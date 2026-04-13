自由開講》AI 時代教育治理轉型，行政減量與台灣科技實力的新結合

◎ 楊聰榮

科技產業的轉變正在影響公共治理模式，人工智慧的發展逐漸改寫教育行政的運作方式。行政減量的問題長期被視為教育政策領域的議題，科技發展帶來新的可能性，教育行政改革與人工智慧技術之間的關係變得愈來愈密切。教育行政體系過去高度依賴人工處理資料與文件，大量人力需要完成各類表格、統計資料與報告整理。數位科技與人工智慧的快速發展，公共行政的運作方式開始出現新的轉變。

教育行政改革與人工智慧技術愈來愈密切。圖為新北市推動AI融入教育行政治理，也運用在課程上輔助學習。（資料照） 近年全球人工智慧產業逐漸形成新的技術結構。大型語言模型由OpenAI、Anthropic與Google等公司提供核心技術，雲端算力與運算基礎架構則由NVIDIA與Amazon Web Services等企業提供支援。人工智慧應用的另一個重要發展是代理式AI平台的興起，OpenClaw、LangChain以及Claude Code等技術框架逐漸讓人工智慧能夠自動執行任務，不再只提供文字回應。

這種技術能力意味著人工智慧可以處理大量標準化行政工作。

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資料整理、文件生成、統計分析與流程管理都屬於高度規則化的任務。代理式AI系統能整合不同資料來源，自動生成報告並完成行政流程。當這些技術逐漸應用到教育行政系統，過去需要大量人力完成的文書工作將可能由系統協助處理。

教育行政體系具有高度結構化的特性。學生資料、課程資訊與行政流程具有固定格式與穩定來源。這樣的制度環境使教育行政成為人工智慧應用的理想場域。學校的學生資料、課程資料與行政文件若能整合進數位平台，人工智慧系統便能自動完成統計、報表生成與文件整理，大幅降低人工操作需求。

代理式AI平台OpenClaw等興起。（路透檔案照）全球科技企業已經意識到代理式AI的潛在影響力。科技產業競爭的焦點逐漸從模型能力轉移到平台架構。完整的代理平台若能建立，就能掌握AI生態系的發展方向。代理框架逐漸被視為下一代數位基礎設施的重要部分。人工智慧的角色也正在改變，從單純提供資訊的工具轉變為能夠協助執行任務的系統。

教育行政系統若能結合這樣的技術架構，公共治理模式可能出現新的型態。人工智慧系統可以協助完成資料彙整與行政流程，教師與行政人員能將更多時間投入教學與學生輔導。教育行政的工作模式將不再依賴大量人工填寫文件，而是由智慧系統協助管理資訊與流程。

科技發展帶來的不只是效率提升，也可能改變教育治理的思維。行政流程若能高度自動化，政策制定者便能更專注於教育內容與教學品質。教育行政系統逐漸從文書處理導向轉型為智慧治理導向，治理重心將從處理文件轉向提升教育品質。

台灣科技產業在半導體與資訊硬體領域具有全球競爭力。人工智慧伺服器、晶片與運算設備的供應鏈中，台灣企業扮演關鍵角色。若能將AI技術進一步應用到教育行政系統，台灣有機會成為智慧教育治理的重要實驗場。科技與教育制度的結合可能帶來新的公共治理模式，也可能為全球教育改革提供值得參考的案例。

NVIDIA GTC大會上最新發表的開源代理式AI執行環境NVIDIA OpenShell。（彭博檔案照）教育團體長期關心學校行政負擔問題。

Ministry of Education Taiwan表示，在114年辦理分區座談會期間，政府已廣泛蒐集教師與學校行政人員的意見。學校行政工作涉及中央與各縣市政府多方政策推動，行政負擔的形成具有多重來源。行政減量需要透過整體檢視並整合不同制度作法，才能真正降低學校負擔。教育部國教署規劃透過分區座談邀集地方政府與教學現場共同檢視行政制度，整合不同作法並納入制度調整，使行政減量能更具體落實於教學現場。

教育部也指出，前一波行政減量措施已於114年12月31日對外說明。政府針對每年例行辦理的資料填報、訪視評鑑、研習訓練與競賽活動等約150項行政工作進行全面檢視，依簡併項目、精簡程序與減少重複填報等原則推動制度調整。數位系統介接逐步取代重複填報的行政流程，學校行政負擔得以逐漸降低。目前已有104項行政事項完成精進或調整，占整體約69%。未來政府也將持續檢討行政制度的運作方式，透過常態性制度檢視，逐步減輕學校行政負擔。

人工智慧技術的發展與教育行政改革正在形成新的交會點。行政減量若能與數位治理與人工智慧系統結合，教育行政體系可能出現新的制度模式。教師能把更多時間投入教學與學生培養，教育品質也有機會持續提升。教育行政改革因此不只是行政效率的調整，也是一場關於智慧治理與教育未來的制度轉型。

教育部長鄭英耀（左二）等人於去年12月31日宣布行政減量原則，且調升教師導師費、鐘點費，並增行政工作獎金。（資料照）（台中科技大學會計資訊系兼任教師，中台灣教授協會理事長，任教於台灣師範大學）

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