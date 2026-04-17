自由開講》移工增額同時降低失聯 建立永續農業勞動力韌性

◎ 林志鴻

台灣農業正面臨高齡化與勞動力短缺的嚴峻挑戰。為了確保農產供應穩定並減輕農民負擔，農業部向勞動部提案新增農業移工名額2萬名，考量農業移工失聯率高，勞動部同意先放7000名，農業部後續須先降低失聯率再給名額。這是首次民進黨政府以降低失聯率為前提引進移工，如此「分階段開放」共識，正是展現政府以務實、負責的態度，建構更健康的農業勞動力環境。

勞動部同意先放7000名，農業部後續須先降低失聯率再給名額；如此「分階段開放」共識，正是展現政府以務實、負責的態度，建構更健康的農業勞動力環境。（資料照）解決缺工，不能只看數字。去年數據顯示，整體移工平均失聯率約3%，而農業移工則達9%，這項警訊代表現有制度仍需改善。失聯問題的背後，往往交織著高額仲介費負擔與職場溝通隔閡。若不從根源改善，單純擴大名額只會讓失聯人數同步攀升，這對農業發展與社會治安並非良策。民進黨政府提出「分階段開放」策略：首波開放7000名，並以失聯率降至8%、6.5%作為後續增額的指標，這不是刁難，而是對制度品質的堅持。

具體改革的第一步，是推動「直接聘僱」以減輕勞工負擔。許多移工失聯的主因，是為了償還高達數月薪資的仲介規費。為此，政府鼓勵推動農民洽詢勞動部「直接聘僱聯合服務中心」，引導農會協助農民跳過不合理收費，或媒合經評鑑優良的仲介機構。當移工不再背負沈重債務，工作的穩定性自然提升，這對勞雇雙方是雙贏。

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台灣農業正面臨高齡化與勞動力短缺的嚴峻挑戰；示意圖。（資料照，農糧署提供）其次，是深化「農工溝通」與「法遵輔導」。農業工作場域分散，語言隔閡與文化差異常導致誤解甚至爭議。未來，取得聘僱資格的雇主須完成包含勞動法規、雙向溝通在內的線上課程，並善用1955專線與線上翻譯軟體。政府也將針對失聯率高的特定場域進行訪視與協助，從源頭消弭爭議。

台灣農業轉型的考題，在於能否讓外國勞動力成為產業的夥伴，而非廉價的耗材。 政府的職責是搭起一座橋樑，一頭連結農民的用人需求，一頭保障移工的合法權益。透過「以管理帶動開放」的積極作為，我們不僅是在解決眼前的缺工問題，更是在淬鍊台灣農業的法治高度與國際競爭力。

（作者為台北市民）

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