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名家分享～朱云》「鄭習會」是中共羞辱台灣人 鄭麗文當然在賣台

這次的鄭習會，是中共的一次耀武揚威，在川普一人主導國際形勢的2026年，習近平要找回面子。他放棄了過去曾經保持的國共表面上的對等（雖然也是虛偽的），對鄭麗文召之即來。可悲的是，這一位國民黨主席樂得扮演哈巴狗，樂得出賣中華民國/台灣主權。
名家分享

名家分享

2026/04/01 16:20

◎ 朱云

如果讓我從一個惡意的角度來看，「鄭習會」是中共在羞辱台灣人，鄭麗文當然在賣台。

名家分享～朱云》「鄭習會」是中共羞辱台灣人 鄭麗文當然在賣台中國國民黨主席鄭麗文（左）與中國國家領導人習近平（右）即將舉行「鄭習會」。（本報合成，資料照、歐新社）
 1.這次鄭習會打破慣例，是由國台辦主任宋濤宣布。而不是國共雙方按照對等原則同時宣布。

中方凸顯他的主動權，對鄭麗文召之即來。

2.宋濤這麼說：鄭麗文主席就任以來，多次表達希望來大陸訪問的意願。

這是很難聽的話，凸顯國民黨這一方像哈巴狗，求主人召見。

名家分享～朱云》「鄭習會」是中共羞辱台灣人 鄭麗文當然在賣台中國國台辦主任宋濤表示鄭麗文主席就任以來，多次表達希望來大陸訪問的意願。（中央社資料照）
 3.鄭麗文在記者會說：全世界都奉行一中政策。

這一點，藍綠皆有批判。

全世界奉行的一中政策的一中是中華人民共和國，鄭麗文是中了中共的圈套（范世平）。

我想說的更細一些：

（1）全世界並沒有「奉行」一中政策

以美國為例，美國是採取一中政策，認知（acknowledges）中華人民共和國政府的一個中國原則，瞭解中華人民共和國政府方面認定台灣是中國一部分的主張，但不承諾支持也不反對中華人民共和國政府的一個中國原則。

這就是所謂創造性模糊。

而中國對於美國的這種創造性模糊，也是不滿的，但是在當時的形勢下，只能接受。

美國採取的一中政策，是認知（acknowledges）中華人民共和國政府的一個中國原則，但不承諾支持也不反對。（歐新社檔案照）美國採取的一中政策，是認知（acknowledges）中華人民共和國政府的一個中國原則，但不承諾支持也不反對。（歐新社檔案照） 鄭麗文的奉行兩個字，彷彿一中政策是聖旨，她將美國立場的模糊性降到最低，最大程度靠向中共，也就是出賣灣。

（2）從歷史上看，一中政策是對中華民國/台灣的重大傷害，它傷害的是蔣介石、中華民國的主權。

國民黨後來的「一中各表」蘊含中華民國的主權，也拒絕完全落入中共的一中框架

鄭麗文現在堂而皇之，狐假虎威，彷彿是唐僧在對民進黨念緊箍咒。她在記者會不提「一中各表」，其實完全罔顧了中華民國的歷史、主權和尊嚴。將敵人的砒霜當作蜜糖。

這就是典型的投降派，在歷史的轉折過程中，全然接受敵人的論述，做他的孝子賢孫。

美國總統川普主導國際形勢的2026年，習近平要藉由「鄭習會」找回面子。（法新社檔案照）美國總統川普主導國際形勢的2026年，習近平要藉由「鄭習會」找回面子。（法新社檔案照） ——這次的鄭習會，是中共的一次耀武揚威，在川普一人主導國際形勢的2026年，習近平要找回面子。

他放棄了過去曾經保持的國共表面上的對等（雖然也是虛偽的），對鄭麗文召之即來。

可悲的是，這一位國民黨主席樂得扮演哈巴狗，樂得出賣中華民國/台灣主權。

本文經授權轉載自朱云臉書

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