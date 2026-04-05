自由開講》國球在哪裡打？推廣棒球運動的弔詭與悲哀

◎ 林智凱

隨著台灣隊在12強、WBC資格賽與正賽中展現的奮戰精神，「國球」二字再次被喊得震天價響。每當台灣在國際賽事取得佳績，政治人物總不吝於在鏡頭前高談闊論；近年來，各縣市更紛紛開出「孵蛋」的建設支票，彷彿只要擁有巨蛋，台灣棒球就能迎來全面升級。

台灣隊在12強、WBC資格賽與正賽中展現的奮戰精神，「國球」二字再次被喊得震天價響。（資料照）然而當激情退去，國球卻面臨一個極為弔詭且悲哀的現象：台灣社會嘴上說著熱愛棒球，但在生活圈裡，竟然連單純想找個地方「KGB」（傳接球），都陷入無處可去的窘境。我們似乎還沒認清事實，堂皇富麗的巨蛋或許能舉辦頂級賽事、滿足觀賽體驗、滿足剪綵照片，但它絕對無法讓棒球「向下扎根」。相反地，建造與維護巨蛋所耗費的龐大預算，往往直接排擠了基層體育的預算。然而一般民眾需要的不是宏偉的巨蛋，而是一處適合讓一般民眾自由打球、揮灑汗水的基礎場地。

或許有人會反駁，各地區明明有許多簡易球場提供租借。但深入探究便會發現，這些球場多半由在地學生球隊或業餘球隊組織認養維護。一般民眾若想使用，就需要透過租借登記方式。如果只是父子倆、或是三五好友臨時想傳接球、流流汗，難道還得大費周章跑公文去租借「一整座」棒球場？

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就算民眾願意自掏腰包，熱門時段也早被業餘賽事排滿。而在一般的社區公園，棒球運動不僅經常被明文禁止，也確實存在砸傷人的安全隱患；示意圖。（資料照，高雄市教育局提供）退一步說，就算民眾願意自掏腰包，熱門時段也早被業餘賽事排滿。而在一般的社區公園，棒球運動不僅經常被明文禁止，也確實存在砸傷人的安全隱患。這讓號稱國球的棒球，卻只能停留在少數人才能接觸的專項運動。事實上，一片草地加上四面網，就能讓民眾開心且安全的傳接球。

棒球要向下扎根，絕非僅靠菁英賽事或巨大的硬體指標，更需要融入大眾的休閒生活。讓民眾從休閒轉為興趣，繼而培養專項技能，這才是深植基層的運動。真正的「國球」，不該只有在比賽贏球、需要沾光時才被提起。

期盼政府相關單位能打破「巨蛋為上論」的迷思；在城市規劃中，除了正規球場外，也應設置對一般大眾友善、無需繁瑣租借程序、且能安全進行基礎棒球活動的「友善運動空間」。唯有建置合適的場地，讓棒球真正走入社區，推廣至全民運動，台灣棒球才能在土地上真正扎根，成為名副其實的「國球」。

（作者為國立中山大學公共事務管理研究所博士生）

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