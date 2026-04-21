自由開講》從川普AI立法框架 看聯邦與州權力之爭

◎ 廖明輝

川普政府近日公布《國家AI立法框架》，表面上談的是兒少保護、智慧財產、言論自由與勞工培訓，實際上瞄準的卻是美國AI監管。（擷取自白宮網站）川普政府日前公布《國家AI立法框架》，表面上談的是兒少保護、智慧財產、言論自由與勞工培訓，實際上瞄準的卻是美國AI監管，究竟要由聯邦統一指揮，還是交由五十州各行其是？這已不只是法律與技術之爭，而是美國能否在AI競賽維持領先的制度之爭。川普上任首日即要求移除妨礙AI創新政策障礙，到後續強調不得讓聯邦或州層級官僚體系扼殺AI發展。白宮的路線其實十分明確，強調AI是國力競賽，不是一般產業管理；在這個階段，速度、規模與資本動員比繁複監管更重要。

川普政府此次提出AI立法框架，主要聚焦七個方向：

第一，以兒少保護為優先，要求AI平台在保障兒童安全的同時，將更多數位管理權交還家長。

請繼續往下閱讀...

第二，推動AI基礎設施與資料中心發展，但不得把電力成本轉嫁給一般家庭與社區，並須同步防堵AI詐騙。

第三，尊重智慧財產權，在支持AI創新同時，也要完整保障創作者著作權、肖像權與聲音權。

第四，反對政府或平台藉AI之名擴大審查，強調言論自由與政治表達不可被技術治理侵蝕。

第五，確保美國AI的主導地位，以監理沙盒、資料開放與既有專業機關治理，維持美國AI創新與全球主導地位。

第六，把AI能力納入教育、職訓與勞動轉型政策，確保勞工能夠分享技術紅利。

第七，透過聯邦政府統一框架，壓低各州法規碎片化風險，避免五十套不同標準拖累美國整體競爭力。

川普提出的AI立法框架聚焦於七個方向：兒少保護、不將電力成本轉嫁給一般家庭與社區、尊重智慧財產權、反對擴大審查與保障言論自由、確保美國AI的主導地位、把AI能力納入教育、職訓與勞動轉型政策，最後，透過聯邦政府統一框架。（路透檔案照）此次立法框架最值得注意之處，不在政策目標本身，而在它直接主張國會應排除對AI施加「不當負擔」的州法，避免美國出現五十套彼此衝突AI規範，拖慢模型開發、部署與擴散。

白宮的盤算不難理解。AI模型訓練、晶片供應、資料流通、算力配置，本就跨州流動，若由各州分頭立法，最後會把美國變成一個內部摩擦極高市場。對華府而言，真正該由聯邦掌握的是關係國安、外交、基礎設施與產業競爭力的上層規則；州政府則保留兒童保護、消費者保護、反詐欺、土地分區與自身採購治理等權限。然而，這套設計也暴露其內在張力。它一面高舉言論自由，反對政府藉AI審查內容；一面又想以聯邦權力壓制州法。它一面主張輕監管避免創新窒息；一面又要求處理兒少安全、冒名詐騙、電力負擔與智慧財產爭議。說穿了，這份框架不是「少管」，而是「選擇性地管」；不是單純放任市場，而是以最低監管成本，換取最大國家競爭利益。

因此，美國下一場AI硬仗就在國會立法過程。聯邦要不要凌駕州法，產業要不要承擔更多責任，創新與保護界線如何劃定，都還有激烈攻防。對台灣而言，川普政府的這份AI立法框架讓我們看清，AI治理從來不只是科技政策，而是國安、能源、法制與產業戰略的總和。中央若無法統整標準、資料、算力與安全，地方若各唱各調，最後犧牲的是國家整體的AI競爭力。然而，治理若過重，創新難行；治理若失序，社會也不會信任AI。這正是在川普AI立法框架背後，最值得台灣深思的地方。

AI治理從來不只是科技政策，而是國安、能源、法制與產業戰略的多方總和；示意圖。（彭博檔案照）

（作者為中華經濟研究院輔佐研究員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法