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自由開講》「程序民主」不能等到衝突爆發才補課

2026/04/16 16:00

◎ 再米

國民黨立委翁曉玲（圖）3月17日因國民黨立委葛如鈞缺席以至於藍委居少數，直接裁示議程草案提報院會處理並宣布散會。（資料照）國民黨立委翁曉玲（圖）3月17日因國民黨立委葛如鈞缺席以至於藍委居少數，直接裁示議程草案提報院會處理並宣布散會。（資料照）立法院程序委員會近日再爆「沒收表決」爭議，問題不只是一場朝野口角，而是國會是否還把程序當成民主政治不可退讓的底線。多數固然可以形成決議，卻不能靠跳過異議、壓縮表決、模糊議事紀錄來替代正當性。當主席可以片面宣布結論，程序就不再是規則，而成了權力方便時才拿來使用的裝飾。

台灣社會之所以對此高度警覺，正因二○一四年三月的教訓太深。服貿爭議真正引爆的不只是政策內容，而是重大決策竟能在審查粗糙、討論不足、社會監督來不及介入的情況下強推過關。太陽花運動之所以留下長久政治記憶，不在街頭場面的壯闊，而在它清楚劃出一條線：程序一旦失守，制度正當性就會迅速流失，社會信任也會跟著崩塌。

程序一旦失守，制度正當性就會迅速流失，社會信任也會跟著崩塌；圖為太陽花學運成功阻止了服貿協議，改變了中國和國民黨對兩岸交流的進程。（資料照）程序一旦失守，制度正當性就會迅速流失，社會信任也會跟著崩塌；圖為太陽花學運成功阻止了服貿協議，改變了中國和國民黨對兩岸交流的進程。（資料照）這條線並未因一次公民運動就永遠穩固。近年的國會攻防一再證明，只要多數心態凌駕程序自制，議事規則隨時可能被當成障礙而非邊界。程序的作用，從來不是拖慢決策，而是確保少數意見能被聽見、重大法案能被檢驗、公共權力必須接受監督。沒有程序保障的效率，往往只是把政治衝突往後延，最後用更高的制度成本補回來。

因此，三三○不該只是年度紀念日，更應是國會每天都要記得的民主常識。真正危險的，從來不是議場裡有爭論，而是掌權者把討論視為麻煩，把監督當成累贅，把程序看成可以省略的步驟。民主政治最需要防守的，從來不是多數能不能贏，而是多數贏了之後，是否仍願意守規矩。

（作者為退休人士）

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