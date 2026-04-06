自由開講》能源轉型不是教條 論重啟核能評估的戰略意義

◎ 李智遠

賴政府對重啟核電評估持開放態度，不是對過去「非核家園」的否定，而是基於「國家韌性」與「產業安全」的現實抉擇；圖為核三廠。（資料照）

隨著AI浪潮噴發與地緣政治局勢驟變，台灣能源政策正迎來關鍵校準期。政府近期對重啟核電評估持開放態度，引發討論。這並非對過去價值的否定，而是基於「國家韌性」與「產業安全」的現實抉擇。面對變動時代，能源政策不應是禁錮發展的僵化教條，而應是靈活應變的生存工具。

百萬股民皆知的常識是，台灣引以為傲的半導體產業，對電壓穩定度與電價波動極其敏感。美國商會近年多次直言，電力的「穩定性」與「價格可預測性」是外商投資台灣、甚至是台美供應鏈深化合作的命脈。商會建議台灣應保持「所有能源選項的開放性」，若因意識形態排斥核能，一旦綠能進度因技術瓶頸落後，台灣在淨零轉型的賽道上，恐因能源成本失控而失去國際競爭力。

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支持重啟評估的首要邏輯，在於追求「發電多元」。回顧2022年俄烏戰爭及近期波灣局勢，全球深刻體認過度依賴單一能源（如天然氣）的脆弱性。當國際動盪威脅石化能源供應時，核能與再生能源的互補，能構築具韌性的「發電防火牆」，確保極端情境下的能源自持力。

此外，核電廠從安全檢測到設備更新需時數年，政策具滯後性，政府不能在缺口發生時才臨陣磨槍。現在啟動科學評估，是為台灣未來十年能源安全預購一份「戰略選擇權」。對核安有疑慮者，亦可於評估階段提出嚴苛標準，將疑慮置於檯面上逐一檢視。反核電可以有理，但反對「科學評估」則顯得過於濫情。

當歐盟已將符合標準的核能納入綠色轉型路徑，政府基於AI時代缺口與區域衝突風險，納入重啟評估，才是負責任的戰略擔當。我們鼓勵政府將核能議題從政治動員抽離，提升至科學實證與國家安全層次，在動盪變局中為台灣構築堅實的能源屏障。

當歐盟已將符合標準的核能納入綠色轉型路徑，台灣也該基於AI時代缺口與區域衝突風險，納入重啟評估；示意圖。（歐新社檔案照）

（作者為大學兼任教師，曾任企業講師）

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