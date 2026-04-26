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自由開講》小型雇主要注意 職災保險不要因小失大

2026/04/26 10:00

◎ 張凱翔

時序已來到4月，有些重要節日眾所皆知，例如清明節、兒童節等，但4月份有個節日屬於紀念警惕性質，尤其是勞資雙方更要清楚，那就是4月28日的工殤節勞工因為職業災害受有傷害、失能、死亡的紀念日，這同時也是，中華民國111年4月28日公布（5月1日生效）的勞工職業災害保險及保護法，滿4歲的生日。

上下班途中車禍、午晚餐外出途中車禍死亡等，就算不是職安法的通報職災，但仍屬於職災保險的職傷事故，那勞工遺屬可向勞保局申請職災保險約130萬；示意圖。（資料照）上下班途中車禍、午晚餐外出途中車禍死亡等，就算不是職安法的通報職災，但仍屬於職災保險的職傷事故，那勞工遺屬可向勞保局申請職災保險約130萬；示意圖。（資料照）攸關勞資雙方；甚至是自營作業者的重大基礎保障，這法是個三輪車法案，重要的前（錢）輪推動，是由勞工保險的職傷保險轉型而來，每年保費收入約一百億上下，後面的二輪，則是職災的預防及發生後保護措施，並促成財團法人職業災害預防及重建中心（COAPRE），肩負職災預防重擔。

而將勞保中的職傷保險改為新增的職災保險，最大的改變有二，第一就是強制納保人數從雇用5人（含）以上，改為只要雇用1人（含）以上，就必須依法強制納保第二就是以「先給付後追償」增加對職災勞工的基本保障，如果雇主沒有加職災保險，萬一發生職傷事故，例如上下班途中車禍、午晚餐外出途中車禍死亡等，就算不是職安法的通報職災，但仍屬於職災保險的職傷事故，那勞工遺屬可向勞保局申請職災保險約130萬，勞保局查明後，直接發給130萬，之後再向應保未保的雇主罰款並追償，至少132萬！132萬！132萬！

依據勞保局統計，未替勞工加保等處罰金額已超過1億9千萬。（資料照）依據勞保局統計，未替勞工加保等處罰金額已超過1億9千萬。（資料照）不是像昔日勞保72條的損害賠償，由勞工向法院提起民事訴訟，曠日廢時，且未必實質拿的到錢！ 這就像車禍強制險的特補基金一樣，就算沒有加保強制險，也要第一時間先給付給受害人！只是立意良善，但這種4人以下的微型企業，或許不知道，或許以為有提供全額補助費用，但受雇勞工加保在職業工會，還有讓勞工簽自願不加保切結書等脫法行為，誤以為就沒事，根本不知道，這些一旦出事都無效！照罰132萬！依據勞保局統計，未替勞工加保等處罰金額已超過1億9千萬！就可知道，微型雇主的自以為是，在法律前根本不是！

台灣小型企業、微型企業非常多，111年5月1日以後，職災保險法，強制規定資方有統編或營登等，就算只雇用1人（含）就要成立投保單位，職災保費猶如意外險保費，非常便宜，1人每月大約不會超過100元，謹以此文提醒，微型資方，不要因省小錢100元失大錢被罰132萬！

（作者為中華民國勞務士協會理事長）

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