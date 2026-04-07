自由開講》荷姆茲海峽的賭局 戰場不在中東而在全球經濟

◎ 陳琪

伊朗對荷姆茲海峽的實質封鎖，是一種高度風險的戰略選擇。這條全球最重要的能源運輸通道之一，一旦受阻，影響區域衝突，和全球能源市場與經濟秩序。伊朗試圖透過一國當關的方式，將地理優勢轉化為戰略籌碼，迫使對手承受成本與壓力。然而，這樣的操作同時也是一場高風險賭局，一旦失控，反噬的可能性同樣巨大。

封鎖荷姆茲海峽的戰略邏輯，在於以小搏大。伊朗不需在全面戰場上與美國正面對抗，而是透過干擾關鍵航道，放大全球市場的不安，間接影響對手決策。當油價上升、運輸成本提高，壓力將從能源市場傳導至各國經濟與政治體系，形成外溢效應。這也是為何海峽的控制，成為此次衝突的核心變數。

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封鎖荷姆茲海峽的戰略邏輯在於以小搏大，伊朗透過干擾關鍵航道，放大全球市場不安。（路透檔案照）然而，伊朗也明顯意識到全面封鎖的代價過高，因此對部分友好國家的油輪採取選擇性放行，試圖控制衝擊範圍。這種有限度的封鎖，反映其戰略並非單純破壞，而是精準施壓。問題在於，市場與軍事局勢並不完全可控，一旦誤判或升級，局部干擾很可能迅速演變為全面衝突。

美國與以色列的角度來看，是否能確保荷姆茲海峽的航行自由，將直接影響戰略成敗。如果無法穩定這條能源動脈，即使在軍事上取得優勢，也可能在經濟與國際壓力上失分。換言之，戰場早已不局限於中東，而是延伸至全球市場與盟友體系。

這場衝突正在改變能源安全的基本假設。過去各國多依賴效率與成本考量配置能源來源，但在地緣政治風險升高的情況下，穩定性將重新成為優先考量。當關鍵航道變得不確定，供應鏈就必須重新調整，這將對全球能源格局產生長期影響。

對台灣而言，能源進口高度依賴海運，且部分天然氣供應需經過該航道，一旦局勢持續緊張，將直接影響能源安全與價格穩定。因此，政策上應加速能源來源分散與儲備能力提升，同時強化電力系統韌性，降低單一風險對整體供應的衝擊。

此外，也應將能源問題納入國安層級思考，而非僅視為經濟或產業議題。當能源供應與國際局勢緊密連動，任何外部變化都可能迅速轉化為內部壓力。提前建立應對機制，比事後補救更為關鍵。

荷姆茲海峽的爭奪，可見在高度全球化的體系中，一個狹窄水道的動盪，足以牽動整個世界。這場賭局的結果，不只決定區域衝突的走向，也將重新定義能源、經濟與安全之間的關係。

台灣能源進口高度依賴海運，且部分天然氣供應需經過荷姆茲海峽，局勢持續緊張，將影響能源安全與價格穩定。圖為液化天然氣載運船。（路透檔案照） （作者為台北市民、自由業）

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