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自由開講》缺電、缺才、缺小孩 台灣未來的隱憂

2026/04/10 09:30

◎ 高志耘

台積電之所以能蓬勃發展，和台灣的低廉電價與高素質勞動力脫不了關係。亮眼經濟數據的背後是責任制和加班文化，是否因為這樣，才導致台灣少子化日趨嚴峻；示意圖（彭博檔案照）台積電之所以能蓬勃發展，和台灣的低廉電價與高素質勞動力脫不了關係。亮眼經濟數據的背後是責任制和加班文化，是否因為這樣，才導致台灣少子化日趨嚴峻；示意圖（彭博檔案照）

近日，賴政府端出多項新政，從放寬獨子家庭申請外籍幫傭，到重啟核電的評估。一連串看似無相關的新政背後，其實正在反映台灣的社會隱憂。

台灣缺電，乃源自近年AI運算和半導體業的高耗電需求。加上近日中東戰事，恐影響國家能源配置。為了強化國家韌性，返核似乎順理成章。但反過來看，護國神山之所以能蓬勃發展，和台灣的低廉電價脫不了關係，政府對返核的說詞倒果為因了

除了電價，造山運動更受惠於台灣高素質卻相對廉價的勞動力，亮眼經濟數據的背後是責任制和難以說不的加班文化。是否正是護國神肝式的工作型態，使少子化日趨嚴峻？

每每看到財經名嘴嘲笑外國工程師有多不上進，或是前官員稱讚台灣工程師在地震後，自主前往廠區察看，就令人感到心酸。或許就是「責任」、「上進」的枷鎖，讓高階勞動力不斷往國外流動，而留在國內的也無暇生育。不只多元就業管道被神山限縮，經濟的果實也難以外溢到窪地。青壯世代的相對剝奪感被強化，不是選擇逃離就是拒絕婚育。再多普發幾次一萬塊或減稅，邊際效應也只會遞減。

從人工代孕到外籍家庭幫傭，真的是解決少子化的良方嗎？與其把家庭責任外包給外國人，主政者不如效仿德國，讓父母可各請三年育嬰假，並延長至小孩在8歲生日以前都能申請。不過，當年弄出一例一休的賴院長，恐怕無意撿回「勞權」的神主牌，正如本該是核心價值的「台獨」和「反核」，在本土派執政的這十年中逐一被妥協。

當台灣缺電、缺才、缺小孩，是整體國家產業定位所造成的，無論再新蓋多少座核電廠、引進多少移工承擔家庭責任，看起來就是挖東牆補西牆。只看眼前不顧未來，將台灣的經濟命脈全然押注在特定產業，是韌性還是任性？不知是否為地緣政治下的台灣宿命，不敢放棄好不容易堆起來的護國神山，所以冒著核災的風險、賭上少子化的命運也在所不惜？

外籍家庭幫傭申請新制上路，4月13日起正式受理申請。對此，民進黨立委林淑芬砲轟，相關評估未完成就倉促上路，無疑是「托育制度回頭路」。（資料照，記者李靚慧翻攝）外籍家庭幫傭申請新制上路，4月13日起正式受理申請。對此，民進黨立委林淑芬砲轟，相關評估未完成就倉促上路，無疑是「托育制度回頭路」。（資料照，記者李靚慧翻攝）

（作者為旅德博士生）

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