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自由開講》最熱十年的警訊 台灣氣候治理不能只停在組織設立

2026/04/18 09:30

◎ 陳擷安

世界氣象組織指出，2015至2025年已成為史上最熱的11年，顯示氣候風險已不再是未來的問題，而是正在發生的現實。（路透檔案照）世界氣象組織指出，2015至2025年已成為史上最熱的11年，顯示氣候風險已不再是未來的問題，而是正在發生的現實。（路透檔案照）世界氣象組織（WMO）指出，2015至2025年已成為史上最熱的11年，全球升溫逼近1.5度門檻，氣候風險不再是未來問題，而是正在發生的現實。從熱浪導致的勞動風險，到登革熱擴散，氣候變遷已直接影響公共健康與經濟運作。在這樣的背景下，台灣提出設立「國家氣候調適韌性中心」，試圖整合跨部會資源，方向無疑正確，但關鍵在於是否能真正改變分散且低效的治理現況。

台灣長期面臨的問題，不是沒有政策，而是「政策碎片化」。氣候調適涉及水利、都市規劃、農業、衛生與產業政策，卻分散於不同部會，各自推動、缺乏整合，導致資源重疊或空轉。設立專責機構若僅停留在協調角色，而沒有實質權限與預算配置能力，恐怕仍難突破既有結構限制，變成另一個「會議平台」，而非真正的決策中樞

氣候調適的本質在於「提前投資」，但台灣政策仍偏向事後應對。例如暴雨淹水、都市熱島效應與公共衛生風險，早已有明確趨勢，但相關基礎建設與制度調整往往落後。若韌性中心無法建立具體的風險預測與強制性調適標準，例如建築降溫設計、排水容量規範或勞動安全指引，其功能將難以發揮

將經費來源寄託於碳費，也需要審慎設計。碳費本質上應同時支撐減碳與調適，但若缺乏透明分配與績效評估機制，可能淪為另一筆被分散使用的財源。氣候治理需要的不只是資金，而是資金如何被有效配置與監督。

政府應賦予氣候調適韌性中心更高層級的統籌權限，例如直接連結行政院決策層，確保跨部會政策能被整合與落實。其次，建立「氣候風險強制揭露制度」，要求地方政府與企業定期評估並公開氣候風險，讓調適從自願行動轉為制度要求。

在城市層面，政府提出倍增城市林計畫方向正確，但應結合都市設計與基礎建設，而非僅停留在植樹數量。例如將綠蔭納入人行空間規劃、結合透水鋪面與雨水管理系統，才能同時處理高溫與暴雨問題。否則，種樹可能淪為短期工程，而非長期解方。

為因應極端氣候，環境部長彭啓明表示，將與國科會跨部會討論成立「國家氣候調適韌性中心」，並與總統府氣候變遷對策委員會研擬「倍增城市林」計畫。（資料照）為因應極端氣候，環境部長彭啓明表示，將與國科會跨部會討論成立「國家氣候調適韌性中心」，並與總統府氣候變遷對策委員會研擬「倍增城市林」計畫。（資料照）同時，也應關注勞動與產業調適。高溫對戶外工作者的影響已成為國際議題，台灣應建立更明確的高溫停工標準與企業責任機制，避免將氣候風險轉嫁給最脆弱的勞工。

當氣候風險被視為經濟與國安議題，而非環保附屬問題，政策才會真正轉向。這場轉型需要的不只是組織，而是制度與思維的全面重構。否則，再多的計畫與口號，都難以抵擋持續升溫的現實。

（作者為科技集團法務）

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