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自由開講》中共「戰略收縮」背後的真實危機

2026/04/20 20:00

◎ 宗介

當美國情報評估指出中國現階段未計畫於2027年對台動武，這並非和平的訊號，而更像是一道警訊，中共不是放棄武力，而是暫時失去把握。

表面上，北京仍持續擴軍備戰、強化對台軍事壓力，但從內部結構來看，解放軍正陷入一場罕見的「自我崩解」。過去兩年，大批高階將領遭到整肅，從火箭軍到裝備體系，清洗規模之大，已不只是反貪，而是權力不信任的全面爆發。這種政治清算，直接摧毀的是聯合作戰最核心的「信任鏈」過去兩年，中國大批高階將領遭到整肅，從火箭軍到裝備體系，清洗規模之大，已不只是反貪，而是權力不信任的全面爆發。（美聯社檔案照）過去兩年，中國大批高階將領遭到整肅，從火箭軍到裝備體系，清洗規模之大，已不只是反貪，而是權力不信任的全面爆發。（美聯社檔案照）

戰爭從來不是武器的堆疊，而是體系的協同。當將領彼此猜忌、決策層恐懼犯錯，解放軍再先進的裝備，也難以轉化為真正戰力。這正是獨裁體制的致命矛盾，它可以集中權力，卻無法建立信任。

更關鍵的是，中共長期對外宣傳的軍事實力，正逐漸被現實戳破。近年國際戰事已證明，現代戰爭講求的是實戰經驗、後勤整合與跨軍種協同，而非閱兵式的展示。中國軍力長期缺乏實戰驗證，其戰術與裝備的真實效能，與官方敘事之間存在明顯落差。這種落差，對決策者而言，比任何外部威脅都更危險。

因此，北京的「戰略收縮」，本質上不是選擇，而是被迫。但這並不意味台灣可以鬆懈。相反地，這是一段極為關鍵的「準戰爭期」。中共歷史上多次展現出一種模式：當內部不穩時，對外壓力反而升高。無法立即發動全面戰爭，並不代表不會強化灰色地帶行動，包括軍機擾台、海警侵擾、網路攻擊與認知作戰。

當內部不穩時，對外壓力反而升高。無法立即發動全面戰爭，並不代表不會強化灰色地帶行動，包括軍機擾台、海警侵擾、網路攻擊與認知作戰；示意圖。（美聯社檔案照）當內部不穩時，對外壓力反而升高。無法立即發動全面戰爭，並不代表不會強化灰色地帶行動，包括軍機擾台、海警侵擾、網路攻擊與認知作戰；示意圖。（美聯社檔案照）換句話說，中共正在把「打不起的戰爭」，轉化為「拖垮你的消耗戰」。這也解釋了為何即使美方評估短期內不會開戰，仍強調中國持續發展攻台能力。因為真正的問題從來不是「會不會打」，而是「什麼時候準備好再打」。對台灣而言，這段時間的戰略意義極為明確：不是等待，而是加速。強化不對稱戰力、提升後備與動員體系、推動國防自主，以及深化與民主同盟的安全連結，都是在壓縮中共未來動武的空間。

更重要的是心理層面的準備。中共最擅長的，從來不是正面戰爭，而是削弱對手的意志。當外界出現「短期不會打」的聲音時，也正是認知作戰最容易滲透的時刻，讓社會誤以為威脅降低，進而放鬆警戒。然而現實是，中共沒有放棄武統，只是在等待一個「更有把握的時機」。台灣真正要做的，不是預測戰爭何時來，而是讓對方永遠找不到可以出手的那一天。

（作者為研究生）

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