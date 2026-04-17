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自由開講》台灣柯文哲與南非國父曼德拉的差別

2026/04/17 09:30

◎ 常遇秋

台北地院一審宣判，柯收賄有罪判17年，褫奪公權6年。這一判決，代表柯文哲無法在2028年競選總統，間接造成民眾黨的「內傷」。民眾黨怒不可遏，在3月27日舉行記者會，高舉反政治追殺、反迫害之大旗，決定29日下午，一起上凱道「討公道」。對此，筆者提出幾點看法。

民眾黨這場「戰！03/29上凱道討公道」遊行，到底是為何而戰？為「誰」而戰？（資料照）民眾黨這場「戰！03/29上凱道討公道」遊行，到底是為何而戰？為「誰」而戰？（資料照）首先，民眾黨這場「戰！03/29上凱道討公道」遊行，到底是為何而戰？為「誰」而戰？一個成熟的民主法治社會，一向追求「公平」，不會「因人而異」如果新竹市長高虹安涉貪案，在一審判決後，高虹安就「宣布退黨」，柯文哲為何不能「比照辦理」去「退黨」？就算這次要召集小草們出征，來救柯文哲的官司與政治生命，總得「師出有名」吧？

其次，如果這場「戰！03/29上凱道討公道」遊行，若是為了廣大的「庶民百姓」的司法權益而戰，當天的參加者勢必擠得「水洩不通」；若這場遊行是為了「柯文哲個人」權益而戰，參加者恐怕「寥寥可數」，只剩下黨公職人員與看熱鬧的觀眾！

南非首位黑人總統曼德拉。（資料照，國家地理頻道提供）南非首位黑人總統曼德拉。（資料照，國家地理頻道提供）其三，南非首位黑人總統曼德拉（Nelson Mandela）因為要廢除種族隔離制度，以及實現「種族和解」這種「偉大理想」而戰，曼德拉自己「入獄27年」，這種「犧牲小我，完成大我」的作法，感動許多國人。

南非國父曼德拉獲釋後，獲得1993年諾貝爾和平獎，也被譽為南非國父！柯文哲被台北地院一審宣判17年，還可以上訴，尋求司法救濟，為何要發起「戰！03/29上凱道討公道」遊行？最後，南非的曼德拉為了全體「國人」權益而戰，即使入獄，在所不惜；台灣的民眾黨這場遊行，是為了柯P「個人」而戰，不惜踐踏司法，能獲得多少共鳴？令人好奇！

（作者為教育人員）

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