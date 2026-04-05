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自由開講》北台第二高鐵系列（五）：從「房價凹陷區」到「AI 門戶」——淡海與八里的時空位移

2026/04/05 11:00

◎ 我的tod丹鳳站

提到新北的淡海與八里，多數人的第一印象是「風景優美但交通極遠」。儘管淡海新市鎮已建設多年，卻因缺乏與核心產業區的高速連結，始終被視為台北的「衛星住宅區」，甚至是通勤族的噩夢。然而，在第二高鐵（N700ST）的網格戰略中，淡海與八里將從路網的末端，翻身成為北台灣AI廊道的「北方門戶」。

消滅「孤島感」：25分鐘進入竹科核心

在第二高鐵（N700ST）的網格戰略中，淡海與八里（台北港）將從路網的末端，翻身成為北台灣AI廊道的「北方門戶」。（作者提供）在第二高鐵（N700ST）的網格戰略中，淡海與八里（台北港）將從路網的末端，翻身成為北台灣AI廊道的「北方門戶」。（作者提供） 目前淡海居民若要前往桃園或新竹上班，必須依賴緩慢的淡水信義線，再轉乘台鐵或高鐵，耗時動輒兩小時。這種地理上的孤立，限制了淡海的發展能階。

當第二高鐵在此設站，局勢將徹底扭轉。透過時速200公里的極速軌道，淡海到龍潭只需15分鐘，抵達新竹也僅需25分鐘。 當「淡海—新竹」的通勤時間縮短至半小時內，淡海就不再是偏遠的臥城，而是具備高生活品質、能吸引跨縣市科技人才定居的「極速住宅區」。

八里：容積轉化出的「智慧物流與社宅聚落」

八里具備台北港的物流優勢，但缺乏高端服務機能。在1200%容積戰略下，八里高鐵站體周邊能發展出結合「智慧倉儲」與「高塔社宅」的混合型站城。

在1200%容積戰略下，八里高鐵站體周邊能發展出結合「智慧倉儲」與「高塔社宅」的混合型站城。（作者提供）在1200%容積戰略下，八里高鐵站體周邊能發展出結合「智慧倉儲」與「高塔社宅」的混合型站城。（作者提供） *跨區容積移轉：利用高容積獎勵，將開發壓力引導至高鐵站點，保留周邊珍貴的景觀資源。

*50/50 產權紅利：新北市政府能透過站體開發，直接獲得大量的高品質社會住宅與公托空間，解決年輕家庭的居住與托育痛點。

產業回流：淡海不再只是「睡覺的地方」

新北市政府能透過站體開發，直接獲得大量社會住宅與公托空間。圖為淡海新市鎮。（資料照）新北市政府能透過站體開發，直接獲得大量社會住宅與公托空間。圖為淡海新市鎮。（資料照） 過去淡海缺乏商辦，是因為企業不願進駐交通不便的區域。但在1200%容積與高鐵站體的加持下，淡海能建立起「垂直總部」。企業會發現，在淡海設點不僅能享有更低廉的土地成本與更佳的景觀環境，還能透過高鐵與桃園、新竹的研發中心無縫對接。

淡海與八里的翻轉，證明了「交通效率決定資產價值」。當我們用第二高鐵打破行政邊界，淡海將不再是新北的邊緣，而是台灣主機板廊道上最亮眼的出口。

在淡海設點能享有更低廉的土地成本與更佳的景觀環境。圖為淡水漁人碼頭。（資料照）在淡海設點能享有更低廉的土地成本與更佳的景觀環境。圖為淡水漁人碼頭。（資料照） （作者為科技業品保工程師）

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