自由開講》以水為師：台灣「生存韌性」的戰略轉型

◎ 張厚光

面對日益嚴峻的台海情勢，台灣正站在一個歷史性的戰略十字路口。長期以來，我們的國防思維受限於傳統大國對抗的框架，執迷於採購體積龐大、造價昂貴、且極易成為精準打擊目標的「巨型裝備」。然而，面對擁有絕對數量優勢的對手，台灣真正的勝算不在於硬碰硬的鋼鐵對決，而在於能否建構一套「像水一樣」的防禦系統。這不僅是軍事技術的變革，更是關於「生存韌性」的終極測試。

兵形象水：避實擊虛的資源配置

《孫子兵法》有云：「夫兵形象水，水之行避高而趨下。」在現代戰場上，敵人的飽和飛彈與大型艦隊是「高」，是我們應避開的實處；而其漫長的跨海後勤與脆弱的指揮節點則是「下」，是我們可以滲透的虛處。

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反映在國防預算上，我們不應再將有限的資源過度傾斜於少數幾艘大型巡防艦或昂貴的戰機，因為在戰事爆發之初，這些具備固定形狀的「固體」極易淪為定點摧毀的目標。相反地，預算應流向「水滴化」的武器系統：成千上萬的無人機蜂群、機動式反艦飛彈小組、以及低成本的偵巡感測器。這些裝備單體脆弱，但數量龐大且無處不在，讓對手找不到明確的靶心，陷入「擊水而不傷」的戰略挫折。

國防預算應流向「水滴化」的武器系統，如無人機蜂群、機動式反艦飛彈小組、以及低成本的偵巡感測器；圖為雄風二型反艦飛彈。（國防部提供）

流動韌性：去中心化的生存邏輯

「水式防禦」的核心在於去中心化（Decentralization）。水沒有固定的形狀，倒入杯子就是杯子的形狀，遇到阻礙則繞道而行。台灣的地理環境——高山、溪流、密集的城市巷弄——就是承載這股水流的最佳容器。

真正的韌性，不是期待堡壘永不陷落，而是確保「碎了也能自我修復」。當前的國防建設應致力於通訊與能源的流體化。例如，推動分散式微電網，讓各鄉鎮具備獨立供電能力；部署低軌衛星與點對點加密網路，確保指揮鏈即使被切斷，基層單元仍能像地下水般獨立運作並隨時匯聚。這種「抽刀斷水水更流」的特性，才是對侵略者最強大的心理威懾。

社會海綿：民防體系的滲透力

最後，「水式防禦」必須延伸至全社會。如果國防只是職業軍人的事，那它就是一塊易碎的瓷器；如果國防是全體國民的共識，那台灣就是一塊具備極高容錯率的海綿。

我們需要的不是大規模的動員演習，而是將防衛意識滲透進社區的日常生活。從緊急醫療救護、戰時物資配給到基礎資安防護，當社會的每一個節點都具備基本的自救與互助能力時，整座島嶼就會轉化為一個具備自我修復功能的有機體。這種「民防即生活」的滲透力，能讓侵略者在登陸後發現，他們面對的不是一個政府，而是一個無孔不入、無法被徹底佔領的流體社會。

民防體系也是「水式防禦」的重點，必須延伸至日常生活中，如緊急醫療救護、戰時物資配給及基礎資安防護。（資料照）

結語：以柔克剛的生存之道

「天下莫柔弱於水，而攻堅強者莫之能勝。」台灣的生存之道，不在於與大象比體重，而在於化身為不可捉摸的水。當我們能從昂貴且脆弱的「固體防禦」轉向靈活且強韌的「液態防禦」，將國防預算精準投注於分散式、機動化與全社會韌性，台灣將不再是一座孤島，而是一片讓侵略者筋疲力竭、終將退卻的汪洋。

這場關於生存韌性的測試，我們沒有失敗的空間。唯有以水為師，方能守護家園。

（作者為作者服務於漢翔航空）

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