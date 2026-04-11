自由開講》是該好好修「少年事件處理法」保護學生 倡導師道尊嚴

◎ 陳啟濃

在校園遭受割喉國中生的家長在立法院大聲疾呼修改「少年事件處理法」，保護大多數學生的同時，國內又傳出有國中女生用球棒敲打學妹情事，更傳出有國中生持刀威脅同學。這樣有暴力傾向的學生，政府卻一直沒有法律上的作為，無法好好保護大多數的學生。

新北市永和區發生國中生霸凌案，市議員石一佑（右三）與土城割喉案受害家屬共同呼籲中央盡速修正《少年事件處理法》。（資料照）筆者在教育界服務，一半的時間都是擔任訓導與輔導的工作，處理學生問題，最感慨的是，面對暴力型的學生，學校只有校規處理，家長不必負起責任，司法無權介入。折騰了好久時日，學生還是在學校繼續犯錯，學校還是莫可奈何。

因為只要學生處在十八歲以下未成年的階段，而且還是在學學生，受到國家法律太多的保護，而且現今學校的管教權處處受限，沒有對於學生有強制處置的權力，學生只要不在乎那張畢業證書，學校根本拿他沒有辦法。連輔導他改變環境轉學，都還要得到家長的同意。

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問題是出在學校是學習的環境，當暴力行為對其他學生構成威脅，我們應該要有對於行為偏差學生，有一套隔離安置的法律，短期內改變不了他的暴力行為，至少也要保護大多數學生一個正常安全的學習環境。因為沒有哪一個家長能忍受他的孩子在學校處於危險當中，而私立學校可以自由選擇學生，這也是為何越來越多家長寧願選擇相對安全的私校就讀。

私立學校可以自由選擇學生，這也是為何越來越多家長寧願選擇相對安全的私校就讀。示意圖。（資料照）應該透過「少年事件處理法」的修法，落實未成年對自己的暴力行為受到應得的懲罰，這樣的懲罰已經不是教育手段採用校規可以有效來約束了。所以只有透過司法的強制介入，才能讓很少部分的暴力學生有所警惕，讓家長也負起該盡的義務，至少不要再讓傷害禍及無辜的校園。期待國家法治機制應該在法律上有所作為，讓教育可以得到更大的平靜，學生可以更安全的學習，也還給師道尊嚴。

新北校園割喉案受害者楊生的父親，呼籲各界關注「少年事件處理法」對受害者的不公。（資料照）（作者為資深教育人員）

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