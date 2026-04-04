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自由開講》街頭動員救不了民眾黨的信任流失

2026/04/04 10:30

◎ 陳瑞安

柯文哲因京華城等案一審遭判應執行17年徒刑、褫奪公權6年，民眾黨隨即訴諸「政治判決」論述，並號召支持者於3月29日集結凱道，企圖以街頭動員回應司法判決。這樣的政治操作，表面上是在聲援柯文哲，實際上卻是在用群眾情緒對抗司法程序把原本應回到證據與上訴機制處理的案件，轉化為政治對決

民眾黨29日舉辦「戰！329上凱道討公道」，活動結束後，前民眾黨主席柯文哲與黨主席黃國昌向民眾致意。（資料照）民眾黨29日舉辦「戰！329上凱道討公道」，活動結束後，前民眾黨主席柯文哲與黨主席黃國昌向民眾致意。（資料照）然而，社會氛圍已經變了。真正相信柯文哲、真正把民眾黨視為改革力量的人，正逐漸減少。根據政大選研中心長期政黨偏好趨勢資料，民眾黨支持度曾在2023年達到14.3%的高點，之後回落至約10.6%。這意味著，過去被「第三勢力」光環吸引而來的一部分支持者，正在重新回流中間選民過去兩三年那股對民眾黨近乎狂熱的政治想像，也正快速退燒。

更現實的是，當民眾黨支持度下滑，國民黨早已開始收割。當前藍白之間看似結盟，實際上卻是不對等的互動。在中央政治攻防上，國民黨藉由與民眾黨站在同一陣線，擴大反執政黨聲量；但到了地方選舉，國民黨未必真心扶植民眾黨，反而更可能透過消極合作、局部整併的方式，逐步吸納民眾黨原有支持者。民眾黨以為自己還握有議價空間，實際上卻可能只是國民黨擴張版圖的一塊踏板。國民黨在柯文哲判決後公開表達「高度遺憾」，也正說明其政治上有意承接這波情緒與聲量。

自由開講》街頭動員救不了民眾黨的信任流失當前藍白之間看似結盟，實際上卻是不對等的互動；民眾黨主席黃國昌（左）國民黨主席鄭麗文（右）。（資料照）

一個有前途的政黨，可以批評判決、可以主張司法改革，但不能把「不接受判決結果」直接等同於「司法不公」，更不能把街頭動員當成制度攻防的替代品。民眾黨這幾年的最大問題，就是過度依賴領袖魅力與受害者敘事，卻不願正面面對制度、程序與責任。當一個政黨不重視司法體制，只想用政治語言否定司法結果，最先流失的，不會是最狂熱的支持者，而是那些原本還願意觀望、願意給機會的中間選民。

台灣政壇從不缺一時爆紅的政治明星，也不缺短暫衝高的新興政黨。真正能長久立足的，從來都是尊重制度、經得起檢驗、能在危機中自我修正的政治力量。如果民眾黨繼續把司法當敵人、把街頭當答案、把與國民黨的靠攏當成生存之道，那麼它最後留下的只會是一場終將破滅的政治泡沫。

（作者為政治工作者）

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