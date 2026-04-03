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自由開講》上凱道討公道 還是權力盤算的集體演出？

2026/04/03 10:30

◎ 郭索

民眾黨「上凱道討公道」遊行，中國國民黨多位立委與地方民代現身，表面上營造出在野整合的氣勢。然而，若從實際行動來觀察，這場集結並非理念一致的合作，而是各自盤算下的政治操作。從出席者到缺席者，每一個選擇都反映出不同的權力考量與風險評估。

自由開講》上凱道討公道 還是權力盤算的集體演出？國民黨立委洪孟楷（中）、羅智強（左）等人到凱道聲援民眾黨抗議活動。（資料照）

以台北市長蔣萬安為例，其迅速核准凱道路權，確保遊行順利舉行，展現行政效率與程序正當性，但同時卻明確表態不參加活動。這種「放行但不站台」的作法，實際上是一種精準的政治切割，既避免被批評打壓集會自由，也不願被納入民眾黨主導的政治敘事之中。這樣的選擇，凸顯出國民黨在面對民眾黨崛起時的矛盾心態，一方面需要合作維持在野聲量，另一方面又必須防止自身被邊緣化。

同樣地，鄭麗文以「行程衝突」為由未出席遊行，但實際上卻未見具體公開行程或相關新聞，這種模糊說法更像是一種刻意保留空間的政治語言。在當前藍白關係尚未穩定的情況下，選擇「不出席但不反對」，成為一種降低風險的策略。這不僅反映出國民黨內部對於是否與民眾黨深化合作仍存疑慮，也顯示個別政治人物更傾向以自身政治利益為優先考量。

另一方面，台灣民眾黨則成功利用這樣的局面，將整場遊行塑造成「人民對抗不公」的象徵。無論國民黨人士出席或缺席，最終都被納入其政治敘事之中。出席者成為動員能量的來源，缺席者則反襯出民眾黨的主導地位。這種操作方式，使民眾黨在在野陣營中的話語權進一步強化，也讓所謂的「合作」更偏向單向利用。

台北市長蔣萬安迅速核准凱道路權，確保遊行順利舉行，但同時明確表態不參加活動。（資料照）台北市長蔣萬安迅速核准凱道路權，確保遊行順利舉行，但同時明確表態不參加活動。（資料照） 然而，當政治人物在「是否現身」這樣的基本選擇上都充滿計算時，「討公道」的訴求便難以令人信服。這場遊行所呈現的，不是價值的凝聚，而是權力的分配與試探。在立場模糊、策略搖擺的情況下，不僅削弱了民主政治應有的責任承擔，也讓外部勢力如中國共產黨更容易透過認知作戰進行分化與操作。

（作者為自由評論者）

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