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自由開講》從李登輝到賴清德：台灣認同的延續與轉變

2026/04/03 10:00

朱孟庠

總統直選三十周年，賈永婕於臉書寫著「婚後我才開始理解，要有多大的智慧，才能讓一個社會在不知不覺中，走到今天這樣的民主。」她表述了外省二代從深沉的偏見到覺悟。我也是深藍出身，父親打過國共內戰，在眷村長大，讀師範學校，入校不久即被集體入「國民黨」，是一九八九年鄭南榕自焚，出殯時詹益樺跟隨自焚，驚醒了我。

賈永婕走訪中正紀念堂自由廣場，反思威權教育記憶。（資料照，翻攝自臉書）賈永婕走訪中正紀念堂自由廣場，反思威權教育記憶。（資料照，翻攝自臉書）賴總統勇敢的說出來：國民黨政府來到台灣之後，對待台灣人民，比殖民統治的日本，對台灣還要差。一語展現領航人的格局，這不是撕裂而是凝聚台灣主體認同。沒有付出流血代價的「寧靜革命」，一如沙上建塔，加害者未受審判，至今日黨國舊勢力仍在空中盤旋，「中華臍帶」剪不斷，台灣人的國家認同分裂，幾近於民主內戰，這也是李登輝先生為何在晚年倡導「二次民主改革」，提出不論先來後到，認同土地者都是「新時代的台灣人」。

解嚴四十年歷經兩代人，台灣終於等到了，是時候了，該為國家之路定錨。過去李登輝、陳水扁、蔡英文幾任總統沒法說出來的，賴總統為台灣民主進程定調，凝聚「新時代台灣人」的主體認同。兩蔣帶來的中華民國，其實是借殼上市的外來政權，黨國統治也是「殖民統治」。賴總統深化民主，指出台灣國家方向：台灣是台灣人的台灣，走自己的路，做自己的主人！

總統賴清德表示，國民黨來台後對待人民，比殖民統治的日本對台灣還差。（資料照）總統賴清德表示，國民黨來台後對待人民，比殖民統治的日本對台灣還差。（資料照）賴總統說出真話，藍丁們憤怒，細思日治時期對待知識分子還有起碼的包忍和尊重。僅據二0二0年曝光的機密文件揭露，一九八0年代：黨國體制採取「兩手策略」來確保政權穩定：一方面透過軍隊與警情系統進行鎮壓；另一方面則縱容甚至利用黑幫勢力作為「政治打手」如林宅血案、陳文成命案、江南案等，黨國與幫派（如竹聯幫）之間是沆瀣一氣的依附關係，日本殖民統治有如此的黑暗卑劣？日治時期對待知識菁英的反抗如蔣渭水、楊逵等，有如此殘狠？

藍營批日本是殖民統治，那麼在日治時期培養的世代菁英幾乎被兩蔣政權殲滅，而戒嚴時期的「特務統治」，長達四十年的「白色恐怖」，台灣成為特務監控的監獄島，有何人權、尊嚴今天出生就坐享有自由、民主的年輕人，不該對民主運動史無知，對極權壓迫無感，以致對國家的未來缺少方向而被煽惑。賴總統道出史實，這也是台灣人普遍的情感認同。

今天出生就坐享有自由、民主的年輕人，不該對民主運動史無知，對極權壓迫無感，以致對國家的未來缺少方向而被煽惑；圖為中央二二八紀念碑。（資料照）今天出生就坐享有自由、民主的年輕人，不該對民主運動史無知，對極權壓迫無感，以致對國家的未來缺少方向而被煽惑；圖為中央二二八紀念碑。（資料照）啟蒙我的學長曾說：「日治時期父親東京醫大畢業返台。一九九三年聽聞司馬遼太郎與李前總統的對話：『身為台灣人的悲哀』後，瞬間竟豪啕痛哭，泣不成聲。」「從小熱愛歷史，父親以極強烈的父權，禁讀文、史、法科系，強逼念沒興趣的醫學系，畢業幾年後即棄醫，父子疏離，直到聽聞父親痛哭時才恍然大悟：白色恐怖的夢靨，多少思想犯？父親是恐懼啊！」

賴總統再提『身為台灣人的悲哀』時，是對國家方向定調，這是領航者的格局。我想起一段終生難忘的記憶：一九八九年四月七日鄭南榕自焚，五月十九日出殯（而一九四九年五月十九日是發布戒嚴日），隊伍行至總統府前時，三十二歲的詹益樺，竟引火自焚，並撲向蛇籠，鐵絲網上掛著「生為台灣人、死為台灣魂」的布條上。痛！見過那一幕的人，一輩子都不會忘，那還是解嚴後。從此我明白我是台灣的女兒，不是外省二代。

不論先來後到，我們都是「新時代的台灣人」，痛悟『身為台灣人的悲哀』，賈永婕說：「自己要做徹底覺醒的民主富二代」，台灣當自強做自己的主人，不為奴，不受極權壓迫。

（作者為李登輝基金會前副秘書長）

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