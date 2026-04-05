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研之有物》來趟 VR 電影之旅：睜開「觸受之眼」感受《無法離開的人》（下）

雖然20世紀班雅明以來的「觸感」論述已成為理解影像感知的美學典範，但李育霖認為，這仍不足以完整捕捉當代電影藝術的感知經驗。「觸受」這個新興的概念因此誕生，企圖以更精準的詮釋，描述觀看VR電影的觸覺感受。
研之有物

研之有物

2026/04/05 15:00

◎ 研之有物

解剖身體的三層電影觸感

延續班雅明的論述，電影學者芭可（Jennifer M. Barker）在《觸感之眼》（The Tactile Eye）一書中，更細緻地將影像的觸感分為三個層次：

第一層停留在「皮膚」（skin）。我們首先看到影像文本包含的符號、視覺、文化等內容，經由不斷流動、聚集與組織，刺激著觀影者的感官。

第二層觸及「肌肉系統」（musculature）。這時的視覺觸感不僅停留在皮膚表層，更進一步延伸影響肌肉，使身體為之顫動。

第三層深達「內臟」（viscera）。電影的力量彷彿一把外科醫師的手術刀，深刻地刺入體內；既以一種手的觸感來理解身體的內在律動，亦恍如觸及一種「撕心裂肺」的感受。

研之有物》來趟 VR 電影之旅：睜開「觸受之眼」感受《無法離開的人》（下）回想你看過最感動的電影，是否包含芭可的影像觸感三層次？
圖｜ChatGPT 生成 雖然20世紀班雅明以來的「觸感」論述已成為理解影像感知的美學典範，但李育霖認為，這仍不足以完整捕捉當代電影藝術的感知經驗。「觸受」這個新興的概念因此誕生，企圖以更精準的詮釋，描述觀看VR電影的觸覺感受。

觸受之眼：如同月光般的觸視

「觸受」（haptic）的概念，可追溯至德勒茲的美學理論。

“如果說班雅明的「觸感」是將單一觸覺感官定位為視覺的輔助器官，德勒茲的「觸受」更著力於消解視覺與觸覺之間的上下從屬關係，此時視覺本身已內含了觸覺功能。”

以美術館的「請勿觸摸」標示為例，我們通常會想到禁止用「手」觸摸，因為這是依循「眼睛先看、手再觸摸」的感官階序，這時的觸覺是從屬於視覺的。然而在「觸受」的概念中，視覺與觸覺的從屬關係已去除──就算禁止用「手」觸摸，我們仍可以用「眼睛」自由自在地「觸碰」藝術品。

但我們該怎麼讓眼睛如同觸覺般運作呢？李育霖以充滿詩意的「月光」做比喻。

詩人曾言「月光吻過海面」──表面上看是月光照亮海面，但當進入「觸受」的境界時，月光被擬人化、賦予親吻海面的觸覺感受。

如同月光的觸受，沒有子彈般激烈的穿透性與聚焦性，我們的目光彷彿漂浮於海面上，在影像表面緩緩游移，整體感知變得平滑而流動。有時只是輕輕掠過，不求深入穿透、也不為辨識形體；有時則貼合著表面紋理，觸碰並「感覺」影像的表面質地。

研之有物》來趟 VR 電影之旅：睜開「觸受之眼」感受《無法離開的人》（下）聽到「月光吻過海面」這句話時，視覺本身已內含了觸覺功能，開啟了游移並感覺影像表面質地的「觸受之眼」。
圖｜ChatGPT 生成 抽象線：VR 電影的多重感知運作

李育霖再分享了德勒茲的「抽象線」（abstract line）概念，將其環環相扣的論述脈絡，整合入我們得以身歷其境的VR電影感知。

“在視覺可辨識的型態或空間尚未形成之前，「抽象線」激勵出的多重感知力，可說是所有藝術創作的起點。”

