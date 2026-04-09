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自由開講》餵食免責？別讓偏頗愛心成為偏鄉公安殺手

2026/04/09 09:00

◎ 楊智強

近日彰化縣埤頭鄉發生一起駭人聽聞的惡犬傷人案，一名七旬老婦在田間作農時，遭三隻中大型犬無預警圍攻拖行，全身傷口高達二百多處，血肉模糊、深可見骨，至今仍須反覆清創。慘不忍睹縫了兩百多針，不僅是老人家揮之不去的噩夢，更是對台灣當前「餵食不等於飼主」論點的沉痛控訴。

彰化縣埤頭鄉一名七旬老婦在田間作農時，遭三隻中大型犬無預警圍攻拖行，全身傷口高達二百多處。（資料照，彰化醫院提供）彰化縣埤頭鄉一名七旬老婦在田間作農時，遭三隻中大型犬無預警圍攻拖行，全身傷口高達二百多處。（資料照，彰化醫院提供）無獨有偶，近日嘉縣竹崎鄉內埔村因遊蕩犬聚集，引發多起追車咬人事故，居民哀嘆「出門不知會不會受傷」。當偏鄉與海線居民的基本安全崩塌，竟有動保團體主張「餵食不應視為飼主」，企圖推動「餵食免責論」，這無疑是對台灣動保法治與公共安全的雙重打擊。

所幸，嘉義縣家畜疾病防治所日前針對竹崎內埔案的處置，具備高度指標意義與行政魄力。該所認定長期定點投餵、導致十餘隻犬隻群聚傷人的行為，已構成「事實管領」之責最終對該餵食者重罰八萬三千元，更因妨害公務判處拘役。

定點、長期餵食會改變犬隻習性，導致其群聚並產生強烈的領地防禦行為，這正是衝突熱點的核心成因；圖為警方透過監視器，鎖定逞凶的犬隻。（資料照，民眾提供）定點、長期餵食會改變犬隻習性，導致其群聚並產生強烈的領地防禦行為，這正是衝突熱點的核心成因；圖為警方透過監視器，鎖定逞凶的犬隻。（資料照，民眾提供）法律的基礎在於「權責相符」，生態學與行為學早已證明，定點、長期餵食會改變犬隻習性，導致其群聚並產生強烈的領地防禦行為，這正是衝突熱點的核心成因。如果餵食者只享受施捨後的心理滿足，卻在風險發生時以「不是我的狗」撇清責任，實質上是將個人的情感滿足，建立在鄰里長輩的恐懼與孩童的傷殘之上。這種「無責任愛心」，對受害者極其不公。

令人擔憂的是，一旦餵食免責成為共識，現行的放養將能輕易偽裝成「只是餵食」而惡意的棄養，也只要辯稱「餵一陣子不想餵了」即可規避罰則。當飼主責任能輕易躲進免責的保護傘下，農業部過去推動的植入晶片、精準管理將全數失效，浪浪問題將陷入永無止盡的惡性循環。

筆者呼籲農業部與立法院，必須明確界定「事實管領」責任。真正的動保，是為動物尋找遮風避雨的家，而非在街頭製造人犬衝突。我們不能坐視偏鄉弱勢居民的安全，被偏頗的愛心所犧牲。地方政府更應落實開罰長期餵養導致公安事故的行為，別讓「餵食不是飼主」成為卸責的遮羞布。還給居民一條平安回家的路，已是刻不容緩的社會公義。

（作者為嘉義縣教師、環團志工）

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