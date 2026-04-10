自由開講》救一人？救一黨？

◎ 余無言

民眾黨前主席柯文哲被控涉京華城容積率收賄等案，台北地院一審宣判，柯收賄有罪判17年，褫奪公權6年，這幾乎宣判柯文哲在2028與選總統無緣了，柯文哲的「政治生命」幾乎送入「加護病房」了！對此，筆者提出幾點看法。

民眾黨前主席柯文哲因涉京華城弊案一審被判17年，黨內3月29日舉辦「戰！329上凱道討公道」活動怒吼不公。（資料照）首先，柯文哲遭判17年，民眾黨不是做切割，而是號召小草上凱道，企圖用「政治力量」推翻「司法判決」，「判決書」就寫在「年底」的選舉結果。這是妄想「政治干預司法」，這也是把「民眾黨的未來」與「柯文哲的未來」，完全綁在一起，這場政治豪賭，真的是賭很大！

其次，民眾黨在玩「造神運動」？新竹市長高虹安被判刑，是「退出民眾黨」，這是「犧牲小我，完成大我」的精神！柯文哲是否會比照辦理？黃國昌定調，柯文哲「不會有退黨」問題，甚至也「沒有黨紀（處分）」的問題，這令外界「瞠目結舌」，這把柯文哲「神格化」了，這不符合民主法治的精神。

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民眾黨的「精神領袖」柯文哲（右），被法院「一審認證」有罪，民眾黨不是重選「精神領袖」，而是把所有民眾黨議員的選情，拿來當「賭注」。（資料照）其三，民眾黨的「精神領袖」柯文哲，被法院「一審認證」有罪，民眾黨不是重選「精神領袖」，而是把所有民眾黨議員的選情，拿來當「賭注」，與柯P官司綁在「同一艘船」，同生共死！選民若支持柯文哲，就會票選民眾黨縣市議員，期盼柯P二審「過關」；選民若討厭柯文哲，民眾黨縣市議員就會「全盤皆輸」，民眾黨就此「灰飛煙滅」，柯P二審可能「被關」！

最後，民眾黨到底是要「救一人」？還是「救一黨」？孰重孰輕？筆者好奇，這群民眾黨議員的「政治生命」，被拿來當成「賭注」，感受是如何？又會如何因應？

（作者為教育人員）

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