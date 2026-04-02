自由開講》柯案可以辯論 定調權不能落到北京手上

◎ 不孝

柯文哲案一審宣判後，國台辦隨即將案件包裝成「打壓政治異己」與「綠色恐怖」的政治敘事；前民眾黨主席柯文哲涉京華城案被判17年。（資料照）柯文哲案一審宣判後，國台辦隨即將案件包裝成「打壓政治異己」與「綠色恐怖」的政治敘事，企圖把台灣仍在司法程序中的個案，轉化為對台統戰與認知操作的現成材料。真正該警覺的，從來不只是北京替特定政治人物發聲，而是中共慣於沿著台灣內部裂痕切入，把原本屬於法治與公共討論的議題，扭成可供利用的宣傳樣板。

柯案本就不是可以被單線化處理的案件。依一審判決，柯文哲遭判十七年徒刑、褫奪公權六年，法院認定其涉收賄、侵占政治獻金及挪用基金會款項；但對部分指控，法院也認為證據仍有不足，案件尚可上訴。正因如此，社會對此案最應關注的，不是政治立場先行的表態，而是判決理由是否嚴密、證據取捨是否周延、程序正義是否經得起檢驗。

對司法不滿，可以批評；對程序存疑，也可以要求更完整的說理與更嚴格的檢驗。這正是民主法治的日常；圖為台北地院3月31日首開先例釋出該案法庭公播畫面。（圖擷自台北地院YT）民主社會當然容許質疑判決，也容許檢視偵查與審理過程。對司法不滿，可以批評；對程序存疑，也可以要求更完整的說理與更嚴格的檢驗。這正是民主法治的日常，而非體制失靈的證明。然而，一旦國台辦趁勢介入，原屬台灣內部制度辯論的案件，就可能被扭成「執政者整肅在野」的固定話術。

北京擅長的從來不是處理制度爭議，而是借台灣既有分歧放大不信任，將個案爭議上綱為對台灣民主運作的全面否定。因此，這起案件最需要守住的，不只是司法獨立，也是不讓外部勢力奪走詮釋權。台灣社會可以激烈辯論柯案，卻不能容許北京代替台灣界定是非。否則，外界看到的將不只是一起司法案件的爭議，而是中共如何順著台灣內部分裂，持續收割本應屬於台灣自身的公共敘事空間。

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（作者為退休人士）

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