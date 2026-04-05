自由開講》藍白聲援柯文哲 違背「責任政黨」理念

◎ 李智遠

近日京華城開發案一審宣判，民眾黨前主席柯文哲因貪污、背信等罪名遭重判十七年，褫奪公權六年。法院判決書詳列違法事實，明確定義此案為重大的政商勾結。然而，民眾黨隨即發起集會聲援，甚至吸引二十多位國民黨立委到場助陣，高喊「政治迫害」。從「責任政黨理論」（Responsible Party Model）視角觀之，這種集體護短、無視法治的行為，已嚴重背離政黨應對選民負起的政治責任。

民眾黨發起的329凱道抗議聲援柯文哲，20多位國民黨立委參加。（資料照）責任政黨理論強調，政黨不僅是選舉機器，更必須對其成員的行為負責。當黨內核心成員涉入重大違法案件時，政黨應展現問責勇氣，透過內部革新維護政黨品牌。然而，民眾黨目前的做法卻是將「個人違法」與「政黨生存」強行綑綁，試圖以政治動員模糊法律邊界，將司法判決詮釋為政治打壓。這不僅是對法治體制的蔑視，更是對選民智慧的公然挑釁。對選民而言，政黨的價值在於廉能與透明，而非對領導者的盲目效忠。

國民黨立委的參與更顯荒謬。身為立法者，其首要職責應是捍衛司法體制的公正性。在判決書論據充分的情況下，立委跨黨為涉貪被告背書，不僅是對司法的無理挑釁，更是對法治社會的負面示範。難道國民黨立委未見判決內容中，柯文哲以外的被告皆有罪成立之論述？京華城案並非單一政治人物的個案，而是被司法判斷出的政商勾結事件，正是柯文哲多年前所批「拿著刀叉吃人肉」的具現。國民黨立委的參與，難道是要告訴選民，國民黨對貪污案仍留有灰色空間？

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日本近兩年的政局演變，為台灣提供了鮮明的教訓與對照。二○二四年眾議院大選，自民黨因捲入「黑金」政治獻金醜聞，即便時任首相石破茂試圖透過「不提名」涉案議員來切割，但選民仍認為其問責態度模糊、切割不全，最終導致執政聯盟失去維持十二年的單獨過半優勢，陷入政令難行的困局。

直到後續高市早苗政權接棒，採取果斷的內部肅清與路線重整，不再糾結於護短，才在二○二六年初的國會眾議院大選中，帶領自民黨豪取超過三百一十六席的壓倒性勝利，重拾民心。這段歷程證明：政黨若在成員違法時選擇閃躲或護短，選民的懲罰絕不缺席；唯有展現清廉重整的決心，才有政治生路。

日本首相高市早苗帶領自民黨豪取眾議院316席的壓倒性勝利，重拾民心。（美聯社檔案照） 政治不應是保護個人利益的遊戲，而是維護公眾信任的承諾。藍白兩黨若不思自我糾正，執意挑戰社會對清廉政治的底線，那日本國會席次洗牌的警訊，很快就會在台灣上演。

（作者為大學兼課教師、曾任企業講師）

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