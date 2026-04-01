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自由開講》顏慧欣因公病故：對「官大學問大」官僚惡習的沈痛控訴

2026/04/01 08:00

◎ 陳啟濃

已故前行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣在世時，肩負了沈重的工作壓力。（資料照）已故前行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣在世時，肩負了沈重的工作壓力。（資料照）

前台美貿易談判代表顏慧欣因沈重的工作壓力，導致病情惡化不幸病故。一些國民黨媒體與公職人員撿到槍，質疑賴清德政府對官員的壓榨不尊重。然而賴中強卻提出不同的爆料，他意有所指質疑蕭萬長領頭藏身在政府體系中的所謂「經貿幫」，顏慧欣正是受到這一政治派閥的壓榨與欺凌，才導致懷憂喪志，造成身心俱疲，而因公病故

賴中強的說法絕非空穴來風，而是有所本，因為目前雖然是民進黨執政，但數十年來的黨國體系，拉拔自己人，鞏固自己的勢力，用人不看能力，只求聽話順從。於是非我族類受到排擠，官大學問大，不重視專業，只講求倫理。這樣官僚文化的陋習，的確是阻礙現今政府部門改革創新的負面力量。

經濟民主連合智庫召集人賴中強，揭露台灣數十年來的官僚文化陋習：拉拔自己人，鞏固自己的勢力，用人不看能力，只求聽話順從。（資料照）經濟民主連合智庫召集人賴中強，揭露台灣數十年來的官僚文化陋習：拉拔自己人，鞏固自己的勢力，用人不看能力，只求聽話順從。（資料照）

顏慧欣並非出身行政體系的官員，是執政黨借重其專業，授予談判重任，這樣的殊榮能否賦予她相對的權限，能否得到長官充分的授權與尊重。從她生前留下的文書紀錄，可以大概了解她受到的箝制與排擠。有志難伸，又面對談判的巨大壓力，難免內外交迫，導致病情加劇惡化。

該檢討的不是執政黨的對人才的壓榨，該思考的是，如何拆解長年來隱身在政府體系中，確實存在卻表現在無形之中，那種讓人喘不過氣來的官僚近親繁殖惡習，不重專業只求關係，文官體系中靠邊站的潛規則。這些黨國時代遺留下來的惡習，才是行政革新組織再造所迫切需要改革的政府體系的不良文化。

顏慧欣離世，我們該思考的是，如何拆解長年來隱身在政府體系中，那讓人喘不過氣來的官僚近親繁殖惡習。（資料照）顏慧欣離世，我們該思考的是，如何拆解長年來隱身在政府體系中，那讓人喘不過氣來的官僚近親繁殖惡習。（資料照）

（作者為政治評論員）

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