自由開講》藍白上街頭 不是求公道！而是把利益放在「是非」前面！

◎ 宗政直言集

柯文哲涉京華城等案，一審遭判17年徒刑、褫奪公權6年，案件固然尚可上訴，但法院既已作出有罪判決，社會本應尊重司法程序，等待後續審級依法審理。令人震驚的是，部分藍營人士竟選擇在此刻上街聲援，甚至直白說出真正理由：如果讓民進黨「一個個殲滅」，之後2026、2028選戰就很難打。這句話幾乎等於親口承認，這場所謂「討公道」，本質上不是為了法治，而是為了政黨算計、為了藍白合作的現實利益！

柯文哲涉京華城等案，一審遭判17年徒刑、褫奪公權6年。（資料照）政治可以有立場，但不能沒有是非；選舉可以有競爭，但不能把黑白顛倒。亞里斯多德早就說過，政治的目的應是追求公共善，而不是結黨營私。若明知對方已遭法院一審重判，仍不是從法律論證切入，而是從「否則以後選戰難打」來動員支持者，那麼這已不是對司法的監督，而是把司法當成選戰工具，把街頭當成壓迫制度的槓桿。這種心態，只會讓人民看見：某些政客所在意的，從來不是社會公義，而只是自己陣營的生存。

更荒謬的是，這套「政治迫害」論述在邏輯上本就站不住腳。中央社報導顯示，京華城案最早是因民眾告發而由北檢分案偵辦；後續台北市議會京華城調查小組也公開表示，委員發現金流疑點，並建議市府向廉政署告發。換言之，這並不是憑空由民進黨政府捏造出來的案件，而是從外部告發、議會調查、檢調偵辦一路累積而來。若真要追溯源頭，問題恰恰出在台北地方治理本身，而不是一句「執政黨殲滅在野」就能掩飾。

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連藍營內部有識之士都明白：錯的事，不該硬拗；有爭議的案，不該為了選舉而動員上街頭。（資料照）藍營內部其實也不是人人都願意陪這場戲演下去。趙少康自己就承認，李艷秋、陳鳳馨等人對柯案保持距離「也是對的」。這恰恰說明，連藍營內部有識之士都明白：錯的事，不該硬拗；有爭議的案，不該為了選舉而動員街頭。若連最基本的是非判斷都要為政黨利益讓位，那麼今天可以替一個一審重判者站台，明天就可以為任何違法失德者洗白。近墨者黑，當政治人物一次次與錯誤結盟，最後被侵蝕的，不只是政黨聲譽，而是整個社會喪失對法治、道德與民主體制的信任。

漢娜．鄂蘭曾提醒世人，當一個社會逐漸失去判斷力時，最大的危險不是邪惡突然降臨，而是人們開始把錯誤當成平常，把荒謬當成策略，把是非讓位給利益。今天台灣最該警惕的，正是這種風氣。若一個政黨明知此路不正，卻仍硬推、硬拗、硬動員，只因擔心未來選舉失利，那麼人民就更應看清：這不是在守護民主，而是在消耗民主；不是在捍衛司法，而是在踐踏司法。

民主社會當然容許上街，也容許質疑判決；但前提是基於事實、法理與公共利益，而不是基於選舉盤算與政黨私利。對這種錯誤論調，社會不該姑息；對這種混淆是非的動員，選民更應在未來用選票作出清楚判斷。因為唯有當人民拒絕讓政客把法治踩在腳下，台灣才可能真正走向一個能理性溝通，遵從責任政治的先進民主社會！

（作者為IC設計公司執行長、企管博士候選人）

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