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自由開講》移工增額同時降低失聯 建立永續農業勞動力韌性

2026/04/17 19:00

◎ 林志鴻

台灣農業正面臨高齡化與勞動力短缺的嚴峻挑戰。為了確保農產供應穩定並減輕農民負擔，農業部向勞動部提案新增農業移工名額2萬名，考量農業移工失聯率高，勞動部同意先放7000名，農業部後續須先降低失聯率再給名額。這是首次民進黨政府以降低失聯率為前提引進移工，如此「分階段開放」共識，正是展現政府以務實、負責的態度，建構更健康的農業勞動力環境。

勞動部同意先放7000名，農業部後續須先降低失聯率再給名額；如此「分階段開放」共識，正是展現政府以務實、負責的態度，建構更健康的農業勞動力環境。（資料照）勞動部同意先放7000名，農業部後續須先降低失聯率再給名額；如此「分階段開放」共識，正是展現政府以務實、負責的態度，建構更健康的農業勞動力環境。（資料照）解決缺工，不能只看數字。去年數據顯示，整體移工平均失聯率約3%，而農業移工則達9%，這項警訊代表現有制度仍需改善。失聯問題的背後，往往交織著高額仲介費負擔與職場溝通隔閡。若不從根源改善，單純擴大名額只會讓失聯人數同步攀升，這對農業發展與社會治安並非良策。民進黨政府提出「分階段開放」策略：首波開放7000名，並以失聯率降至8%、6.5%作為後續增額的指標，這不是刁難，而是對制度品質的堅持。

具體改革的第一步，是推動「直接聘僱」以減輕勞工負擔。許多移工失聯的主因，是為了償還高達數月薪資的仲介規費。為此，政府鼓勵推動農民洽詢勞動部「直接聘僱聯合服務中心」，引導農會協助農民跳過不合理收費，或媒合經評鑑優良的仲介機構。當移工不再背負沈重債務，工作的穩定性自然提升，這對勞雇雙方是雙贏。

台灣農業正面臨高齡化與勞動力短缺的嚴峻挑戰；示意圖。（資料照，農糧署提供）台灣農業正面臨高齡化與勞動力短缺的嚴峻挑戰；示意圖。（資料照，農糧署提供）其次，是深化「農工溝通」與「法遵輔導」。農業工作場域分散，語言隔閡與文化差異常導致誤解甚至爭議。未來，取得聘僱資格的雇主須完成包含勞動法規、雙向溝通在內的線上課程，並善用1955專線與線上翻譯軟體政府也將針對失聯率高的特定場域進行訪視與協助，從源頭消弭爭議。

台灣農業轉型的考題，在於能否讓外國勞動力成為產業的夥伴，而非廉價的耗材。 政府的職責是搭起一座橋樑，一頭連結農民的用人需求，一頭保障移工的合法權益。透過「以管理帶動開放」的積極作為，我們不僅是在解決眼前的缺工問題，更是在淬鍊台灣農業的法治高度與國際競爭力。

（作者為台北市民）

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