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自由開講》勞保給付歧視單身勞工

2026/04/14 09:30

◎ 張凱翔

大法官曾解釋，勞保是社會保險有必要限制尚屬合憲，但同為社會保險的公教保險一次請領卻沒有必須受其扶養的限制。（資料照）大法官曾解釋，勞保是社會保險有必要限制尚屬合憲，但同為社會保險的公教保險一次請領卻沒有必須受其扶養的限制。（資料照）48歲的單身小丁，勞保斷續總年資23年，工作繼續加保中，發現罹癌已是晚期，花費許多醫療費，無明顯改善，這段期間除用光積蓄外，多靠已婚哥哥大丁的支援，雖無借貸憑證，但小丁多次告訴大丁，自己過世後有死亡給付約140萬（平均保4萬×35基數），大丁去問勞保局櫃檯，得到回覆是，如果小丁沒有結婚、沒有子女、父母雙亡，那大丁只能領到喪葬津貼10個基數計40萬除非大丁能舉證沒有工作加勞保中，且須有接受單身小丁的扶養才能領到140萬，這一來一回，足足差了100萬！大丁遲遲不敢把這消息告訴小丁，深恐病情受情緒影響…。

雖然大法官曾解釋，勞保是社會保險有必要限制尚屬合憲，但同為社會保險的公教保險一次請領卻沒有必須受其扶養的限制，至於職業災害死亡，遺屬本來可領45個基數，變成10個基數，差距更大！無論在舊法（勞保條例）或新法（勞工職業災害保險及保護法）都同樣限制兄弟姊妹須受被保險人扶養，然而，職災保險費都是由雇主百分之百支付，目的是可以依法行使抵充權，而勞基法的職災死亡補償中，遺屬若為兄弟姊妹，法律並無必須受其扶養的限制

對雇主而言，若雇用單身勞工，很有可能職災補償金額無法由勞保、職保全額抵充，還要自費再出35個基數；示意圖。（美聯社檔案照）對雇主而言，若雇用單身勞工，很有可能職災補償金額無法由勞保、職保全額抵充，還要自費再出35個基數；示意圖。（美聯社檔案照）因此，對雇主而言，若雇用單身勞工，很有可能職災補償金額無法由勞保、職保全額抵充，還要自費再出35個基數，試問，雇主對單身勞工的雇用會不會更謹慎？難道這不也是就業歧視嗎？

隨著少子化、不婚化社會型態到來，單身勞工只會越來越多，多數是已婚兄弟姊妹照顧未婚者，但勞保條例與新職保法卻反常態要求單身者要扶養已婚者，這不是反常嗎？除非執政黨把這節省的保險給付支出，當作貼補勞保基金方法之一！此豈是事理之平呢？

（作者是中華民國勞務士協會常務理事）

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