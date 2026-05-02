自由開講》能源安全不能建立在陰謀敘事上

◎ 林仁斌

每當地緣政治緊張升高，總有人把能源議題包裝成國家存亡的戲劇場景。近期有網路貼文聲稱，一旦卡達遭攻擊、天然氣中斷，台灣電網將瞬間崩潰，並進一步將反核立場扣上「賣台」標籤。這類論述表面激昂，實則建立在幾個錯誤前提之上。

第一，能源市場從來不是單一來源、單一時間點的線性系統。台灣天然氣進口來自多國長期合約與現貨市場搭配，並有安全庫存與船期調度。即便中東局勢動盪，也不等於供應會立即歸零。能源風險確實存在，但風險管理正是制度設計的核心，而不是崩潰敘事的開場。

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台灣天然氣進口來自多國長期合約與現貨市場搭配，並有安全庫存與船期調度；圖為六輕空拍圖。（資料照）第二，地緣政治的運作依賴多層次備援。備轉容量、快速啟動機組、抽蓄水力、儲能設備與需求面管理，共同構成電網穩定機制。將「某一機組需24小時啟動」誇張為「全國必然停電」，忽略的是整個系統的動態調度能力。電網穩定本質上是機率與冗餘設計問題，而不是單一按鈕。

第三，核能也無法免於地緣政治風險。核燃料依賴國際供應鏈，核電廠本身也是高價值戰略設施。若討論戰時風險，任何大型集中式電源都可能成為目標。真正的韌性來自多元化與分散化，而不是把風險壓在單一技術之上。

第四，能源選擇是成本與風險的比較，而非道德審判。核電具備低碳與穩定輸出的優點，但同時伴隨高資本成本、長建設期、除役與核廢料處置等長期責任。另一方面，再生能源與儲能成本在近十年大幅下降，全球新增電力裝置容量也以再生能源為主流。不同技術各有優缺，政策必須在數據與制度上比較，而不是以「反核等於反美」的情緒標籤來終結討論。

核電具備低碳與穩定輸出的優點，但同時伴隨高資本成本、長建設期、除役與核廢料處置等長期責任；圖為核三廠（資料照，台電提供）第五，把能源辯論推向「抓賣國賊」的語境，是對民主社會最直接的傷害。能源安全本應是跨黨派、跨世代的理性公共議題。當公共討論被陰謀論與忠誠測驗綁架，真正被削弱的反而是社會共識與政策穩定性。

台灣的能源挑戰確實嚴峻：孤島電網、高度依賴進口燃料，以及持續存在的地緣政治壓力。正因如此，我們更需要精準的風險管理與多元能源組合，包括再生能源擴充、儲能與電網強化、天然氣來源多元化，以及對核能選項進行誠實評估。沒有哪一種能源是萬靈丹，也沒有哪一種能源天然等於叛國。能源治理的核心在於透明、數據與制度責任，而不是怒火與標籤。真正的安全來自多元結構與制度韌性，而不是把複雜問題簡化為敵我二分。

當我們拒絕陰謀敘事、回到理性比較，台灣才能在不確定的國際局勢中建立更穩健的能源體系。能源安全不需要神話，也不需要仇恨；它需要的是冷靜的計算與長期的制度設計。

（作者為台灣環境保護聯盟學術委員）

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