觀看VR電影時，由於視覺空間極度迫近，我們的眼睛不再以傳統距離的觀看方式運作；轉而沿著抽象線的目光，在影像表面不斷游移，並在多重的節點、形象、輪廓之間穿梭觸受。

於是，視覺彷彿失去了定位功能，轉化為如同觸覺般的身體沉浸感受。身體與影像世界彼此相互擾動，時而交纏、時而對抗，逐漸萌發各種難以言喻的情感流動。

透過抽象線的持續運動，在感知力與情動力（affect）的連續摺疊變化中，我們的身體主動搜尋、參與、組織，一步步形成影像敘事，彷彿親身與創作者共同完成了藝術作品的感知構成。

由此，李育霖主張：「觸受」相比「觸感」更適合用來描述觀看VR電影的感知經驗。因為班雅明提出的「觸感」概念，仍相對區分了觸覺與視覺；但「觸受」卻可同時指涉眼睛、身體等多重感官的交織經驗，更能貼切解釋「數位巴洛克」模型中觀看VR電影的感知運作方式。

《無法離開的人》牢房感知體驗

研之有物》來趟 VR 電影之旅：睜開「觸受之眼」感受《無法離開的人》（下）李育霖再次回到《無法離開的人》，透過極感性的解說，將觀看 VR 電影的感官旅程收在令人好奇的尾聲。
圖｜研之有物 我們回到牢房場景，政治犯們緊挨著席地而坐、等待唱名。空氣中彌漫著不安與恐懼，下一個被槍決的也許就是自己。

極近的視線，讓人產生自己也被關在牢裡的感覺，你可以近距離端詳每個人的表情，但實在無法定神凝視；當你將視線往別處移開，又再次感受到被困在狹小空間中的壓抑。

在無聲的緘默中，你的眼光依然無法聚焦，只能再游移、再轉身，感受著憂傷、痛苦、害怕、懊惱、思念……各種難言情感穿梭其間，如同皺摺般亦步亦趨、感染擴散，恍如從皮膚接觸一路滲入身體內裡。

你似乎懂了，無法離開的人，真實且親密的極致共情，你跟他是一體的。影像既在身體的外部、也在內裡，無法辨別出你我或內外。這種一體並不是混雜的一體、而是微妙互動的連續變動。

歷史電影，卸下了凝視觀看、重演教訓的傳統敘事，成為一場感同身受、恍若隔世的旅程。

欣賞 VR 電影的秘訣

透過「觸受之眼」，李育霖將我們習以為常的「看」電影，轉化為身歷其境的影像美學研究。VR 科技讓我們直接走入電影的「其間」──藉由身體與空間，經驗一場發生在自身感官內的影像事件。

傳統看電影，我們是凝視大銀幕影像的視覺主體；而VR電影體驗，則是在一個充滿情感湧動與持續摺疊的身體場域裡，隨時 360 度的游移、暫停、回首……，不斷生成屬於自身與影像交織的情動變化。

李育霖分享欣賞VR電影的秘訣：我們不要只想著遵循導演設定的單一視角，因為體驗本身並不存在標準路徑。

每位觀者的身體、情感與理性，會在影像空間中激盪出不同強度與方向的情動力──有人沉浸探索、有人作嘔不適，同一人也可能在不同時間開展出分歧的途徑與感受。

在視覺霸權與理性表述主導的年代，VR電影揭示了一場發生中的感知變革：一種重返身體、強化感覺的感官運作模式，已然上演。

觸受之眼：VR電影的感官邂逅｜李育霖研究員兼副所長。（取自貼文）觸受之眼：VR電影的感官邂逅｜李育霖研究員兼副所長。（取自貼文）2026-03-20

採訪撰文｜林亮妏

責任編輯｜田偲妤

美術設計｜蔡宛潔

延伸閱讀

李育霖個人網頁

中研院114年知識饗宴胡適院長科普講座 觸受之眼：VR 電影的感官邂逅

本文經授權轉載自研之有物 來趟 VR 電影之旅：睜開「觸受之眼」感受《無法離開的人》

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