南南論壇》區域衝突下的石油政治：印度「平衡外交」的新試煉

對於快速崛起的印度而言，石油政治（petropolitics）不僅深刻影響其經濟發展路徑，也塑造其外交政策與戰略選擇。作為僅次於中國與美國的全球第3大能源消費國，印度在能源高度依賴進口的結構下，如何在大國競逐與區域衝突之間運用「平衡外交」確保國家利益，成為印度國家戰略的關鍵課題。

◎ 馬準威

在當代國際政治中，「能源」早已不是純經濟議題，而是國家安全與戰略競爭的核心。對於快速崛起的印度而言，石油政治（petropolitics）不僅深刻影響其經濟發展路徑，也塑造其外交政策與戰略選擇。作為僅次於中國與美國的全球第3大能源消費國，印度在能源高度依賴進口的結構下，如何在大國競逐與區域衝突之間運用「平衡外交」確保國家利益，成為印度國家戰略的關鍵課題。

卡達天然氣供應中斷，印度人們手持空液化石油氣鋼瓶在一家燃氣公司外排隊等候。（路透檔案照）

印度是全球是第2大原油淨進口國，截至2023至24財政年度，原油進口依存度高達87.7%，在國內產量有限下，能源安全深受中東地緣政治風險影響。雖然印度積極尋求能源供應多樣化，如增加對俄羅斯石油的採購。但高依賴度仍使其面臨巨大的國際油價波動與供應斷鏈壓力，特別是如荷姆茲海峽這類戰略要道，一旦發生如美伊衝突導致航運中斷，不僅會推升國際油價，更可能直接衝擊印度的能源供應鏈，進而帶來通膨、財政赤字以及使整體經濟穩定波動。因此，能源安全對印度而言，與軍事安全並駕齊驅。

一方面，印度與美國建立日益緊密的戰略夥伴關係，特別是在印太戰略框架下，美印合作不斷深化。另一方面，印度並未完全倒向西方陣營，而是在能源議題上維持靈活操作。例如，在烏俄戰爭後，西方國家對俄羅斯實施制裁，印度卻大幅增加購買俄羅斯折扣石油，既滿足自身能源需求，也降低進口成本。2026年3月中旬，印度與伊朗達成一項「秘密協議」，允許兩艘印度液化石油氣（LPG）運輸船（Shivalik號與Nanda Devi號）順利通過被封鎖的荷姆茲海峽返回印度。而伊朗展現善意，允許懸掛印度國旗的國營油輪安全通過波斯灣，不過印度外交部卻表示尚未達成全面協議，而是針對個別船隻通行進行的特殊談判。

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印度證實2艘懸掛印度國旗、載有液化石油氣（LPG）的油輪已通過荷姆茲海峽。（路透檔案照）印度會如此積極其實不難理解，印度的戰備石油儲量（Strategic Petroleum Reserve, SPR）約337.2萬噸原油，僅佔總僅能維持約9.5天的需求，額外加上商業庫存總體保障約64.5天，而IEA成員國通常要求至少90天儲備，日本約200天、韓國約200天、中國大陸約100至300天，台灣約可支撐100天左右。印度是石油儲備的末段班。雖然目前印度正著手在錢迪科爾 （Chandikhol） 興建400萬噸、在帕杜爾（Padur）增加240萬噸，總計新增650萬噸戰備儲油容量，但已緩不濟急。這也說明印度對於缺油的耐受程度極低，無怪乎印度在烏俄戰爭與美伊衝突中，基本上並不參與美國主導的石油制裁，從本質上來看，印度幾乎沒有拒買的空間。

美伊衝突影響全球能源供應，日本的戰備儲油約有200天。（法新社檔案照）

此外，印度與中國在中東與印度洋的能源競逐日益激烈，中國透過「一帶一路」強化對能源通道與港口的控制，對印度形成戰略壓力。因此，印度不僅需確保能源供應，亦需在海上通道安全與區域影響力上與中國抗衡。

未來若美伊戰爭持續，印度將首當其衝。儘管印度在石油政治中的行為呈現出「平衡外交」的特徵，一方面依賴全球市場與多元供應來源，另一方面維持外交彈性以避免戰略被動。但隨著全球能源轉型與地緣政治競爭加劇，印度不見得能在這波的國際衝突中全身而退。在短中期內，石油將是制約印度戰略選擇的重要變數，印度是否能單靠「不結盟」解決它的能源危機，恐怕更考驗印度當局「平衡外交」的能力。

中國一帶一路增強與天然資源豐富的國家合作，協助中國將美國排除在供應鏈之外。（路透檔案照）（作者為淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授、臺灣東南亞與南亞協會副秘書長）

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