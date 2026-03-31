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名家分享~賴寇蒂》被使用的「鄭習會」

北京這次積極提前拍板，重點未必是要端出什麼大禮包，而比較像是在國民黨內部開始鬆動的時候，先把主席這條線定錨。在黨內溫差已經浮現、餐敘場子都坐不滿的情況下，最後究竟有多少人願意在這個敏感時點公開跟著鄭麗文一起去？
名家分享

名家分享

2026/03/31 17:00

賴寇蒂

鄭習會本來沒有那麼急。鄭麗文自己在3月12日都還說，和習近平見面的時間原本是4、5、6月的彈性區間，從未規劃在3月舉行。這說明當時這件事對北京而言不是急件，也不是必須搶在某個時間點前完成的任務。

◾️讓北京決定提前拍板的，是這幾件事

台中市長盧秀燕接受本報專訪時公開表態支持軍購。（資料照）台中市長盧秀燕接受本報專訪時公開表態支持軍購。（資料照）但就在這段時間裡，台灣這邊發生了幾件事。盧秀燕公開表態支持軍購，美國參議員訪台大力推動國防特別條例，國民黨內部開始出現明顯的分裂訊號。更早之前，朱立倫請客五十二名藍委有四十三人到場，但鄭麗文自己的場子出席狀況就弱很多。

就在這個節點，北京突然在3月30日拍板，宣布鄭麗文將於4月7日到12日率團訪中。從宣布到成行，只剩一週。這種時間壓法本身就是訊息。一週的窗口，剛好讓黨內猶豫的人有最天然的技術性迴避空間，也剛好讓北京看清楚，在壓力之下還有多少人願意跟著被看見。

◾️採訪規格說明了這次的真實性質

北京突然在3月30日拍板，宣布鄭麗文（右）將於4月7日到12日率團訪中，與中共總書記習近平（左）會面。（路透、資料照、本報合成）北京突然在3月30日拍板，宣布鄭麗文（右）將於4月7日到12日率團訪中，與中共總書記習近平（左）會面。（路透、資料照、本報合成）有媒體人透露，國民黨表示：這次前往沒有包機，所以台灣媒體採訪必須向國台辦報名，經北京審核同意新聞發佈必須包含兩岸有「共同政治基礎」的表述，必須凸顯台獨是台海和平的變數。

訪問期間，國民黨方必須公開表達兩岸同屬一中、堅決反對台獨。整個行程由北京規劃主導，國民黨方無法插手記者團採訪事宜。連採訪記者都要對岸審核通過，這已經不是交流的框架，而是被配置之後的操作流程

「配置替代」的邏輯是：當一個代理人的人事、話語、行動空間都已經被對方掌控，他的一舉一動就不再是自己的表態，而是對方借他的身分在發聲。這次鄭習會的安排，把這個邏輯展示得相當清楚。所以有哪些媒體可以被國台辦放行？

◾️更值得看的，是那份隨行名單

北京這次積極提前拍板，重點未必是要端出什麼大禮包，而比較像是在國民黨內部開始鬆動的時候，先把主席這條線定錨。（歐新社檔案照）北京這次積極提前拍板，重點未必是要端出什麼大禮包，而比較像是在國民黨內部開始鬆動的時候，先把主席這條線定錨。（歐新社檔案照）北京這次積極提前拍板，重點未必是要端出什麼大禮包，而比較像是在國民黨內部開始鬆動的時候，先把主席這條線定錨在黨內溫差已經浮現、餐敘場子都坐不滿的情況下，最後究竟有多少人願意在這個敏感時點公開跟著鄭麗文一起去？對那些還在評估要不要跟團的人來說，這個算盤大概是：現在跟著去，至少能向北京展示國民黨還能集體動員——而能集體動員，就還有機會是唯一代理人，而不是眾多棋子之一。

但這個算盤有兩個可能沒算進去的地方：

第一，北京從來不是只押一邊的玩家。它需要的是多點部署、功能分工，誰有用就用誰。以為這次整齊現身就能鞏固不可替代性，可能是高估了這趟訪中的含金量。

第二，這份名單不只是北京在看。在軍購、國防預算、美台關係都在同一個政治時序裡燒的時候，華府也在看誰出現在那張名單上。名單整齊，說明站位壓力有效。名單鬆散，說明國民黨內部的自主空間比北京預期的還要大。

當採訪權都必須由對方審核，對等交流早已不是這場安排的邏輯。（路透，本報合成）當採訪權都必須由對方審核，對等交流早已不是這場安排的邏輯。（路透，本報合成）當採訪權都必須由對方審核，對等交流早已不是這場安排的邏輯。這是配置替代完成之後，代理人被使用的樣子。互惠、平等將成為絕響。而國際與台灣社會也等著看：究竟有哪些人在此時此刻，「願意」且「必須」跟著鄭麗文、王滬寧與習近平一起被看見呢？

（作者為社會零售經濟觀察者）

本文經授權轉載自賴寇蒂臉書

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