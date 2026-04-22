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自由開講》AI世代需要怎樣特質的教師？

2026/04/22 08:00

◎ 陳啟濃

還記得中小學時代一直念念不忘的是怎麼樣類型的老師嗎？沒錯，就是一身充滿熱情，散播對人關懷的光與熱能量的老師。這樣的人格特質是裝不出來的，但除了先天的人格，還可以透過後天的教育訓練。

AI世代學生在網路上什麼資料都可以收集得到，甚至現在有人遇到身體疾病，都會透過AI了解治療的可能方式。（路透檔案照）AI世代學生在網路上什麼資料都可以收集得到，甚至現在有人遇到身體疾病，都會透過AI了解治療的可能方式。（路透檔案照）AI世代學生在網路上什麼資料都可以收集得到，甚至現在有人遇到身體疾病，都會透過AI了解治療的可能方式。在認知的學習上，教師的教學功能會慢慢被AI所取代，學生只要肯學習，透過網路平台，甚至未來有AI的教學虛擬情境，都可以得到豐富多元的學習內容。

所以學校的教育任務一定會產生改變，教師在學校的功能也一定要角色調整。AI時代更需要培養學生的「與人相處」的能力、「解決問題」的能力、「情緒控制」的能力、以及因應社會變遷所必須具備的「人文素養」。學校還不會消失，是因為學校可以搭建人與人互動的環境，而人際互動千變萬化莫衷一是，是透過AI無法具體因應學習得到的。

師培課程應該要加重團體動力學，以及人際關係知能，加強培養師培生因應社會變遷所必須具備的適應能力；示意圖。（資料照，教育部提供）師培課程應該要加重團體動力學，以及人際關係知能，加強培養師培生因應社會變遷所必須具備的適應能力；示意圖。（資料照，教育部提供）師資培育課程也應該要相應的做出調整，學科專業的養成會變得相對不那麼重要，而是要透過長期的觀察，篩選出一群具備「熱誠」、「願意主動與人互動」的心理特質的大學生。師培課程應該要加重團體動力學，以及人際關係知能，加強培養師培生因應社會變遷所必須具備的適應能力。因為AI世代的中小學生可以透過網路學習到學科的知識，但還是需要教師在學生遇到心理困擾時，可以幫他走出迷霧。

隨著AI時代的社會變遷，教育環境需要更「成熟人格」的教師，懂得「如何與人相處」的能力，以及「高情商」樂於與人相處的特質的人。

（作者為資深教育人員）

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