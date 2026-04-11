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綠學院》核能復興八部曲：新世代核分裂技術公司誰最值得投資？

目前NuScale與Oklo都還在燒錢，NuScale有少量施工服務費進帳，Oklo則是尚未有任何營收，目前股價都只是市場反映對公司的預期，無法用基本分析方式推測股價。
綠學院

綠學院

2026/04/11 17:00

◎ 王曉中

本篇就大家最關心的技術路線、併網、市場拿訂單的能力做補充及綜合評比，預測誰最值得投資。（取自貼文）本篇就大家最關心的技術路線、併網、市場拿訂單的能力做補充及綜合評比，預測誰最值得投資。（取自貼文）

　之前我們整理核能公司五個關鍵成功因素，分別為技術路線分析、併網能力、融資能力、市場拿訂單的能力及誰最快能通過美國能源部和核管會的審查。這些在前面各篇每間公司下面的表格就已提過，今天就大家最關心的技術路線、併網、市場拿訂單的能力做補充及綜合評比，預測誰最值得投資。

八家新世代核分裂技術公司大評比

先說結論：

1.想要零麻煩、審查快、低地緣政治風險：保險的是GE Vernova Hitachi Nuclear Energy（GEH）或NuScale

2.想要安穩的生產鏈及產能：Rolls-Royce SMR或Holtec International不能略過

3.想要極致安全、工業高溫應用：應選Kairos Power或X-energy

4.在乎環保ESG、核廢料處理：自當是Oklo或TerraPower

你可能覺得怎麼說了好像啥也沒說。好吧，我知道你心中的潛台詞是核安和核廢料的潛在風險，讓我們用下表核能安全、防核擴散、核廢料這三個面向，展示三種核分裂技術路線處理的能力。

（表一）核能安全三指標各核分裂技術路線評比。（取自貼文）（表一）核能安全三指標各核分裂技術路線評比。（取自貼文）

八家新世代核分裂技術公司誰最值得投資？

我們系列文章討論的八家公司目前單獨上市的只有兩家，NuScale（代號SMR）與Oklo（代號OKLO），其他為未上市或大型集團內部事業，因此我們這部分的分析是透過綠學院的Hao敏銳的嗅覺尋出點端倪。

一般在各種發電方式成本的比較中，我們會用均化能源成本（Levelized Cost of Energy, LCOE）這個指標，考慮發電廠整個生命週期的成本，包含資本支出、營運費用、燃料成本、機組退役成本等，換算出每千度電（MWh）的平均成本。

小型核能的目標之一，是取代傳統火力發電，美國目前燃氣發電的成本落在48~109美元，因此50~110美元左右很可能是小型核能商業化的目標。目前為止發布的數據，NuScale在一項投資案的預估成本曾經為58美元，之後卻因成本暴漲，整個投資計畫取消。GE Vernova Hitachi Nuclear Energy（GEH）在加拿大的案場，目前預估約110美元。需要注意的是，這些是設計目標或研究估算，而非實際商轉數字，因此仍需持續追蹤實際建置好後的成本。

核能主要的成本來自於建置期，只要同一種技術規格的建廠經驗不斷累積，發電成本自會大幅降低。火力發電廠要不斷買煤和天然氣，戰爭影響、船運風險、管線被炸、漲價波動等，核能燃料則相對沒有這些問題。

不過成本下降的幅度怎麼預估呢？參考其他能源的經驗。太陽光電的成本從2010年的230美元降到2020年的34美元；風力發電的成本從1984年的440美元降到2020年的32美元。上述提到的案例是58~110美元，這些是首座建廠FOAK（First of a kind）成本，量產後總體成本可望降到50~80美元，投資看的是未來發展，這樣的預期已具備投資可行性。

綠學院》核能復興八部曲：新世代核分裂技術公司誰最值得投資？（圖一）美國平準化能源成本比較
資料來源：Lazard，2025年6月　

目前NuScale與Oklo都還在燒錢，NuScale有少量施工服務費進帳，Oklo則是尚未有任何營收，目前股價都只是市場反映對公司的預期，無法用基本分析方式推測股價。

行內人怎麼看也是另一觀察點。最近一份針對SMR/AR（小型模組化反應爐/先進反應爐）專業人士的調查顯示，推動部署的前三大障礙阻力為：監管審查流程（49%）、首座建廠FOAK與缺乏先例（45%）、資本取得與專案融資（44%）。對資金貸款而言，三者息息相關，形成惡性循環。而名列首位的監管審查不確定性，更是過去核電專案的大魔王，這些障礙如何化解？政府年度預算年年都要吵，美國建國以來政府已關了23次門，最長的就是2025年的43天，投資者最怕「今年有錢，明年沒錢」。2024年國會通過的Consolidated Appropriations Act，又稱Minibus Package，將最重要且需長期挹注的項目與總預算脫鉤，核能正是其重點之一，為核能發展提供了真金白銀的財政支持，直接為監管、FOAK、資金加滿了油。

