自由開講》比日本殖民更不堪的是國民黨統治

◎ 陳啟濃

賴清德總統對於日本和國民黨統治台灣作了一番比較，惹來蔣萬安市長的批評，認為總統是「美化日本的殖民統治」，到底有沒有美化，歷史事實斑斑可考，可不是任由政治人物說了算數。在此舉二段歷史，讓國人來做比較，自然可以立見真章。



1.蔣渭水與陳澄波的命運

蔣渭水一生在日本統治下爭取台灣人的政治權利，日本政府當然把他視為影響日本殖民統治的眼中釘。然而日本人也是講法治，雖然透過關押的手段來壓制蔣渭水的政治運動，但一切的作為還是講求法律程序。

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陳澄波跟著其他台灣人歡迎「祖國政府」的到來，卻因為剛來交接的軍事政府的腐敗，引起台灣人的失望。衍生二二八事件，造成全台灣的官逼民反，人民挺身反抗不義政權。事後國府洋裝要和平處理，許多台灣的知識分子挺身出面協調，陳澄波就是以這樣為國為民的悲憫參加會議。下場竟是受到國民黨的入罪，以叛亂分子的名義，給予槍決。

畫家陳澄波在228事件中訴求和平解決，卻被國民黨政府以叛亂分子的名義槍決。（資料照，陳澄波文化基金會提供） 2.砍伐林木有不同的做法

日本統治台灣五十年雖然有砍伐林木，但都是秉持森林永續經營的立場在進行，除了不會整棵一大片的砍除，而且還會一邊植木。國民黨來到台灣，官商結合，大量砍伐樹木，完全不顧及森林的保育。短短不到幾年的時間，砍伐的樹木數量遠遠大於日本五十年的統治時代。

台灣雖然是日本的殖民地，但是日本人有永久經營台灣的打算，而國民黨統治台灣，完全把台灣這塊土地當作短暫的過客，隨時要回中國。台灣在國民黨統治時期，雖然名義上不是殖民地，但人民受到的對待，比起日本殖民時期，還要更不堪。

所以論對台灣資源、人民的剝削，國民黨比起日本政府，有過之而無不及。台灣成為殖民地當然是歷史悲劇，但是談起歷史，當然可以有事實上的比較，重點更在於大家要珍惜現今的自由民主，捍衛國家主權，不要讓外來勢力再度掌控台灣。

台灣有豐富森林資源，國民黨統治時對森林的保育還不如日治時期。（資料照） （作者為政治評論員）

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