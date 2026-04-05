自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》顏慧欣未竟的CPTPP之夢 也應是台灣人之所願

2026/04/05 10:00

◎ 連克

已故前行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣。（資料照）已故前行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣。（資料照）顏慧欣，一位台灣的國際經貿法學者。在她生前，為台美關稅談判努力，並對申請加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）、強化行政院經貿談判辦公室（OTN）的職能提出建言；在她死後，她的心願也理應是台灣國人的願望

台灣地狹人稠、缺乏天然資源，在經濟上高度依賴國際貿易，屬於典型的出口導向經濟體，對外貿易的重要性不言自明，惟在1971年台灣退出聯合國後，在中國的排擠下，台灣鮮少有參與國際組織的機會，那時有一位台南下營出身的青年才俊，他正在台灣大學政治學研究所攻讀國際法，面對國家在國際上的困境，他心中頗感掙扎，在法律學院王仁宏教授的鼓勵下，他研讀世界貿易組織（WTO）之父傑克遜（John H. Jackson）的鉅著《國際經濟關係的法律問題（Legal Problems of International Economic Relations）》，深刻意識到WTO的前身——《關稅暨貿易總協定》（GATT），其不只是國際法的延伸，更結合了經濟學領域，定能為國家有所幫助，這位學生在畢業、退伍後投身公門、赴美國密西根大學留學、拜入傑克遜教授的門下，並在往後與GATT╱WTO領域結下了一生的緣分，這位青年便是後來的台灣首任WTO大使顏慶章，也是顏慧欣的父親

前駐WTO代表處大使、顏慧欣父親，顏慶章。（資料照）前駐WTO代表處大使、顏慧欣父親，顏慶章。（資料照）由於政府早年在申請加入GATT時，是以「臺灣澎湖金門馬祖個別關稅領域」此一「個別關稅領域」提出申請，在WTO成立後，作為首任WTO大使，顏慶章面臨最嚴峻的挑戰，便是在中國的抗議下，維持我國「常駐代表團（Permanent Mission）」的稱謂，而非如同香港、澳門代表團的「經濟貿易辦事處（Economic and Trade Office）」，對於維護國家主權與尊嚴，做出重大貢獻。

顏慧欣承襲乃父之風，負笈美國威斯康辛大學取得法學博士後，長年在智庫中華經濟研究院服務，其曾任經濟法制研究中心主任、WTO及RTA中心資深副執行長，並在2024年獲政府延攬，擔任外交部台灣美國事務委員會主任委員，並以此職兼任行政院經貿談判辦公室副總談判代表。顏慧欣戮力從公，卻不幸英年早逝，其過世前仍關心台灣經貿事務，顏慧欣的辭職信點出了行政院經貿談判辦公室組織缺失：長年維持任務編組性質、缺乏培養高階談判人才的制度等，其建言卻始終未獲採納

顏慧欣的辭職信點出了行政院經貿談判辦公室組織的缺失：長年維持任務編組性質、缺乏培養高階談判人才的制度等。（資料照）顏慧欣的辭職信點出了行政院經貿談判辦公室組織的缺失：長年維持任務編組性質、缺乏培養高階談判人才的制度等。（資料照）顏慧欣的這些建言，其最終目標是希望能成功推動總統的政見：台灣加入CPTPP。惟十分遺憾，面對執行層面的消極，顏慧欣的建言不只未獲採納，甚至「遭到嚴厲駁斥」，從現況看來，台灣仍以「臺灣澎湖金門馬祖個別關稅領域」的名義申請加入CPTPP，不只有自我矮化國家主權的疑慮，顏慶章在多年前也已呼籲「應排除所謂非主權國家的緊箍咒」

在此已無需贅言顏家兩代人對台灣經貿事務的貢獻，而婉拒行政院的一等功績獎章和加發撫卹金，是一種對國家大事、大是大非的態度。一位優秀的學者、文官顏慧欣走了，再細讀一次她生前的辭職信，國人應該更加關切台灣申請加入CPTPP的計畫和時程，此事攸關台灣國力再造，也是顏慧欣的心願！

國人應更加關切台灣申請加入CPTPP的計畫和時程，此事攸關台灣國力再造，也是顏慧欣的心願。（路透檔案照）國人應更加關切台灣申請加入CPTPP的計畫和時程，此事攸關台灣國力再造，也是顏慧欣的心願。（路透檔案照）（作者為國立政治大學台灣史研究所博士候選人）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書