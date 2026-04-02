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黃澎孝練「孝」話》無力應對川普挑戰 中國改採和平策略 「鄭習會」將是中共彩排「和平轉性」的舞台嗎⁉️

因此，在這個「大局」的政治需要下，習近平及時改變對台政策，並藉著「鄭習會」來彩排中國「和平變臉」的大戲，那麼，一個月後的「川習會」，中國放低姿態讓川普滿載而歸，習近平也就不會太尷尬了！
黃澎孝練「孝」話

黃澎孝練「孝」話

2026/04/02 11:55

◎ 黃澎孝

中國共產黨對敵鬥爭，從來都是「和」、「戰」兩手策略交互運用。打游擊起家的中共，一向遵循「敵進我退」的游擊戰術，絕不打沒有把握的仗。因此，當主客觀形勢不利時，中共就會由「戰」轉「和」放軟姿態，大談「和平共處」大道理。

黃澎孝練「孝」話》無力應對川普挑戰 中國改採和平策略 「鄭習會」將是中共彩排「和平轉性」的舞台嗎⁉️中國無力應對川普挑戰，改採和平策略，「鄭習會」可能是中共彩排「和平轉性」的舞台。（取自貼文）
♦️川普「以實力實現和平」讓中國難招架♦️

但是，對於所謂的「和平」，川普的信念是「以實力實現和平」。因此，川普2.0重返白宮後，他高舉川普式門羅主義的巨棒，毅然以美國絕對優勢的軍武實力，一舉解決委內瑞拉問題，並對中東大國伊朗採取軍事行動。

其結果不但驗證了中國吹噓的高科技軍事裝備實戰無效。更對中國在中南美洲和中東的佈局，造成了無可挽救的崩盤後果。

另一方面，川普毫不猶豫的大力強化印太戰略的威嚇戰力，不但讓日本的軍武鬆綁，更主動軍售台灣海馬士等最先進的武器，讓中國武統台灣的風險陡然劇增。

美國政府主動軍售台灣海馬士等最先進的武器系統。（資料照）美國政府主動軍售台灣海馬士等最先進的武器系統。（資料照）♦️形勢比人強，習近平怎麼辦？♦️

再者，川普之所以將其訪中時程延後至五月，擺明了就是要等到「收拾」完伊朗後，才挟著勝利的威風去北京顯擺！而在川習會談中碾壓習近平。但是習近平又能怎麼辦呢？

所謂「形勢比人強」，事實上，當年「偉大」如毛澤東，一旦面臨蘇聯強大的武力威脅，不就很務實的放下不可一世的身段，乖乖做出了跟「美帝」妥協的前例了嗎？習近平除了效法「毛主席」，還能有什麼更好的辦法嗎？

事實上，當川普在委內瑞拉和伊朗大動干戈時，作為這兩國「老大靠山」的中國，就已經認慫到堪比縮頭烏龜，既不敢出兵相挺，甚至連句重話都不敢吭。

美國總統川普將訪問中國的時程延後至五月，圖為去年在南韓舉行的川習會。（路透檔案照）美國總統川普將訪問中國的時程延後至五月，圖為去年在南韓舉行的川習會。（路透檔案照）♦️王毅以和平之名暗遞「降書」♦️

中國外長王毅在「人大」三月八日的記者會上，藉著回答記者提問，居然搬出了中國憲法辯稱：

「中國的憲法明確規定，要堅持獨立自主的外交政策，堅持走和平發展道路。」然後自詡：「作為世界上最重要的和平力量」中方「歷來主張以和為貴」⋯⋯。

然後大談中國的「和平」大道理：「拳頭硬不等於道理硬，世界不能退回叢林法則。動輒使用武力並不能證明自己的強大，民眾不能成為戰爭的無辜犧牲品。」

王毅還冠冕堂皇的以「和平」之名，悄悄向美國遞出了認慫求和的「降書」：

「中國絕不走國強必霸的老路，也不認同「大國共治」的邏輯。」

「中國領導人多次在國際上強調，無論國際形勢如何演變，無論自身發展到什麼程度，中國都永不稱霸、永不擴張。」

中國外長王毅在「人大」三月八日的記者會上，大談中國的「和平」大道理。（歐新社檔案照）中國外長王毅在「人大」三月八日的記者會上，大談中國的「和平」大道理。（歐新社檔案照）♦️習近平和平變臉有賴鄭麗文配合演出♦️

顯然，王毅這番話是企圖為「川習會」鋪陳出和平的氛圍。

但是要如何讓多年來強硬如「戰狼」的習近平，能夠在形象上營造出「和平轉性」的笑臉，同時讓中國「改頭換面」般的「和平論述」，能夠不太唐突，而被人搓破其鞥向美國示弱求和的真相。

所以，中國有必要在「川習會」前，先上演一場「改頭換面」的變臉彩排。於是，一再苦苦要求「鄭習會」的國民黨主席鄭麗文，就正好充當了中共由戰狼「變臉」為綿羊的轉台戲、下台階。

其實，我們如從中國的角度來個「腦袋急轉彎」看台灣：如果文攻武嚇吃不下台灣，換張笑臉和顏悅色的改弦更張，台灣不但不會「跑掉」，甚至於還更能發揮統戰效果，何樂而不為呢？

而且，一旦中共大幅更張對台改採和平笑臉攻勢，反而將使台美軍購的急迫性和合理性受到質疑。

中共大幅更張對台改採和平笑臉攻勢，反而將使台美軍購的急迫性和合理性受到質疑，圖為政院版與在野黨軍購條例版本比較。（本報製表）中共大幅更張對台改採和平笑臉攻勢，反而將使台美軍購的急迫性和合理性受到質疑，圖為政院版與在野黨軍購條例版本比較。（本報製表）♦️政府應警惕習近平對台政策的轉變♦️

事實上，中共的對台政策，一向以「服從大局」為原則。以目前中國嚴竣的內外形勢下，其重中之重的「大局」莫過於美中關係，而迫在眉睫的更莫過於川普訪華。因此，在這個「大局」的政治需要下，習近平及時改變對台政策，並藉著「鄭習會」來彩排中國「和平變臉」的大戲，那麼，一個月後的「川習會」，中國放低姿態讓川普滿載而歸，習近平也就不會太尷尬了！

但是，如果民進黨當局慮未及此，一旦鄭麗文帶回中共解除對台經貿旅遊限制，甚至於更具體的兩岸和平承諾，那麼，尷尬的就會是賴清德了！

鄭麗文如帶回中共解除對台經貿旅遊限制，甚至於更具體的兩岸和平承諾，尷尬的就會是賴清德。（資料照）鄭麗文如帶回中共解除對台經貿旅遊限制，甚至於更具體的兩岸和平承諾，尷尬的就會是賴清德。（資料照）（作者為印太戰略智庫顧問）

本文經授權轉載自黃澎孝臉書

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