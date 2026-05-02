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自由開講》能源安全不能建立在陰謀敘事上

2026/05/02 17:00

◎ 林仁斌

每當地緣政治緊張升高，總有人把能源議題包裝成國家存亡的戲劇場景。近期有網路貼文聲稱，一旦卡達遭攻擊、天然氣中斷，台灣電網將瞬間崩潰，並進一步將反核立場扣上「賣台」標籤。這類論述表面激昂，實則建立在幾個錯誤前提之上。

第一，能源市場從來不是單一來源、單一時間點的線性系統台灣天然氣進口來自多國長期合約與現貨市場搭配，並有安全庫存與船期調度。即便中東局勢動盪，也不等於供應會立即歸零。能源風險確實存在，但風險管理正是制度設計的核心，而不是崩潰敘事的開場。

台灣天然氣進口來自多國長期合約與現貨市場搭配，並有安全庫存與船期調度；圖為六輕空拍圖。（資料照）台灣天然氣進口來自多國長期合約與現貨市場搭配，並有安全庫存與船期調度；圖為六輕空拍圖。（資料照）第二，地緣政治的運作依賴多層次備援。備轉容量、快速啟動機組、抽蓄水力、儲能設備與需求面管理，共同構成電網穩定機制。將「某一機組需24小時啟動」誇張為「全國必然停電」，忽略的是整個系統的動態調度能力。電網穩定本質上是機率與冗餘設計問題，而不是單一按鈕。

第三，核能也無法免於地緣政治風險。核燃料依賴國際供應鏈，核電廠本身也是高價值戰略設施。若討論戰時風險，任何大型集中式電源都可能成為目標。真正的韌性來自多元化與分散化，而不是把風險壓在單一技術之上

第四，能源選擇是成本與風險的比較，而非道德審判。核電具備低碳與穩定輸出的優點，但同時伴隨高資本成本、長建設期、除役與核廢料處置等長期責任。另一方面，再生能源與儲能成本在近十年大幅下降，全球新增電力裝置容量也以再生能源為主流。不同技術各有優缺，政策必須在數據與制度上比較，而不是以「反核等於反美」的情緒標籤來終結討論。

核電具備低碳與穩定輸出的優點，但同時伴隨高資本成本、長建設期、除役與核廢料處置等長期責任；圖為核三廠（資料照，台電提供）核電具備低碳與穩定輸出的優點，但同時伴隨高資本成本、長建設期、除役與核廢料處置等長期責任；圖為核三廠（資料照，台電提供）第五，把能源辯論推向「抓賣國賊」的語境，是對民主社會最直接的傷害。能源安全本應是跨黨派、跨世代的理性公共議題。當公共討論被陰謀論與忠誠測驗綁架，真正被削弱的反而是社會共識與政策穩定性。

台灣的能源挑戰確實嚴峻：孤島電網、高度依賴進口燃料，以及持續存在的地緣政治壓力。正因如此，我們更需要精準的風險管理與多元能源組合，包括再生能源擴充、儲能與電網強化、天然氣來源多元化，以及對核能選項進行誠實評估。沒有哪一種能源是萬靈丹，也沒有哪一種能源天然等於叛國。能源治理的核心在於透明、數據與制度責任，而不是怒火與標籤。真正的安全來自多元結構與制度韌性，而不是把複雜問題簡化為敵我二分。

當我們拒絕陰謀敘事、回到理性比較，台灣才能在不確定的國際局勢中建立更穩健的能源體系。能源安全不需要神話，也不需要仇恨；它需要的是冷靜的計算與長期的制度設計。

（作者為台灣環境保護聯盟學術委員）

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