自由開講》顏慧欣未竟的CPTPP之夢 也應是台灣人之所願

◎ 連克

已故前行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣。（資料照）顏慧欣，一位台灣的國際經貿法學者。在她生前，為台美關稅談判努力，並對申請加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）、強化行政院經貿談判辦公室（OTN）的職能提出建言；在她死後，她的心願也理應是台灣國人的願望。

台灣地狹人稠、缺乏天然資源，在經濟上高度依賴國際貿易，屬於典型的出口導向經濟體，對外貿易的重要性不言自明，惟在1971年台灣退出聯合國後，在中國的排擠下，台灣鮮少有參與國際組織的機會，那時有一位台南下營出身的青年才俊，他正在台灣大學政治學研究所攻讀國際法，面對國家在國際上的困境，他心中頗感掙扎，在法律學院王仁宏教授的鼓勵下，他研讀世界貿易組織（WTO）之父傑克遜（John H. Jackson）的鉅著《國際經濟關係的法律問題（Legal Problems of International Economic Relations）》，深刻意識到WTO的前身——《關稅暨貿易總協定》（GATT），其不只是國際法的延伸，更結合了經濟學領域，定能為國家有所幫助，這位學生在畢業、退伍後投身公門、赴美國密西根大學留學、拜入傑克遜教授的門下，並在往後與GATT╱WTO領域結下了一生的緣分，這位青年便是後來的台灣首任WTO大使顏慶章，也是顏慧欣的父親。

前駐WTO代表處大使、顏慧欣父親，顏慶章。（資料照）由於政府早年在申請加入GATT時，是以「臺灣澎湖金門馬祖個別關稅領域」此一「個別關稅領域」提出申請，在WTO成立後，作為首任WTO大使，顏慶章面臨最嚴峻的挑戰，便是在中國的抗議下，維持我國「常駐代表團（Permanent Mission）」的稱謂，而非如同香港、澳門代表團的「經濟貿易辦事處（Economic and Trade Office）」，對於維護國家主權與尊嚴，做出重大貢獻。

顏慧欣承襲乃父之風，負笈美國威斯康辛大學取得法學博士後，長年在智庫中華經濟研究院服務，其曾任經濟法制研究中心主任、WTO及RTA中心資深副執行長，並在2024年獲政府延攬，擔任外交部台灣美國事務委員會主任委員，並以此職兼任行政院經貿談判辦公室副總談判代表。顏慧欣戮力從公，卻不幸英年早逝，其過世前仍關心台灣經貿事務，顏慧欣的辭職信點出了行政院經貿談判辦公室組織缺失：長年維持任務編組性質、缺乏培養高階談判人才的制度等，其建言卻始終未獲採納。

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顏慧欣的辭職信點出了行政院經貿談判辦公室組織的缺失：長年維持任務編組性質、缺乏培養高階談判人才的制度等。（資料照）顏慧欣的這些建言，其最終目標是希望能成功推動總統的政見：台灣加入CPTPP。惟十分遺憾，面對執行層面的消極，顏慧欣的建言不只未獲採納，甚至「遭到嚴厲駁斥」，從現況看來，台灣仍以「臺灣澎湖金門馬祖個別關稅領域」的名義申請加入CPTPP，不只有自我矮化國家主權的疑慮，顏慶章在多年前也已呼籲「應排除所謂非主權國家的緊箍咒」。

在此已無需贅言顏家兩代人對台灣經貿事務的貢獻，而婉拒行政院的一等功績獎章和加發撫卹金，是一種對國家大事、大是大非的態度。一位優秀的學者、文官顏慧欣走了，再細讀一次她生前的辭職信，國人應該更加關切台灣申請加入CPTPP的計畫和時程，此事攸關台灣國力再造，也是顏慧欣的心願！

國人應更加關切台灣申請加入CPTPP的計畫和時程，此事攸關台灣國力再造，也是顏慧欣的心願。（路透檔案照）（作者為國立政治大學台灣史研究所博士候選人）

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