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研之有物》來趟 VR 電影之旅：睜開「觸受之眼」感受《無法離開的人》（上）

《無法離開的人》是陳芯宜2022年執導的VR電影，同年獲得威尼斯影展沉浸式競賽最佳體驗大獎。她以虛擬實境技術，將時空設定在1950年代的白色恐怖時期，引領觀眾重回綠島黑暗的監獄，感受政治犯內心翻湧難解的一輩子情感糾葛。
研之有物

研之有物

2026/04/04 15:00

◎ 研之有物

VR 電影的感官邂逅

我們究竟是如何「看」電影？當觀看進入虛擬實境，VR電影難道只是一場視覺主導的沉浸幻象？或者「觀看」本身正經歷一場感知結構的轉變？中央研究院114年胡適院長科普講座，邀請本院中國文哲研究所李育霖研究員帶來「觸受之眼：VR電影的感官邂逅」演講，他將打破虛假與真實的對立僵局，帶領我們穿上VR裝置，睜開一雙「觸受之眼」，一起探索《無法離開的人》的秘密故事。

研之有物》來趟 VR 電影之旅：睜開「觸受之眼」感受《無法離開的人》（上）VR 電影如何與感官邂逅？
圖｜中央研究院這不是坐在電影院凝視大銀幕上的《流麻溝十五號》，也有別於《大濛》鏡頭下小人物訴說的白色恐怖故事。你將用眼睛觸感與身體情動的交疊感知，獨自完成這趟穿越囹圄的歷史旅程。

《無法離開的人》是陳芯宜2022年執導的VR電影，同年獲得威尼斯影展沉浸式競賽最佳體驗大獎。她以虛擬實境技術，將時空設定在1950年代的白色恐怖時期，引領觀眾重回綠島黑暗的監獄，感受政治犯內心翻湧難解的一輩子情感糾葛。

研之有物》來趟 VR 電影之旅：睜開「觸受之眼」感受《無法離開的人》（上）李育霖首先分享自身的 VR 電影體驗，不爆雷地介紹《無法離開的人》電影開場。
圖｜研之有物「虛擬實境」（Virtual Reality, VR）是一種由電腦生成的三維虛擬空間。在單人包廂內，你將端坐在可以360度旋轉的黑色椅子上，頭部先戴上一副黑色機械眼罩，隨後是全罩式黑色耳機，宛若化身機器合成人。

工作人員會幫你調整好影像焦距的清晰度，反覆確認、數位連線……剎那間你已身處在VR電影的全新視界，置身在一片汪洋大海上，耳邊能聽見海浪湧動、海鳥鳴叫，甚至能感受到海風的吹拂。你有點惶惶不安，四處張望、旋轉身體，一陣摸索後才發覺遠處既熟悉又陌生的山脈。

接著你將進入一間牢房寢室，導覽員坤伯突兀地現身眼前，開始講述故事。你的身體彷彿在一處真實空間，聽著坤伯逐一介紹他的獄友，眼前擺放著床架、棉被、枕頭、拖鞋、書信……各種陳設物栩栩如生，幾乎觸手可及。

你似乎也變成一名政治犯，轉身多次，想確認牢房是否上鎖。有時想逃離，有時想觸摸，你的視線與身體隨時都可以移開轉動。

然而在旁人看來，你仍穩穩坐在旋轉椅上，只有你自己能感受到，數位科技已將虛擬影像置入身體內部，促使全身感官恍若游移在身體與機器、內部與外部、虛擬與實際之間。

《無法離開的人》預告片

研之有物》來趟 VR 電影之旅：睜開「觸受之眼」感受《無法離開的人》（上）《無法離開的人》預告片
影片來源｜國家人權博物館數位巴洛克：走入不間斷的皺摺迷宮

牢房與人物彷彿真實存在，令人產生時空場景的混淆感。

李育霖援引「數位巴洛克」（digital baroque）新媒體藝術理論模型，透過其中的「皺摺」概念，深入探索數位科技構築的虛擬實境，以及身體與電影之間的複雜運作。

「皺摺」（the fold）由法國哲學家德勒茲（Gilles Deleuze）提出，用來說明接續古典主義的巴洛克建築與藝術風格，是一種可以無限延展與生成的連續美學。

李育霖形容「皺摺」就如同揉成團再展開的白紙，紙張上布滿無限蔓延的摺痕，層層起伏的表面可以再分割出更多皺摺，也可以分離成無限彎曲的運動。

研之有物》來趟 VR 電影之旅：睜開「觸受之眼」感受《無法離開的人》（上）VR 電影所構築的數位巴洛克，如同一座充滿連續開放網絡的皺摺迷宮。
圖｜ChatGPT 生成與傳統電影的預設放映模式不同，VR電影沒有固定的起承轉合影像敘事，而是在皺摺的彎曲線中，進行著影像元素彼此之間的連結、消解、再組配。

觀影者在360度環繞的3D數位皺摺迷宮內，不斷選擇、兜轉、前進。當虛擬影像逐漸累積並生成現實或超現實，我們的感知才得以在身體與影像的相互摺疊中，逐步變得清晰，並各自體驗不同的情感堆疊。

數位巴洛克模型解放了虛擬與實際的對立，將兩者視為連續生成的摺疊歷程。而VR觀影者即在虛假與真實、身體與科技、內部與外部等一連串過程中，始終處於一種「其間」的狀態──這指的是「永遠在中間」的「其間」（in-between），並非主體與影像「之間」（in between），觀影者走到哪裡、體驗就到哪裡。

身體與電影：如何用「觸感」看電影？

虛擬實境的早期論述，將這樣的新科技視為「義肢」（prosthetics）般的存在，身體與外部機器的連結，讓人們的感官得以延伸運作。

然而，鑽研新媒體藝術理論的韓森（Mark Hansen）卻有不同看法，他認為觀看VR電影的身體是進入一種「即身化」（embodiment）的狀態。身體被轉化為「符碼身體」（body-in-code），如同代碼流動的通道，使身體與科技共同交織出虛擬影像中的現實。李育霖進一步解釋：

“觀看VR電影時，視覺不再是唯一，而是轉向一種以身體為主體的沉浸式體驗。透過身體、影像、裝置等不同元素之間密切的交織擾動，我們的感官將投入其中，尤其是「觸感」（tactile）。”

文化理論家班雅明（Walter Benjamin）認為：人們「看」電影的接受方式是通過一種「觸覺感知」。他在經典文章〈機械複製時代的藝術作品〉（The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction）裡這麼形容電影：「它像子彈一樣射向觀眾，發生在他身上，因而獲得一種觸感的特質。」

對班雅明來說，電影容易引發一種觸覺的「震驚效果」（shock effect）。例如19世紀放映的《火車進站》，巨大的火車影像向觀眾快速逼近，那股「火車快要撞上我」的震撼，傳說曾讓許多人驚恐地逃離座位。

《火車進站》由法國盧米埃兄弟拍攝，1896 年 1 月 25 日在巴黎首映。

研之有物》來趟 VR 電影之旅：睜開「觸受之眼」感受《無法離開的人》（上）《火車進站》由法國盧米埃兄弟拍攝，1896 年1月25日在巴黎首映。
影片來源｜Andy Myers, YouTube 本文經授權轉載自研之有物 來趟 VR 電影之旅：睜開「觸受之眼」感受《無法離開的人》

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