自由開講》獨裁者習近平的煩惱

◎ 愚工

中共第十五屆（1997-2002）政治局常委尉健行秘書王友群在「12任中共黨魁的最終結局解析」文章指出：習近平上臺後，以反腐打虎的名義抓了一批軍老虎，在此過程中，權和利受損的高級將領，都成了習的反對派。

習近平上臺後，以反腐打虎的名義抓了一批軍老虎，在此過程中，權和利受損的高級將領，都成了習的反對派。（路透檔案照）二十大結束兩年多，習又查辦了一批親自提拔重用的黨政軍高官，這些被查辦的高官及其家屬子女、親友，也都加入到反習的隊伍來；習上臺12年，當年支持習上位的紅二代被習排除在中共核心權力圈之外，這些紅二代也成了習的反對派；習大搞國進民退，對一批民營企業家持續打壓，將這些民營企業家推到了習的對立面；習對新疆、西藏、內蒙古、香港的高壓政策，以及對人權律師、金融難民、失業工人、失地農民、退伍老兵、參加「白紙運動」的大學生、敢講真話的大學教授、公民記者、異議人士等的高壓，也為習積聚一大批反對者；習在國際上大搞戰狼外交，四面樹敵，在世界各國也有一批反對者。

事實顯示，2012年習近平「扮豬吃老虎」騙得紅二代與元老派的支持，順利上位接班，隨後習近平開始「巧取豪奪」，陸續組成種類繁多的委員會/工作小組，自任組長，架空李克強領導的國務院；2018年更發動修改憲法，取消國家主席任期制，為自己終身擔任國家主席鋪平道路。

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中國在中東的「戰略夥伴」伊朗也被美以聯手打得命在旦夕；圖為伊朗軍武重鎮伊斯法罕（Isfahan）3月26日再遭以色列大規模空襲。（法新社檔案照）十多年來，在習近平領導下，中國陷入「經濟鏽蝕、社會窒息、民生崩潰、外交崩潰，文明倒退」的末日圖景。近年來〜在中南美，巴拿馬政府收回運河經營權，轉而與美國合作；委瑞內拉總統馬杜羅被美國活抓後，石油及新政權歸美國掌控；最近美國FBI進駐古巴，即將由美國接管；在中東中共的「戰略夥伴」伊朗也被美以聯手打得命在旦夕。

新加坡《聯合早報》3月5日的評論文章指出，「川普在維護美國自身戰略利益的同時，『剪中國裙邊』的輪廓越來越清晰。」此外，中共防空系統在委瑞內拉及伊朗形同擺設正好與解放軍武器裝備部的嚴重貪腐事實相呼應。中共太子黨劉源（劉少奇的兒子），近日更對習近平的當前處境作出「習近平很可能因焦慮急火攻心，最終成為瘋子」的預判。

的確，習近平作惡多端，面對四面楚歌，草木皆冤親債主，不瘋也難。

（作者從商）

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