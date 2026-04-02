林修民 半導體看天下》謹慎小心使用像龍蝦的AI代理軟體

龍蝦之所以可以這麼紅的原因，主要是利用現在AI模型很聰明與context（情境或稱為上下文）engineering（工程）的發展，但情境工程目前的科技技術有其極限，錯誤常常會發生在此。龍蝦另外一個就是駭客風險，由於龍蝦像個電腦秘書一樣在社群軟體全天候24小時供您隨時差遣，但如果社群軟體上面的帳號密碼被人盜用，這表示你電腦裡面的所有資料都非常危險。

◎ 林修民

2026年開年的第一季，開源（Open Source）界發生了一次大規模的地震，OpenClaw（龍蝦）在極短時間內突破31.7萬顆 GitHub Stars，震撼了軟體界。

2026年開年的第一季，開源（Open Source）界發生了一次大規模的地震，OpenClaw（龍蝦）在極短時間內突破31.7萬顆GitHub Stars，震撼了軟體界。（路透檔案照）不只軟體界，連硬體界輝達年度盛會「GTC 2026」，創辦人黃仁勳3月16日於開幕時表示每家公司都要制定「龍蝦戰略」，亦即AI Agent（代理），才能在新一輪科技競賽中生存，次日其在輝達GTC全球媒體分享會繼續說到：龍蝦將會是「現在是人類歷史上最大、最受歡迎、最成功的開源專案」，「這絕對是下一個ChatGPT。」。

龍蝦的熱潮不只發生在美國，連中國也風行

百度舉辦「龍蝦巿集」，由工程師為用戶提供雲端免費安裝，騰訊日前在深圳的安裝活動，有近千名人士在排隊，騰訊雲更宣佈將在全國17個城巿，包括上海、北京及香港等地免費提供安裝部署、模型配置、技能安裝、卸載清理等服務。

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輝達年度盛會「GTC 2026」，創辦人黃仁勳於開幕時表示每家公司都要制定「龍蝦戰略」。（彭博檔案照）什麼是龍蝦？

龍蝦是一款的免費開源AI代理（AI Agent）軟體，由奧地利AI設計者彼得·斯坦伯格（Peter Steinberger）開發，去年11月推出，因其標誌為紅色龍蝦，被俗稱「龍蝦」。

龍蝦讓AI更加產業實用化

龍蝦不止能聊天，而是能直接操作電腦的自動化助理，可閱讀瀏覽器、存取文件檔案、取用應用程式，支援在本機實體軟體安裝或雲端部署。人們可透過WhatsApp、Telegram等常用通訊軟體與龍蝦溝通，能夠處理清空收件匣、發送電子郵件、管理行事曆與應用軟體等。

換句話說，龍蝦就像一個真正人類秘書能做的事。

人們可透過WhatsApp、Telegram等常用通訊軟體與龍蝦溝通。（法新社檔案照） 資訊安全是龍蝦現在最大的顧慮

正因為龍蝦的能力如此強大，但筆者認為目前一般的外行人並不建議直接用龍蝦取代工作，而最好是擁有資訊安全概念的資通訊專家來安裝使用比較適合，特別是如果你連安裝都需要靠外界幫忙，表示你對於它的能力跟架構都沒有辦法掌握，那如果裝在你的常用電腦上那就很危險。

這就是為什麼專家會建議不要裝在你目前常用的電腦，而是裝在一台全新電腦、或是舊電腦格式化之後再安裝使用，甚至直接安裝在雲端上面。

龍蝦的資安風險來自技術與駭客

龍蝦之所以可以這麼紅的原因，主要是利用現在AI模型很聰明與context（情境或稱為上下文）engineering（工程）的發展，但情境工程目前的科技技術有其極限，錯誤常常會發生在此。

龍蝦另外一個就是駭客風險，由於龍蝦像個電腦秘書一樣在社群軟體全天候24小時供您隨時差遣，但如果社群軟體上面的帳號密碼被人盜用，這表示你電腦裡面的所有資料都非常危險。

AI代理工具（AI Agent）快速發展，資安署提醒，若缺乏完善防護機制，恐成為駭客入侵個人裝置與企業網路的破口。（資安署提供） 所以如果要安裝龍蝦，最好是用上述所提的全新電腦，尤其嚴禁透漏個人應用軟體的帳戶密碼讓龍蝦使用。

（作者為科技專欄作家）

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