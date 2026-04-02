名家分享～陳昭仁》京華城案的公播 為何不包括交互詰問？

所以真正該檢討的不是司法院，是當初修法的人。你想達成法庭透明，結果法條的用語把最該公開的程序排除在外，這叫什麼立法品質？是立法委員搞不清楚刑事訴訟法的「言詞辯論」跟一般人理解的「開庭過程」不一樣，還是搞清楚了但故意只開這麼小的口？

◎ 陳昭仁

司法院在愚人節（4/1）發了一篇澄清稿，解釋為什麼京華城案的公播不包括交互詰問。

司法院在4月1日愚人節發了一篇澄清稿，解釋為什麼京華城案的公播不包括交互詰問。（取自貼文）

老實說，看完以後覺得司法院這次沒什麼好罵的。

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依法院組織法第90條第3項但書，公開播送的範圍就是「言詞辯論」跟「裁判宣示」。刑事案件的言詞辯論，指的是刑事訴訟法第289條第1項的程序，也就是事實及法律的辯論。證人詰問、提示證據，都不在裡面。

法條就是這樣寫的，司法院照著法條做，你能說他錯嗎？

但問題是，一般人聽到「法庭公播」會想到什麼？

當然是想看交互詰問啊。

檢察官怎麼問、被告怎麼答、證人有沒有閃躲，這些才是大家最想看的部分。結果修法修了半天，公播的是雙方最後照稿唸的辯論，精彩的全部不在範圍內。

這就像買了演唱會的票，結果只讓你看謝幕。

刑事案件交互詰問是整個審判最關鍵的環節，也是最吃事前策略、經驗和臨場反應的地方。

台北地院釋出京華城案法庭公播畫面，沒有交互詰問部分。（取自台北地院刑事科YT） 說實話，我也很想看京華城案的詰問過程到底長什麼樣子。

所以真正該檢討的不是司法院，是當初修法的人。你想達成法庭透明，結果法條的用語把最該公開的程序排除在外，這叫什麼立法品質？

是立法委員搞不清楚刑事訴訟法的「言詞辯論」跟一般人理解的「開庭過程」不一樣，還是搞清楚了但故意只開這麼小的口？

不管是哪一種，都蠻遺憾的。

什麼？你說是知名民事訴訟學者國昌老師主導修法的？

那沒事了。

台北地方法院近日公開播送京華城案言詞辯論，錄影內容被黃國昌（中）批評，然而法院組織法是黃擔任立委時主導修法。（資料照） （作者為前檢察官、律師）

本文經授權轉載自從零開始的律師生活（陳昭仁）臉書

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