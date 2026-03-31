民主之盾》鄭習會正在建構什麼兩岸敘事？ 台灣需要媒體素養來建立民主韌性

鄭習會的意義，不只存在於事件本身，更會透過媒體敘事被放大、重構，甚至被納入特定政治論述之中。因此，我們應該要提升自身的媒體素養，不只是分辨資訊是真是假，更重要的是理解資訊如何被建構。

◎ 張春炎／國立暨南國際大學東南亞學系教授、媒體改造學社理事長

國民黨黨主席鄭麗文與中國領導人習近平可能的會面，已有一段時間，並且引發國內不少關注。近日各方新聞紛紛報導，中共已明確公開邀請鄭麗文前往中國。這是馬英九（時任總統兼任國民黨黨主席）與習近平在新加坡進行馬習會以來，再一次有台灣政黨領袖與習近平的高規格會面，必然引發更多關注。然而這次的會面時機，跟馬習會有著十分的不同。

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「鄭習會」將於4月7日登場。（資料照、路透，本報合成）馬習會與鄭習會有著意義上的不同

相較於2015年在新加坡舉行的馬習會，此次鄭麗文赴中國與習近平的會面，存在幾個顯著差異。

首先，是政治身份的不同

馬習會發生時，馬英九仍為現任總統，具中華民國的國家元首身分，因此該會面在制度上具有高度的「官方性」與歷史象徵意義。相較之下，鄭麗文並非現任國家領導人，其身分屬於在野政黨領袖或政治人物，這使得此次會面的性質，更接近「政黨交流」或「政治訊號操作」，而非正式的兩岸領導人會晤。

其次，是兩岸關係的結構性變化

2015年馬習會發生於兩岸關係相對穩定的時期，當時仍延續「九二共識」框架下的制度性互動。然而當前兩岸關係已顯著緊張，官方溝通機制中斷，並且中國大陸持續以軍事擾台以及加劇政治對峙。在這樣的背景下，任何非官方互動，都蘊含著更強烈的政治意涵。

第三，是國際政治環境的轉變

2015年時，美中關係尚未全面對抗，台海議題亦未成為全球安全焦點。但在當前情勢下，台海已被納入印太戰略與地緣政治競逐的核心議題，美中競爭加劇，使得兩岸互動不再只是區域問題，而具有高度國際政治敏感性。因此，此類會面不僅是兩岸互動，也可能被國際社會解讀為某種政治訊號。

第四，是媒體與資訊環境的不同

相較於2015年，當前社群媒體與數位平台更為發達，訊息傳播速度更快、影響範圍更廣，也更容易被操作與再詮釋。這意味著，此類會面的意義，不只存在於事件本身，更會透過媒體敘事被放大、重構，甚至被納入特定政治論述之中。

最後，是兩場會面在敘事建構上的差異

伴隨鄭習會，國共兩黨可能共同建構出不同於馬習會時期的兩岸敘事。馬習會當時被定位為「歷史性破冰」與「兩岸關係穩定象徵」，其敘事重點在於降低衝突、維持現狀。

然而在當前情境下，中共一再窄化九二共識的意涵，則鄭習會（若成形）更可能被納入中共的「一中敘事」的再生產過程。因此，透過強調交流、合作與政治互動的國共敘事，會不會形塑某種關於不利於台灣民主發展的兩岸關係理解框架？會不會造成台灣內部的公共討論更趨分裂？從媒體素養的角度來看，本文認為是非常值得探索的。

2015年的馬習會，兩岸關係相對穩定，然而當前兩岸關係已顯著緊張。在這樣的背景下，任何非官方互動，都蘊含著更強烈的政治意涵。（資料照）建立媒體素養、提升理解力和民主韌性

因此，從媒體素養的角度，對於台灣社會而言，鄭習會所帶來的議題，也就是更重要的問題不只是這場會面「發生的方式」，而是我們如何理解、解讀這場會面所被建構出來的意義。也正是在這裡，媒體素養變得格外關鍵。如果說馬習會發生在一個相對制度化的兩岸互動框架之中，那麼當前可能出現的鄭習會，則更可能是一場透過媒體與論述被不斷放大與再詮釋的政治事件。它的影響，不只來自會面本身，而是來自於這場會面如何被描述、被框架、被理解。例如，我們可以開始問幾個簡單但關鍵的問題：為什麼這樣的會面，會被某些說法描述為「兩岸關係的契機」，而不是「政治風險」？為什麼「交流」的正面意義被強調，而制度差異與主權問題卻較少被提及？又或者，當某些媒體將這樣的互動視為「理所當然」，是否也在不知不覺中，設定了我們理解兩岸關係的前提？

這些問題，正是媒體素養所關注的核心。媒體素養，不只是分辨資訊是真是假，更重要的是理解資訊如何被建構。特別是在兩岸關係這樣高度政治化、同時又高度媒體化的議題上，我們更需要意識到：資訊並非只是反映現實，而是在塑造我們如何看待現實。換句話說，「鄭習會」不只是一個政治事件，它同時也是一個敘事場域。

在這個場域中，不同的說法、不同的語言選擇，正在競逐解釋權，並試圖影響台灣社會對兩岸關係的理解方式。因此，提升媒體素養的意義，在於讓我們不只是被動接受各種說法，而是能夠主動提問：這樣的敘事，是如何被建構出來的？它強調了什麼？又忽略了什麼？

身為一個具有媒體素養的公民，在面對「鄭習會」的媒體敘事，應該要能主動提問：這樣的敘事，是如何被建構出來的？它強調了什麼？忽略了什麼。（資料照，本報合成）在今天這個資訊快速流動的時代，台灣面對的挑戰，不只是外在的政治壓力，也包括各種說法如何慢慢影響我們理解世界的方式。民主社會的可貴，不在於有沒有分歧，而在於我們是否還願意繼續問問題、繼續思考。當我們還會問：「這樣的說法，是不是有前提？」當我們願意多停一下，而不是立刻接受或否定。如果有這樣的媒體素養的基本能力，那麼，不管外在的敘事怎麼變，民主社會的基礎就不會輕易動搖。這不只是關於某一次事件的討論，而是關於一件更長遠的事情：我們是否還保有理解現實、判斷資訊的能力。

因此，面對兩岸問題，民主台灣的公民面對各種相關訊息，應該有更多好奇與提問。假使我們面對各種具備目的性、策略性的兩岸敘事，能更具有辨識能力，也在無形中不斷提升我們作為公民的判斷力，更會累積出台灣社會寶貴的民主韌性。

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