自由開講》能源不是危機，是選擇：亞洲國家的迴避政治

◎ 劉哲廷

當荷姆茲海峽被封鎖，幾乎所有政府都迅速進入「應變模式」：釋放儲備、壓抑價格、呼籲節能。這些動作整齊劃一，像是早已排練過。但問題恰恰在這裡──如果每一次危機的反應都如此熟練，那就代表這不是意外，而是一種長期被默許的治理方式。

美國與以色列攻擊伊朗，只是讓問題提前爆發。

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真正的問題是：亞洲各國早已知道風險存在，卻選擇把風險當成未來的事。

美國與以色列攻擊伊朗後，荷姆茲海峽被封鎖，圖為3月初停在阿曼外海的油輪。（路透檔案照）

所謂「能源危機」，其實是一種語言策略。它把責任歸因於外部衝突，讓政府可以暫時避開內部問題：為何能源結構遲遲未轉型？為何價格機制長期失真？為何高耗能產業仍被優先保護？

這些問題不是今天才出現，而是被有意識地延後。

看各國政策就很清楚。日本釋放戰略儲油，韓國提高核電與燃煤比例，中國凍結出口、動用庫存。這些措施的共通點不是效率，而是它們都不需要重新設計制度。它們只是在既有框架內，調整數量。

這意味著什麼？意味著政府優先考慮的不是解決問題，而是維持現狀。

真正會改變結構的政策，其實很清楚：讓價格反映成本、削減補貼、強制產業轉型、投資長期替代能源。但這些政策有一個共同特徵──它們會立刻帶來痛苦，而且是可見的痛苦。

政治選擇變得可以預測：避免短期痛苦，即使這會放大長期風險。

台灣的做法尤其典型。減稅、補貼、穩定物價，這些措施看似在「保護民生」，但實際效果是讓能源價格與現實脫鉤。當價格失去訊號功能，社會就不會調整行為。用電不會減少，產業不會轉型，政府則必須投入更多資源維持這個錯誤的平衡。

這不是失誤，而是一種選擇。

日本3月16日宣布釋出民間石油儲備，可供國內使用15天。（彭博檔案照） 同樣的邏輯，也出現在泰國與菲律賓等國。四天工作制、節能規範、遠距辦公，看似積極，其實只是把問題轉嫁給個人生活。政府避免觸碰價格與產業，改而要求人民節制。這種做法在短期內可以降低需求，但無法改變需求的結構。

更直接地說：國家不願得罪企業，於是要求公民承擔。

而印度增加自俄羅斯進口原油，則提供另一種版本的逃避。它沒有改變依賴，只是更換依賴對象。風險沒有消失，只是被重新分配。

這些策略彼此不同，但核心一致：延後調整。

問題在於，能源不是可以無限延後的領域。它牽涉到基礎設施、產業配置與生活方式，一旦錯過轉型時機，調整成本會成倍增加。今天可以用補貼壓住價格，明天就可能需要用配給制度維持秩序。從市場機制滑向行政管制，往往只是一段時間的差距。

斯里蘭卡與孟加拉的經驗已經說明這一點。當財政無法支撐補貼，政策就會轉向強制限制。所謂的「節能」，不再是選擇，而是命令。

這不是極端案例，而是路徑的終點。

印度增加自俄羅斯進口原油，則提供另一種版本的逃避，圖為俄羅斯黑海港口新羅西斯克一處燃油碼頭。（路透檔案照） 真正需要被提出的問題，不是「如何度過這次危機」，而是：政府是否願意停止把能源當成政治緩衝工具？是否願意承認，低價能源本身就是問題的一部分？

如果答案是否定的，那麼所有應對措施都只是延長現狀的壽命。

能源問題無法在不付出代價的情況下解決。價格終究會上升，消費終究要下降，產業終究必須重組。差別只在於，是現在主動承擔，還是未來被迫接受。而目前多數政府的答案，是後者。

（作者為詩人、自由工作者）

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