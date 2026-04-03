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自由開講》鄭麗文訪中背後的國安風險

2026/04/03 09:30

◎ 袁冰凝

在國防特別條例審查陷入僵局、軍購首期款恐難如期支付之際，國防部戰規司長黃文啟中將以「壓力超越一九九六年台海危機十倍」示警，這並非情緒性發言，而是第一線專業軍人對軍購焦慮的嚴正提醒。然而，就在此關鍵時刻，國民黨主席鄭麗文接受中共邀請，擬於四月七日起率團訪中，其時機點選擇，客觀上已與國內軍購僵局形成高度連動，難以單純交流解釋，外界自然質疑鄭訪中是否將影響軍購決策之進程？

國防特別條例審查陷入僵局之際，中共中央和習近平總書記邀請國民黨主席鄭麗文4月7日率團前往大陸訪問，鄭麗文表示欣然接受邀請。（資料照）國防特別條例審查陷入僵局之際，中共中央和習近平總書記邀請國民黨主席鄭麗文4月7日率團前往大陸訪問，鄭麗文表示欣然接受邀請。（資料照）從法律與憲政責任觀之，國防預算與軍購案屬國家安全核心事項，立法院依《憲法》及預算法制，負有確保國防運作不中斷的忠實審議義務。當國防特別條例長期卡關，甚至影響已授權軍購案之履約能力，此種延宕已非單純政治攻防，而是對國家防衛能力的實質侵蝕。在此背景下，國民黨未積極促成審議，反而在制度內製造遲滯，其行為已構成國會對國防經費審議義務的嚴重失職，甚至可視為違反憲政責任。

更值得關注的是，本次訪中係由習近平親自邀請，並透過宋濤對外宣布。此種高度政治化安排，性質上已非單純交流，而是典型的統戰操作。當國內國防政策尚未形成共識之際，國民黨卻主動進入中國政治場域，此舉恐被外界解讀為台灣內部意志分裂，進一步削弱對外嚇阻力。當前線軍人以十倍壓力示警，鄭麗文卻在習的招喚下急於赴中交流，這不只是認知落差，而是國安危機的嚴重誤判。

對照同一時間，美國跨黨派參議員訪台，明確重申對台支持，並強調台灣展現堅定自我防衛行動的重要性。此一訊號凸顯，國際社會的支持從來不是無條件，而是建立在台灣自我防衛決心之上。當友邦期待台灣強化防衛之際，國內卻出現阻擋軍購、延宕預算之現象，無異是自我削弱談判籌碼，也削弱外部支持的正當性基礎。

美國聯邦參議院外交委員會民主黨首席議員夏欣（Jeanne Shaheen）及共和黨參議員匡希恆（John Curtis）所率跨黨派參議員訪問團於3月30日凌晨抵台，晉見總統賴清德及我國政府高層。（中央社資料照）美國聯邦參議院外交委員會民主黨首席議員夏欣（Jeanne Shaheen）及共和黨參議員匡希恆（John Curtis）所率跨黨派參議員訪問團於3月30日凌晨抵台，晉見總統賴清德及我國政府高層。（中央社資料照）鄭麗文所稱「推動兩岸和平、促進交流」，若脫離現實安全條件，終究只是政治修辭。國民黨一方面在立法院擋軍購，另一方面又以和平為名赴中舔共，此種「吃碗內、洗碗外」（意指吃裡扒外）的行徑，不僅在政治倫理上失當，更在國安結構上形成可預見的風險。

國民黨若持續阻撓軍購，其行為已非單純在野監督，而是對國家防衛體系的制度性削弱，其所侵蝕的不僅是政策信任，更是台灣整體的國家安全與國防決心！

（作者為法務人員）

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