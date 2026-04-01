美台觀測站》國家安全不能打折

然而，不管是盧市長也好，或者是整個國民黨都應該明白，美方能夠接受的數字只有一個，就是1.25兆，其他更低的數字都是對美方的挑戰。AIT方面已經講了非常多次，1.25兆就是唯一的答案。這個道理也非常簡單：國家安全是不能打折的，也不是這樣子隨意喊價出來的。

◎ US Taiwan Watch︰美國台灣觀測站



軍購特別預算條例在立法院持續卡關，今日（3/30）自由時報刊出盧秀燕的專訪，她提到國防特別預算應起碼到八千億到一兆。看起來是比國民黨中央的三千多億還高了一截，看起來似乎是為了以此對美方釋出善意。



朝野應一致對外，支持國軍、支持強化國防能力。（取自貼文） 然而，不管是盧市長也好，或者是整個國民黨都應該明白，美方能夠接受的數字只有一個，就是1.25兆，其他更低的數字都是對美方的挑戰。AIT方面已經講了非常多次，1.25兆就是唯一的答案。這個道理也非常簡單：國家安全是不能打折的，也不是這樣子隨意喊價出來的。



盧的說法其實只是提一個數字讓國民黨支持者感覺好像沒有對美方完全退讓而已，但最後的標準答案還是只有一個。



台中市長盧秀燕接受本報專訪，提到國防特別預算應起碼到八千億到一兆。（資料照）

這個月國民黨的親美派應該充份感受到美方壓力。今天（3/30）美國兩黨的國會議員訪台是檯面上看得到的，檯面下的溝通想必也少不了。



註：AIT新聞稿表示，美國聯邦參議員珍妮．夏欣（Jeanne Shaheen；民主黨–新罕布夏州）以及匡希恆（John Curtis；共和黨–猶他州）於2026年3月30至31日率團訪問台灣。代表團同行參議員包括湯姆．堤里斯（Thom Tillis；共和黨–北卡羅萊納州），以及傑基．羅森（Jacky Rosen ；民主黨–內華達州）。他們一下飛機就立刻談到了軍購的議題。



我們也講了很多次，所有的軍購品項都是台灣方面提出需求，跟美國溝通、討論、談判後才拿到的offer（報價）。我們現在要跟時間賽跑，跟全球搶訂單產能，也要跟中共的擴軍速度比賽，看我們能否建構出讓中共不敢輕易動武的「不對稱」戰力。



美國跨黨派參議員訪團3月31日召在台北開記者會，美國在台協會處長谷立言（左起）、美國參議員堤里斯、匡希恆、夏亨、羅森、外交部次長陳明祺。（資料照） 這些預算需求都是經由我們國軍人員、國安團隊、以及無數外交人員不斷跟美方交涉討論而來的，但很不幸的是現在變成在菜市場喊價，一下三千億、一下八千億，一下子拿掉這個，一下又拿掉那個。中國國民黨的版本更是有如買電腦但不給安裝作業系統，把所有軟體的部份都拿掉。



中共的影響力已經滲透進我們的國會，希望大家明白，要守護民主自由，必須要更多人一起關注，給予在野黨壓力。現在的狀況是全世界的主要媒體（例如紐約時報才剛刊登一篇，前陣子WSJ、彭博、路透等各家媒體都刊登過數篇）、美國國會、美國行政部門，都在質疑國民黨阻擋軍購是不是在幫忙中共。



國家安全不能打折，請不要這樣子開玩笑啊…

1.25兆國防特別預算籌購武器項目。（本報製表）

本文經授權轉載自US Taiwan Watch：美國台灣觀測站臉書

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