不能從基本面評估是否可以投資，可以從市場拿訂單的能力推敲其本夢比

我們可試以這八家公司拿訂單的能力推敲其本夢比，目前最強的自然是有直達天聽能力的Oklo。

（表二）目前八家新世代核分裂技術公司的合作關係整理。（取自貼文）（表二）目前八家新世代核分裂技術公司的合作關係整理。（取自貼文）

在可預見的未來，真正撐起核電復興的主力應是目前主流第2代及第3.5代技術

看到這個小標題，你想奇怪了，怎麼看了這麼多篇文章，又回到了目前商轉發電的主流呢。這就是為什麼之前系列文章會不時穿插一些饋線優勢內容的原因。電力系統自有一套邏輯，不是隨便找個設備發了電，電就可以馬上送回台電，你必須要跟台電申請饋線才能併網，饋線是稀缺品，像臺灣就有很多饋線蟑螂專門在賣饋線，更不用說美國這種電力基礎設施超級落後的國家。小型核能技術再強，併不上電網，也就是漂亮的擺飾而已，所以目前最務實也最快的就是重啟、延役舊電廠。

是的，你沒有看錯，例如美國的Duane Arnold核電廠重啟，並在現有廠址增加6 GW，新址建造含小型核能的3 GW；美國的Palisades核電廠原已除役，但在聯邦貸款支持下即將重啟，以供應微軟的資料中心用電。這些電廠早就有饋線，不必再排那已然塞爆的饋線申請長龍。

當然，只要用電沒有尖離峰的差異，相當平穩，有另一種做法是把案場規劃成微電網，安裝小型核能自發自用，發電量可以依照需求量調整，比再生能源更棒，不需棄風棄光

回到投資，針對這種高風險高報酬的標的，最佳的投資策略是用對你來說小比例的資金，例如1%-5%，去試著駕馭股價的本夢比，抓一個大約估值低的時候買入長期持有，賭贏了是十倍以上報酬，輸了也無傷大雅。或選擇一些較穩健的核能股，例如有壟斷地位的核能零組件公司BWX Technologies（代號BWXT）、美國唯一生產HALEU的公司Centrus Energy（代號LEU），只是兩者目前估值倍數都較高，本益比達50～60，可以等待修正時再考慮投資。

除了投資股票之外，你我有機會用AI加核能投資產業，翻轉國運

如果你對於股票投資看不上眼，覺得賺的只是些小錢，可以豪賭一場更大的局，也就是投資產業，甚至翻轉國運。

我們可以觀察南韓的模式。大韓民國與中華民國製造業的興起於同一世代，半世紀前的十大建設，包含後續對半導體產業的押注，無庸置疑是我們經濟起飛崛起的最大原因。但好景不長，如今我們只剩半導體產業獨撐大局，其他製造業奄奄一息；反觀，在新型核能的國際市場，韓國可是當今的超級玩家，性價比更是西方世界的首選。小型核能除了NuScale，X-Energy也找上了韓國，但沒有人來找我們。

多年下來，我們已經把好不容易養成的核工人才白白送到對岸發展，我們還能做什麼呢？讓我們大膽思維，現今我們手上還有AI產業的入場券，還有川普關稅大戰的五千億美金的對美投資，趁機轉型搶入核能產業鏈，有機會成為下一世代的十大投資戰略？我們需要更多在綠學院平台上出沒的新能源、電力、機電、金融人才加入，像儲能這樣一磚一瓦把基礎建設完成，如此，當核能不僅僅是低碳能源的一種選項，當被提升到科技軍備競賽、國家安全、甚至文明演進的層次時，才不會只剩一個當年的臺灣奇蹟殘夢。

作者介紹

台大土木系畢業，美西北大學環工輻射博士。縱橫產官學研四十餘年，歷任原能會客座專家、國科會（芝加哥科學組組長、環發會執行祕書）、及美國家研究院、美核能工業界核安專家等，並在台大土木及公衛、成大、中醫大、北科大、政大、淡江、雲科大等授課。業餘耕耘文字，當過數種科技刊物總編，拿下國科會首屆科普文學獎，現擔任綠學院綠色帶路人。

本文經授權轉載自【綠學院】核能復興八部曲：新世代核分裂技術公司誰最值得投資？

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