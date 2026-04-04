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自由開講》鄭麗文的和平論述 迴避民主自由的代價

2026/04/04 11:00

◎ 趙靖心

當鄭麗文主張兩岸應由「兵凶戰危」轉向「和平發展」時，此一論述乍聽溫和理性，實則迴避了一個不可逃避的核心問題：此種「和平發展」的制度前提與政治終局究竟為何？若未釐清此一根本前提，所謂和平，極可能只是台灣喪失民主自由、被納入中國統一進程的委婉說法，而非建立在對等基礎上的關係重建。

鄭麗文主張兩岸應由「兵凶戰危」轉向「和平發展」時，並非建立在對等基礎上的關係重建。（資料照）鄭麗文主張兩岸應由「兵凶戰危」轉向「和平發展」時，並非建立在對等基礎上的關係重建。（資料照） 從中方對鄭麗文赴中的既有論述，即可清楚看出其內在邏輯。中國學者李振廣已明確指出，兩岸關係屬於「中國內政」，其推進節奏與主導權「掌握在中國人手中」。此一表述並非單純學術見解，而是具體的政治定性：否認中華民國作為主權國家的存在，並將兩岸互動預先鎖定於「統一進程」之中。在此框架下，「和平發展」從來不是對等互動，而是單向納入的過程。

值得關注的是，當台灣正值軍購與國防預算審議之際，北京同步釋出「和平交流」訊號，其戰略意圖並不隱晦：透過降低社會對安全威脅的感知，鬆動支持強化國防的民意基礎。當「戰爭風險」被刻意淡化，軍購即可能被質疑為過度支出，進而動搖國家安全政策的正當性。此種以政治氛圍影響制度決策的操作，本質上即為統戰策略的典型展現。

或有論者主張，交流並不等於統一，「和平發展」亦不必然導向政治整合。然而，問題的關鍵在於：當交流的前提已被對方明確界定為「中國內政」時，其發展方向即已被預設。在此結構之下，所謂互動，實質上只是朝向既定的統一終局推進，而非建立在對等地位上的開放協商。

鄭麗文的論述，已非單純政策倡議，而是對關鍵前提的選擇性「遮掩」。當「和平」被抽離民主與自由等制度條件，只剩願景式語言與情緒性包裝時，便不再是可供理性檢驗的政策選項，而成為掩蓋風險的修辭工具

台灣正值軍購與國防預算審議之際，北京戰略在透過降低社會對安全威脅的感知，鬆動支持強化國防的民意基礎。圖為M109A7自走砲。（路透檔案照）台灣正值軍購與國防預算審議之際，北京戰略在透過降低社會對安全威脅的感知，鬆動支持強化國防的民意基礎。圖為M109A7自走砲。（路透檔案照） 民主社會當然可以追求和平，但真正的和平，必須建立在對等尊嚴、制度保障與主權確認之上，而非接受對方單方面設定的政治框架。否則，所謂「和平發展」，終究只是通往統一的過渡敘事。

鄭麗文應向國人清楚說明，其所主張之「和平發展」，是否包含台灣民主制度的讓渡？是否意味著台灣主權地位的喪失或矮化？若這些問題無法被正面回答，則此種「和平」，不僅難以成立，更可能對國家主權與民主制度造成不可抹滅的嚴重傷害！

（作者為文字工作者）

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