自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》荷姆茲海峽的賭局 戰場不在中東而在全球經濟

2026/04/07 12:30

◎ 陳琪

伊朗對荷姆茲海峽的實質封鎖，是一種高度風險的戰略選擇。這條全球最重要的能源運輸通道之一，一旦受阻，影響區域衝突，和全球能源市場與經濟秩序。伊朗試圖透過一國當關的方式，將地理優勢轉化為戰略籌碼，迫使對手承受成本與壓力。然而，這樣的操作同時也是一場高風險賭局，一旦失控，反噬的可能性同樣巨大。

封鎖荷姆茲海峽的戰略邏輯，在於以小搏大。伊朗不需在全面戰場上與美國正面對抗，而是透過干擾關鍵航道，放大全球市場的不安，間接影響對手決策。當油價上升、運輸成本提高，壓力將從能源市場傳導至各國經濟與政治體系，形成外溢效應。這也是為何海峽的控制，成為此次衝突的核心變數。

封鎖荷姆茲海峽的戰略邏輯在於以小搏大，伊朗透過干擾關鍵航道，放大全球市場不安。（路透檔案照）封鎖荷姆茲海峽的戰略邏輯在於以小搏大，伊朗透過干擾關鍵航道，放大全球市場不安。（路透檔案照）然而，伊朗也明顯意識到全面封鎖的代價過高，因此對部分友好國家的油輪採取選擇性放行，試圖控制衝擊範圍。這種有限度的封鎖，反映其戰略並非單純破壞，而是精準施壓。問題在於，市場與軍事局勢並不完全可控，一旦誤判或升級，局部干擾很可能迅速演變為全面衝突。

美國與以色列的角度來看，是否能確保荷姆茲海峽的航行自由，將直接影響戰略成敗。如果無法穩定這條能源動脈，即使在軍事上取得優勢，也可能在經濟與國際壓力上失分。換言之，戰場早已不局限於中東，而是延伸至全球市場與盟友體系。

這場衝突正在改變能源安全的基本假設。過去各國多依賴效率與成本考量配置能源來源，但在地緣政治風險升高的情況下，穩定性將重新成為優先考量。當關鍵航道變得不確定，供應鏈就必須重新調整，這將對全球能源格局產生長期影響。

對台灣而言，能源進口高度依賴海運，且部分天然氣供應需經過該航道，一旦局勢持續緊張，將直接影響能源安全與價格穩定。因此，政策上應加速能源來源分散與儲備能力提升，同時強化電力系統韌性，降低單一風險對整體供應的衝擊。

此外，也應將能源問題納入國安層級思考，而非僅視為經濟或產業議題。當能源供應與國際局勢緊密連動，任何外部變化都可能迅速轉化為內部壓力。提前建立應對機制，比事後補救更為關鍵。

荷姆茲海峽的爭奪，可見在高度全球化的體系中，一個狹窄水道的動盪，足以牽動整個世界。這場賭局的結果，不只決定區域衝突的走向，也將重新定義能源、經濟與安全之間的關係。

台灣能源進口高度依賴海運，且部分天然氣供應需經過荷姆茲海峽，局勢持續緊張，將影響能源安全與價格穩定。圖為液化天然氣載運船。（路透檔案照）台灣能源進口高度依賴海運，且部分天然氣供應需經過荷姆茲海峽，局勢持續緊張，將影響能源安全與價格穩定。圖為液化天然氣載運船。（路透檔案照） （作者為台北市民、自由業）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書