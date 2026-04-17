自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》當「必要性」成為理由 核電重啟背後的風險再定義

2026/04/17 15:00

◎ 林仁斌

保障人民生命財產安全，應是政府不可退讓的底線。然而，當「必要性」成為決策的唯一語言，風險的評估標準，也可能被悄然重寫。近日政府表示，支持台電評估核二、核三再運轉計畫，並以依法行政、減碳需求、AI用電與能源安全為理由，同時強調須符合「核安無虞、核廢有解、社會共識」三項條件。然而，這樣的說法仍模糊了一個關鍵問題：這究竟是法律義務，還是政策選擇？

總統賴清德近日表示要評估重啟核二、核三廠，同時強調須符合「核安無虞、核廢有解、社會共識」三項條件。（資料照）總統賴清德近日表示要評估重啟核二、核三廠，同時強調須符合「核安無虞、核廢有解、社會共識」三項條件。（資料照）事實上，核管法修法僅開放再運轉的可能，並未強制政府必須推動。換言之，是否重啟核電，從來不是「依法必然」，而是政策判斷。當「依法」被用來支撐政策選擇時，它就不再只是原則，而可能轉化為分散政治責任的語言工具。

進一步檢視政府提出的三項條件，其制度基礎仍有待釐清。所謂「核安無虞」，若缺乏可公開檢驗的風險模型與極端情境評估，難以具體成立；「核廢有解」，在最終處置場址與社會同意尚未形成之前，仍停留在政策宣示；至於「社會共識」，亦難在前兩項條件未明確前自然出現。三者若缺乏可操作標準，將難以成為政策判斷依據。

更值得注意的是，支持核電的理由正逐漸由民生需求轉向產業焦慮。AI與半導體確實帶動用電成長，但這並不意味能源政策應由單一產業邏輯主導。國際趨勢顯示，多數科技企業更重視再生能源配置與電網調度能力，而非單一電源擴張。若以核電回應AI需求，不僅難以解決短期供電壓力，也可能在能源結構上產生錯置。

從系統角度來看，能源安全從來不是單一技術問題，而是整體治理能力的體現。電網韌性、儲能部署、需求管理與供應分散，才是面對不確定性的核心工具。相較之下，核電屬於高集中、高風險且高度依賴制度穩定的選項，一旦納入，其承擔的不只是成本，更是跨世代的責任安排。

真正的問題，從來不在於「要不要核電」，而在於：當國家面對不確定性時，是選擇強化制度能力，還是選擇將風險延後處理；核廢料示意圖。（法新社檔案照）真正的問題，從來不在於「要不要核電」，而在於：當國家面對不確定性時，是選擇強化制度能力，還是選擇將風險延後處理；核廢料示意圖。（法新社檔案照）台灣過去數十年對核電的辯論，並非情緒動員的結果，而是對風險、成本與倫理的長期討論。非核家園的形成，正是這種集體選擇的體現。若在缺乏更高標準論證的情況下轉向，不只是政策調整，更是風險分配方式的改變。真正的問題，從來不在於「要不要核電」，而在於：當國家面對不確定性時，是選擇強化制度能力，還是選擇將風險延後處理？

能源政策的成熟，不在於提出看似快速的解方，而在於是否願意對成本、風險與責任誠實交代。當「必要性」成為主要語言時，公共討論失去的，往往不是效率，而是界定風險的能力。而那條界線，正是安全與風險之間最重要的分水嶺。

（作者為台灣環境保護聯盟學術委員、中國文化大學化學工程與材料工程學系副教授）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書