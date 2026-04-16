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自由開講》當真相可以被製造 AI時代的選舉危機

2026/04/16 12:30

◎ 細菌先生

今年適逢選舉年，在政治攻防逐漸升溫之際，一股過去未曾真正納入選戰核心變數的力量，正以驚人的速度滲透進來，甚至可能改寫選舉規則本身，那就是「AI」。從生成圖像、模擬聲音，到剪輯影片與自動化散播資訊，人工智慧的技術門檻正快速降低，影響力卻呈幾何級數擴張。

即使是相對粗糙的AI工具，也足以大量生成具誤導性的圖文素材，用於諷刺、攻擊甚至欺騙資訊辨識能力較弱的族群；示意圖。（法新社檔案照）即使是相對粗糙的AI工具，也足以大量生成具誤導性的圖文素材，用於諷刺、攻擊甚至欺騙資訊辨識能力較弱的族群；示意圖。（法新社檔案照）過去，選戰中的抹黑與資訊操作，多半仍需仰賴人力與時間成本。一張合成圖片、一段斷章取義的錄音，尚且需要一定技術與傳播節奏。但如今，即使是相對粗糙的AI工具，也足以大量生成具誤導性的圖文素材，用於諷刺、攻擊甚至欺騙資訊辨識能力較弱的族群。這些內容未必精緻，卻勝在數量龐大與傳播迅速，在社群平台的演算法推波助瀾下，很容易形成「看似真實」的輿論氛圍。

更令人憂心的是，高階AI技術所帶來的「以假亂真」。

深度偽造（deepfake）影像與聲音，已經能模擬特定人物的神情、語氣與動作，讓人幾乎無法用肉眼或直覺辨識真偽。試想，在投票日前夕，若突然流出一段候選人「失言」或「不當行為」的影片，即便事後證明為偽造，其在短時間內造成的衝擊，仍可能足以左右選民判斷。選舉的本質，是在有限時間內做出決定，而AI恰恰能在這段時間內製造最大混亂。

深度偽造（deepfake）影像與聲音，已經能模擬特定人物的神情、語氣與動作，讓人幾乎無法用肉眼或直覺辨識真偽；圖為新北市社會局指證錯誤補助資訊。（資料照，新北市社會局提供）深度偽造（deepfake）影像與聲音，已經能模擬特定人物的神情、語氣與動作，讓人幾乎無法用肉眼或直覺辨識真偽；圖為新北市社會局指證錯誤補助資訊。（資料照，新北市社會局提供）這樣的技術若被政治對手濫用，已屬棘手；若進一步被境外勢力操作，問題更上層樓。

台灣長期處於資訊戰前線，來自敵對勢力的認知作戰早已不是新鮮事。AI的加入，等同於為這場戰爭提供了更高效率、更低成本的武器，使其能精準投放、快速擴散，甚至依不同族群量身打造訊息達到分化社會、干擾選舉的目的。

在此情境下，司法與調查單位將承受前所未有的壓力。過去面對爭議影音，尚可透過專業鑑定機構進行分析，但AI生成內容的複雜度與數量，將使鑑識工作變得更加困難與耗時。當案件在短時間內大量湧現，檢調體系不僅要面對技術門檻的提升，更要承擔社會對「即時釐清真相」的期待。然而，科技的速度往往遠遠快於制度的調整，這之間的落差，正是民主體制最脆弱的縫隙。

更嚴峻的是，當「真假難辨」成為常態，社會將逐漸陷入信任崩解的危機。人們可能對所有資訊抱持懷疑，甚至對真實事件也不再相信，形成所謂的「後真相」環境。在這樣的氛圍中，理性討論被情緒取代，公共決策失去基礎，民主制度也將被侵蝕。

面對這樣的挑戰，單靠法律或技術，恐怕難以完全防堵。制度的建立固然重要，包括強化平台責任、提升鑑識能量、建立快速應變機制等，但最終的防線，仍在於公民本身的媒體素養與網路識讀能力。唯有當多數人能夠對資訊來源保持警覺、不輕信未經查證的內容、不被刻意操弄的情緒牽動，AI所帶來的風險，才有可能被有效降低。

唯有當多數人能夠對資訊來源保持警覺、不輕信未經查證的內容、不被刻意操弄的情緒牽動，AI所帶來的風險，才有可能被有效降低；示意圖。（資料照）唯有當多數人能夠對資訊來源保持警覺、不輕信未經查證的內容、不被刻意操弄的情緒牽動，AI所帶來的風險，才有可能被有效降低；示意圖。（資料照）民主從來不是理所當然的存在，而是一套需要不斷維護與更新的制度。

在AI快速發展的時代，我們正站在一個關鍵的十字路口。科技本身並無善惡，關鍵在於人如何使用它。若我們無法及時建立防禦機制，任由技術被濫用，那麼侵蝕民主的，將不只是錯假訊息，而是整個社會對真相的信任基礎。

因此，在迎向這場選舉的同時，我們不僅是在選擇政治人物，更是在檢驗整個社會面對新科技衝擊的成熟度。守住資訊的真實性，守住判斷的理性，才能守住台灣得來不易的民主制度。

（作者為政治幕僚）

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