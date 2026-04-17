自由開講》當「必要性」成為理由 核電重啟背後的風險再定義

◎ 林仁斌

保障人民生命財產安全，應是政府不可退讓的底線。然而，當「必要性」成為決策的唯一語言，風險的評估標準，也可能被悄然重寫。近日政府表示，支持台電評估核二、核三再運轉計畫，並以依法行政、減碳需求、AI用電與能源安全為理由，同時強調須符合「核安無虞、核廢有解、社會共識」三項條件。然而，這樣的說法仍模糊了一個關鍵問題：這究竟是法律義務，還是政策選擇？

總統賴清德近日表示要評估重啟核二、核三廠，同時強調須符合「核安無虞、核廢有解、社會共識」三項條件。（資料照）事實上，核管法修法僅開放再運轉的可能，並未強制政府必須推動。換言之，是否重啟核電，從來不是「依法必然」，而是政策判斷。當「依法」被用來支撐政策選擇時，它就不再只是原則，而可能轉化為分散政治責任的語言工具。

進一步檢視政府提出的三項條件，其制度基礎仍有待釐清。所謂「核安無虞」，若缺乏可公開檢驗的風險模型與極端情境評估，難以具體成立；「核廢有解」，在最終處置場址與社會同意尚未形成之前，仍停留在政策宣示；至於「社會共識」，亦難在前兩項條件未明確前自然出現。三者若缺乏可操作標準，將難以成為政策判斷依據。

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更值得注意的是，支持核電的理由正逐漸由民生需求轉向產業焦慮。AI與半導體確實帶動用電成長，但這並不意味能源政策應由單一產業邏輯主導。國際趨勢顯示，多數科技企業更重視再生能源配置與電網調度能力，而非單一電源擴張。若以核電回應AI需求，不僅難以解決短期供電壓力，也可能在能源結構上產生錯置。

從系統角度來看，能源安全從來不是單一技術問題，而是整體治理能力的體現。電網韌性、儲能部署、需求管理與供應分散，才是面對不確定性的核心工具。相較之下，核電屬於高集中、高風險且高度依賴制度穩定的選項，一旦納入，其承擔的不只是成本，更是跨世代的責任安排。

真正的問題，從來不在於「要不要核電」，而在於：當國家面對不確定性時，是選擇強化制度能力，還是選擇將風險延後處理；核廢料示意圖。（法新社檔案照）台灣過去數十年對核電的辯論，並非情緒動員的結果，而是對風險、成本與倫理的長期討論。非核家園的形成，正是這種集體選擇的體現。若在缺乏更高標準論證的情況下轉向，不只是政策調整，更是風險分配方式的改變。真正的問題，從來不在於「要不要核電」，而在於：當國家面對不確定性時，是選擇強化制度能力，還是選擇將風險延後處理？

能源政策的成熟，不在於提出看似快速的解方，而在於是否願意對成本、風險與責任誠實交代。當「必要性」成為主要語言時，公共討論失去的，往往不是效率，而是界定風險的能力。而那條界線，正是安全與風險之間最重要的分水嶺。

（作者為台灣環境保護聯盟學術委員、中國文化大學化學工程與材料工程學系副教授）

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