自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

名家分享～陳昭仁》京華城案的公播 為何不包括交互詰問？

所以真正該檢討的不是司法院，是當初修法的人。你想達成法庭透明，結果法條的用語把最該公開的程序排除在外，這叫什麼立法品質？是立法委員搞不清楚刑事訴訟法的「言詞辯論」跟一般人理解的「開庭過程」不一樣，還是搞清楚了但故意只開這麼小的口？
名家分享

名家分享

2026/04/02 18:50

◎ 陳昭仁

司法院在愚人節（4/1）發了一篇澄清稿，解釋為什麼京華城案的公播不包括交互詰問。

名家分享～陳昭仁》京華城案的公播 為何不包括交互詰問？ 名家分享～陳昭仁》京華城案的公播 為何不包括交互詰問？ 司法院在4月1日愚人節發了一篇澄清稿，解釋為什麼京華城案的公播不包括交互詰問。（取自貼文）司法院在4月1日愚人節發了一篇澄清稿，解釋為什麼京華城案的公播不包括交互詰問。（取自貼文）

老實說，看完以後覺得司法院這次沒什麼好罵的。

依法院組織法第90條第3項但書，公開播送的範圍就是「言詞辯論」跟「裁判宣示」。刑事案件的言詞辯論，指的是刑事訴訟法第289條第1項的程序，也就是事實及法律的辯論。證人詰問、提示證據，都不在裡面

法條就是這樣寫的，司法院照著法條做，你能說他錯嗎？

但問題是，一般人聽到「法庭公播」會想到什麼？

當然是想看交互詰問啊。

檢察官怎麼問、被告怎麼答、證人有沒有閃躲，這些才是大家最想看的部分。結果修法修了半天，公播的是雙方最後照稿唸的辯論，精彩的全部不在範圍內。

這就像買了演唱會的票，結果只讓你看謝幕。

刑事案件交互詰問是整個審判最關鍵的環節，也是最吃事前策略、經驗和臨場反應的地方。

台北地院釋出京華城案法庭公播畫面，沒有交互詰問部分。（取自台北地院刑事科YT）台北地院釋出京華城案法庭公播畫面，沒有交互詰問部分。（取自台北地院刑事科YT） 說實話，我也很想看京華城案的詰問過程到底長什麼樣子。

所以真正該檢討的不是司法院，是當初修法的人。你想達成法庭透明，結果法條的用語把最該公開的程序排除在外，這叫什麼立法品質？

是立法委員搞不清楚刑事訴訟法的「言詞辯論」跟一般人理解的「開庭過程」不一樣，還是搞清楚了但故意只開這麼小的口？

不管是哪一種，都蠻遺憾的。

什麼？你說是知名民事訴訟學者國昌老師主導修法的？

那沒事了。

台北地方法院近日公開播送京華城案言詞辯論，錄影內容被黃國昌（中）批評，然而法院組織法是黃擔任立委時主導修法。（資料照）台北地方法院近日公開播送京華城案言詞辯論，錄影內容被黃國昌（中）批評，然而法院組織法是黃擔任立委時主導修法。（資料照） （作者為前檢察官、律師）

本文經授權轉載自從零開始的律師生活（陳昭仁）臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書