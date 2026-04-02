自由開講》民眾黨的嘴欠與嘴賤文化

◎ 愚工

民眾黨中配立委李貞秀從當備位立委就開嗆陸委會，到這次辱罵國民黨議員鍾小平是狗，一路走來，「嘴欠又嘴賤」的德行與民眾黨創辦人柯文哲如出一轍。（資料照）民眾黨立委李貞秀未能提出放棄國籍相關證明文件，並強調中國方面並不受理放棄國籍申請，不過，國民黨台北市議員鍾小平則指稱，自己選區支持者有中配成功放棄國籍的案例。這案例打臉了李貞秀「中國方面並不受理放棄國籍申請」的遁辭。針對此事，李貞秀23日在立法院發言時，脫口辱罵鍾小平「那條狗，他就是狗，根本就不是人，不配當人」。

李貞秀從當備位立委就開嗆「把陸委會裁撤掉算了」，到「宣誓就職」後的囂張言行，到這次辱罵鍾小平是狗，一路走來，「嘴欠又嘴賤」的德行與民眾黨創辦人柯文哲如出一轍。除了李貞秀，民眾黨現任黨主席黃國昌、戰狼小姐姐陳智菡、薯條立委張啟楷、三字經立委林國成等「黨內菁英」也都絕對忠誠地遵循民眾黨這個「類神權」政黨「嘴欠又嘴賤」的醬缸文化。

除了李貞秀，民眾黨內多名「菁英」也忠誠地遵循這個「嘴欠又嘴賤」的醬缸文化。左起為現任黨主席黃國昌、主任陳智菡、立委張啟楷與林國成。（資料照，本報合成）「嘴欠與嘴賤」都是中共社會的熱詞，根據中國《百度》的解釋，嘴欠是指說話刻薄、不經思考且口無遮攔的行為，常用於形容言語不當、不顧及他人感受的說話方式。其核心涵義包括言辭尖刻、缺乏分寸感以及隨意發表不合時宜的言論；嘴賤則更多地強調言辭的惡劣性和攻擊性，通常包含侮辱、嘲諷或挑釁他人的成分。使用這種言辭的人往往帶有明顯的惡意或不良動機，意在傷害對方的感情或尊嚴。

《百度》分析嘴賤的原因有五：自卑感掩飾、尋求關注、缺乏同理心、情緒宣洩、社交不成熟。這項分析一針見血指出民眾黨「嘴欠又嘴賤」的醬缸文化，與其創辦人柯文哲自詡「師承毛澤東」的說法相呼應；佐證民眾黨這些年成了台灣亂源其來有自的事實。令人扼腕。

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（作者從商）

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