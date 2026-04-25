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自由開講》非核之後的轉向：能源政策不能只有原則 必須給出答案

2026/04/25 20:00

◎ 林仁斌

2025年5月17日，台灣最後一座核電機組除役，正式邁入非核時代。至今將近一年，台灣經歷近四十年來第一個「無核夏天」，社會未出現系統性缺電危機，民生與產業運作亦大致穩定。這段經驗顯示，穩定供電與能源安全，並非必然依賴核電。

政府近期提出評估重啟核二、核三的可能性；總統賴清德。（資料照）政府近期提出評估重啟核二、核三的可能性；總統賴清德。（資料照）然而，政府近期提出評估重啟核二、核三的可能性。面對如此重大政策調整，社會更需要的，不是立場表態，而是清楚、完整且可檢驗的制度說明與決策依據。能源政策的轉向，涉及長期風險、公共成本與世代責任，其正當性必須建立在充分資訊與公開討論之上。

值得釐清的是，「依法行政」並不等於必然推動重啟。即便法規完成修正，是否提出再運轉申請，仍屬行政裁量範圍。換言之，重啟核電本質上是政策選擇，而非法律義務，更必須面對社會檢驗。政府多次提出「核安無虞、核廢有解、社會共識」作為前提。這三項原則本身合理，但關鍵在於是否具備明確定義與可操作標準。若缺乏具體指標與驗證機制，便難以成為政策判斷依據。

就核安而言，應涵蓋設備老化、耐震能力、極端氣候與人為風險等多重面向，並需經獨立審查與資訊公開。台灣位處地震帶，既有機組亦面臨使用年限問題，相關風險仍需更具體說明。核廢料處置問題更為關鍵。高階核廢最終場址尚未確定，低階核廢亦長期面臨選址困境。現行乾式貯存多屬過渡措施，在缺乏最終方案與社會同意下，將其視為已解決，恐過於簡化問題。

非核政策歷經多年討論與制度累積，若要調整方向，理應透過更嚴謹程序與更高密度對話，而非以原則宣示取代具體論證；圖為核三廠。（資料照）非核政策歷經多年討論與制度累積，若要調整方向，理應透過更嚴謹程序與更高密度對話，而非以原則宣示取代具體論證；圖為核三廠。（資料照）至於社會共識，在條件未明確前，難以形成真正共識。非核政策歷經多年討論與制度累積，若要調整方向，理應透過更嚴謹程序與更高密度對話而非以原則宣示取代具體論證。

此外，將核電視為因應人工智慧與半導體用電成長的主要解方，也恐將問題過度簡化為單一選項。未來電力挑戰的核心，仍在電網韌性、儲能系統與整體能源配置。能源政策的本質，不僅是供電選擇，更是風險如何分配與承擔。當核安條件尚未廓清、核廢問題仍未解決時，若倉促轉向，將把長期風險轉嫁至未來世代。換言之，當原則無法轉化為決策，政策討論就只會在正確的語言中原地踏步。

非核家園，不只是政策標籤，而是一項持續檢驗的公共承諾。當方向可能調整之際，更需要以更高標準說明理由、揭露成本與承擔方式，並在制度與信任基礎上，做出選擇。

（作者為台灣環境保護聯盟學術委員、文大副教授）

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