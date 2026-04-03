自由開講》國政聲量再高 也掩不住台中治理失分

◎ 再米



盧秀燕三月訪美，頻談台海安全、軍購、關稅與能源，返國後又在台中市議會延伸到川普與習近平會晤議題。地方首長關注國政，原非不可；但當政治聲量不斷朝全國層級擴張，外界自然也會用同樣高度檢驗其地方治理。政治企圖愈鮮明，市政治理就愈不能只交出模糊帳本，否則國政話語愈響亮，反而愈凸顯地方執政的落差。



台中市長盧秀燕在議會接受質詢，暢談國政議題。（資料照） 最難迴避的例子，就是台中流行影音中心。這項總經費十七億元的建設早已於二○二○年底完工，卻至今仍未正式營運；場館定位一再調整，OT案直到二○二四年才完成簽約，開館時程又推至二○二六年底甚至二○二七年初。重大建設拖延至此，問題已不只是行政效率不足，而是政策判斷、執行節奏與跨局處協調同步失準。公共建設若長期停在「完工卻未啟用」的尷尬狀態，耗損的不只是預算效益，更是市民對治理能力的基本信賴。



台中流行影音中心這項總經費17億元的建設，早已於2020年底完工，卻至今仍未正式營運。（資料照） 垃圾治理同樣暴露結構性缺口。大里掩埋場堆置逾四十萬公噸垃圾，市府編列經費推動分篩打包，卻因地方反彈而停擺；文山掩埋場接著又傳出太空包破損、垃圾外露與惡臭疑慮。這顯示問題並非單一設施失靈，而是整體去化規劃、風險控管、地方溝通與替代方案都未到位。



當治理只能在爭議爆發後被動補破網，便很難說服社會這是一套成熟而穩定的城市管理。政治聲量可以經營，城市治理不能空轉。藍營若慣於批評中央重宣傳、輕治理，地方執政者更應拿出可受公評的成績。國政發言再高亢，也掩不住市政失分；台中市民真正要問的，不是哪一步通往更高位置，而是這座城市是否已被治理得更安全、更有秩序、更值得信任。



大里掩埋場累積超過四十萬噸垃圾，市府打包成「垃圾太空包」轉移至南屯文山掩埋場堆放。（資料照）（作者為退休人士）



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