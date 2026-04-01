自由開講》核綠共存：壯大台灣、務實理性的政策選擇

◎ 李永騰

總統賴清德近日宣布評估重啟核二、核三，綠營內部意見分歧，反核團體更質疑非核家園政策轉彎。（資料照）

總統賴清德宣布核二、核三將重啟，產業界一片叫好，但綠營內部意見分歧，反核團體質疑非核家園政策轉彎。賴總統拋出核電重啟，攸關台灣的經濟發展、國家安全（能源自主）、永續發展與國際趨勢等多重因素。

確保台灣經濟的生存發展

近年AI與半導體產業快速成長，大幅推升用電需求，在綠能發展遭遇瓶頸，核電被重新納入選項。AI與半導體的發展決定台灣在國際科技鏈的定位。台北爭取輝達總部、台中深耕精密智慧機械、高雄打造科技聚落，台灣要成為科技島，各地科技園區都需要大量用電。盧秀燕市長支持賴總統的能源政策、陳其邁市長坦言核能是必須共同面對的議題，美商經常關切台灣穩定供電問題；來自國內外各界的壓力，讓核電重啟成為賴政府的務實選項。

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因應國際氣候變遷的減碳壓力

台灣的發電結構以碳排量高的火力發電（燃煤、天然氣）為主，而再生能源與核能等乾淨能源（綠電）比例太低，核三除役後，火力發電占發電結構近九成，對我國出口歐美的產業廠商造成不利影響。歐盟CBAM碳關稅在2026年正式實施，出口廠商如果拿不出綠電證明，就必須購買憑證抵減碳排，形同疊加關稅，對我國出口競爭力造成負面影響。

歐盟在2026年正式實施CBAM碳關稅，出口廠商如果拿不出綠電證明，就必須購買憑證抵減碳排，形同疊加關稅，對我國出口競爭力造成負面影響；示意圖。（路透檔案照）

能源自主與防衛韌性

台灣再生能源占比僅一成，結構性依賴進口能源形成國安風險；一旦港口被封鎖，台灣天然氣存量只能撐11天。美國智庫與AIT歷任主席一再示警，台灣應保留核電作為能源安全的「保險」。近期中東局勢升溫，衝擊全球能源供應，也進一步放大台灣能源自主性的問題。面對中共圍台軍演的威脅，重啟核電可強化台灣的防衛韌性。

順應國際的返核潮流

面對氣候變遷的挑戰，包括美國、日本等廿多國於第廿八屆氣候峰會（COP28）簽署「三倍核能宣言」，要求在二○五○年之前將世界核電產能提高到二○二○年水準的三倍，以助全球屆時達到淨零碳排目標。三倍核能宣言發表之後，英國要新建9座核電廠；法國宣布「復興核電產業」將興建14座反應爐；日本將規劃9座核電機組，恢復運轉；韓國也將重新擁抱核電，不但要延長現有18座核電廠的使用年限，也打算興建新電廠，更要出口核電廠，成為亞洲的核能大國；歐洲議會並通過將核電視為綠電！

白宮氣候顧問柴迪曾在COP29氣候峰會上表示：為了守住一點五度Ｃ的氣溫防線，世界必須使用所有淨零排放工具箱裡的工具，而核能與其他乾淨能源，如風電、光電、水力等相同，是必需的工具之一，尤其能源價格不斷浮動，核能可以提供乾淨、有韌性、穩定的電力。我國要發展AI、半導體、5G、算力中心，以台灣的環境地理條件，若沒有核綠共存的政策選項，淨零碳排永續發展是不可能做到！

白宮氣候顧問柴迪在COP29氣候峰會上表示，為了守住1.5度C的氣溫防線，核能與其他乾淨能源，如風電、光電、水力等，是必需的工具。（美聯社檔案照）

政策溝通與社會對話 決定能源轉型成敗

在電力吃緊與地緣風險升高的當下，賴總統宣示重啟核電的重大意義是，台灣能源議題開始從理念感性路線，走向務實理性的政策科學路線。當前台灣面臨國際環境的劇變，加上經濟發展需求與國家安全、防衛韌性的整體考量，「以核養綠」、「核綠共存」是未來能持續壯大台灣、務實理性的政策選擇。

政府一再重申，核電重啟會依據「核安無虞」、「核廢有解」及「社會共識」三項原則進行。重啟核電真正的考驗，不在核安與核廢。現今核能技術發展已能確保基礎核能安全，核廢料的解方也陸續研發；美國AIT處長谷立言曾表示美國有技術與意願幫台灣處理核廢料問題。能否貫徹能源轉型政策的關鍵，在社會共識。

美國AIT處長谷立言曾表示，美國有技術與意願幫台灣處理核廢料問題。（資料照）

2018年通過的「以核養綠公投案」的結果顯示，超過6成的民眾支持以核養綠。近年來幾次民調結果皆顯示，核綠共存是多數的主流民意；但民進黨內部及反核團體存在不小雜音。賴政府能否挺住反對聲浪，進行有效政策溝通與社會對話，化解反對阻力，將決定台灣能源多元轉型成敗與國家安全的未來！

（國立空中大學公行系教授、輔大校務顧問）

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