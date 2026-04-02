自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 專欄

林修民 半導體看天下》謹慎小心使用像龍蝦的AI代理軟體

龍蝦之所以可以這麼紅的原因，主要是利用現在AI模型很聰明與context（情境或稱為上下文）engineering（工程）的發展，但情境工程目前的科技技術有其極限，錯誤常常會發生在此。龍蝦另外一個就是駭客風險，由於龍蝦像個電腦秘書一樣在社群軟體全天候24小時供您隨時差遣，但如果社群軟體上面的帳號密碼被人盜用，這表示你電腦裡面的所有資料都非常危險。
林修民

林修民

2026/04/02 21:00

◎ 林修民

2026年開年的第一季，開源（Open Source）界發生了一次大規模的地震，OpenClaw（龍蝦）在極短時間內突破31.7萬顆 GitHub Stars，震撼了軟體界。

2026年開年的第一季，開源（Open Source）界發生了一次大規模的地震，OpenClaw（龍蝦）在極短時間內突破31.7萬顆GitHub Stars，震撼了軟體界。（路透檔案照）2026年開年的第一季，開源（Open Source）界發生了一次大規模的地震，OpenClaw（龍蝦）在極短時間內突破31.7萬顆GitHub Stars，震撼了軟體界。（路透檔案照）不只軟體界，連硬體界輝達年度盛會「GTC 2026」，創辦人黃仁勳3月16日於開幕時表示每家公司都要制定「龍蝦戰略」，亦即AI Agent（代理），才能在新一輪科技競賽中生存，次日其在輝達GTC全球媒體分享會繼續說到：龍蝦將會是「現在是人類歷史上最大、最受歡迎、最成功的開源專案」，「這絕對是下一個ChatGPT。」。

龍蝦的熱潮不只發生在美國，連中國也風行

百度舉辦「龍蝦巿集」，由工程師為用戶提供雲端免費安裝，騰訊日前在深圳的安裝活動，有近千名人士在排隊，騰訊雲更宣佈將在全國17個城巿，包括上海、北京及香港等地免費提供安裝部署、模型配置、技能安裝、卸載清理等服務。

輝達年度盛會「GTC 2026」，創辦人黃仁勳於開幕時表示每家公司都要制定「龍蝦戰略」。（彭博檔案照）輝達年度盛會「GTC 2026」，創辦人黃仁勳於開幕時表示每家公司都要制定「龍蝦戰略」。（彭博檔案照）什麼是龍蝦？

龍蝦是一款的免費開源AI代理（AI Agent）軟體，由奧地利AI設計者彼得·斯坦伯格（Peter Steinberger）開發，去年11月推出，因其標誌為紅色龍蝦，被俗稱「龍蝦」。

龍蝦讓AI更加產業實用化

龍蝦不止能聊天，而是能直接操作電腦的自動化助理，可閱讀瀏覽器、存取文件檔案、取用應用程式，支援在本機實體軟體安裝或雲端部署。人們可透過WhatsApp、Telegram等常用通訊軟體與龍蝦溝通，能夠處理清空收件匣、發送電子郵件、管理行事曆與應用軟體等。

換句話說，龍蝦就像一個真正人類秘書能做的事。

人們可透過WhatsApp、Telegram等常用通訊軟體與龍蝦溝通。（法新社檔案照）人們可透過WhatsApp、Telegram等常用通訊軟體與龍蝦溝通。（法新社檔案照） 資訊安全是龍蝦現在最大的顧慮

正因為龍蝦的能力如此強大，但筆者認為目前一般的外行人並不建議直接用龍蝦取代工作，而最好是擁有資訊安全概念的資通訊專家來安裝使用比較適合，特別是如果你連安裝都需要靠外界幫忙，表示你對於它的能力跟架構都沒有辦法掌握，那如果裝在你的常用電腦上那就很危險。

這就是為什麼專家會建議不要裝在你目前常用的電腦，而是裝在一台全新電腦、或是舊電腦格式化之後再安裝使用，甚至直接安裝在雲端上面。

龍蝦的資安風險來自技術與駭客

龍蝦之所以可以這麼紅的原因，主要是利用現在AI模型很聰明與context（情境或稱為上下文）engineering（工程）的發展，但情境工程目前的科技技術有其極限，錯誤常常會發生在此。

龍蝦另外一個就是駭客風險，由於龍蝦像個電腦秘書一樣在社群軟體全天候24小時供您隨時差遣，但如果社群軟體上面的帳號密碼被人盜用，這表示你電腦裡面的所有資料都非常危險。

AI代理工具（AI Agent）快速發展，資安署提醒，若缺乏完善防護機制，恐成為駭客入侵個人裝置與企業網路的破口。（資安署提供）AI代理工具（AI Agent）快速發展，資安署提醒，若缺乏完善防護機制，恐成為駭客入侵個人裝置與企業網路的破口。（資安署提供） 所以如果要安裝龍蝦，最好是用上述所提的全新電腦，尤其嚴禁透漏個人應用軟體的帳戶密碼讓龍蝦使用。

（作者為科技專欄作家）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書